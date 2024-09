Ураганът "Хелън" взе най-малко 64 жертви, милиони са без електричество

Н ай-малко 64 загинали, блокирани хора без подслон в очакване да бъдат спасени и милиони хора без електричество е равносметката дотук от преминаването на урагана "Хелън" през югоизточните части на САЩ. По-рано беше съобщено за 56 жертви. На този фон започнаха работите по разчистването на щетите от разрушителното бедствие, предаде Асошиейтед прес.

"Не съм виждала толкова много хора без дом, колкото виждам сега", каза Джаналия Ингланд от Стайнхачи, Флорида, малко крайречно градче, разполжено в отдалечения район Биг Бенд. Ингланд е организирала кампания за дарения за пострадалите си приятели и съседи от урагана, много от които не могат да получат застрахователно обезщетение за домовете си.

"Хелън" достигна сушата в района Биг Бенд като ураган от четвърта категория в четвъртък вечер с ветрове със скорост от 225 км/ч.

Оттам стихията бързо премина през Джорджия, където губернаторът Брайън Кемп определи положението като "все едно е паднала бомба", след като разгледа от въздуха разрушените домове и покритите с отломки магистрали в щата. "Хелън" постепенно отслабна, но се насочи към Северна и Южна Каролина и Тенеси, като донесе със себе си проливни дъждове, в резултат на които реки излязоха от коритата си, а язовири бяха заплашени от преливане.

Западната част на Северна Каролина беше изолирана от света, след като свлачища и наводнения наложиха затварянето на Междущатска магистрала 40 и други пътища.

