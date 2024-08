Изключително опасният ураган "Ернесто" връхлетя Бермудските острови

У раганът „Ернесто“ връхлетя Бермуда с проливни дъждове и силни ветрове рано, когато наближи британската територия в Атлантическия океан, а метеоролозите предупредиха за опасни буреносни вълни и наводнения.

Циклонът, който удари Пуерто Рико в началото на седмицата и остави без ток най-малко 600 000 души, се намираше на 40 км югозападно от архипелага в 06:00 ч. по Гринуич, като максималният постоянен вятър беше 140 км в час, според Националния център за ураганите в Маями.

Очакваше се бурята да премине близо до или над Бермудските острови през следващите няколко часа.

„Очаква се опасна буреносна вълна, която ще предизвика значителни крайбрежни наводнения на Бермудските острови в районите с крайбрежни ветрове. В близост до крайбрежието напливът ще бъде съпроводен от големи и разрушителни вълни“, предупреди НХК.

Hurricane Ernesto hits Bermuda with 100 mph winds, causing power outages and threatening severe flooding and storm surges. Residents brace for 36 hours of intense conditions. #Bermuda #HurricaneErnesto pic.twitter.com/neQzdDMElc — WNO (@WNO_Headlines) August 17, 2024

Очакваше се Ернесто да изсипе 150-225 мм дъжд на Бермудските острови.

„Тези валежи вероятно ще доведат до значителни животозастрашаващи внезапни наводнения, особено в ниско разположените райони на острова“, заявиха от НХК.

Hurricane Ernesto, now a Category 1 storm, is set to hit Bermuda with powerful winds and heavy rainfall, causing widespread disruptions.https://t.co/BeufQuO6xq — The Daily Guardian (@DailyGuardian1) August 17, 2024

Жителите на Бермудите се подготвиха за пристигането на бурята, като извадиха лодките от океана и водата, затвориха прозорците, напълниха ваните с вода и се запасиха с батерии и хранителни продукти.

„Тази буря е истинска“, заяви министърът на националната сигурност Майкъл Уийкс след среща на служители по извънредните ситуации в петък, според вестник „Роял Газет“.

Breaking:



The Hurricane #Ernesto hit Bermuda as category 2 storm. The winds were 100mph while the hurricane is moving 13mph to the northeast.



The storm will drop 6-9 inches of rain. pic.twitter.com/ET2v8HHq35 — Global Conflicts (@Conflicts73) August 17, 2024

„Това не е буря, която трябва да се приема несериозно“, каза той и предупреди жителите на острова да очакват 36 часа ураганни ветрове.

„Моля, вземете всички предпазни мерки, за да защитите живота и имуществото си. Останете на закрито, бъдете в безопасност и се моля всички да бъдем пощадени от реални загуби или щети“, допълни Уикс.

8:40am Saturday radar image from the Bermuda Weather Service: Category 1 Hurricane Ernesto made a direct hit on Bermuda this morning, with the eye crossing the island at 4:30am Bermuda time. pic.twitter.com/wk7YerrEmL — Paul Gross (@GrossWeather) August 17, 2024

Някои ключови пътища са затворени, а автобусните и фериботните превози са преустановени, допълва изданието.

Международното летище „Л.Ф. Уейд“ на Бермудските острови заяви, че ще остане затворено до неделя, след като бурята отмине.

* Във видеото: Тропическата буря „Деби” се усили до степен на ураган

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase