Бурята "Деби" се усили до ураган, приближава Мексиканския залив

Т ропическата буря "Деби" се усили до степен на ураган, докато се приближава към североизточния бряг на Мексиканския залив и ще донесе със себе си сериозна заплаха от наводнения в югоизточната част на САЩ през тази седмица, предаде Ройтерс, като се позова на американския Национален център по ураганите (НЦУ).

The #StormDebby rapidly gaining strength to become a #Cat1 #storm as it barreled through the Gulf of Mexico heading towards #Florida's #BigBend coast The rainfall from #Debbie could be historic covering parts of SE #Georgia & South Carolina #Flwx #StormHour #flooding #gawx #scwx https://t.co/tCSJ8KVXaO