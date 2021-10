Съпругата на Коби Брайънт разбрала за смъртта му от интернет

В анеса Брайънт, вдовицата на Коби Брайънт, каза, че е научила за смъртта на съпруга си, след като е видяла известия, на които пишело "Почивай в мир, Коби" на телефона си, информира Би Би Си.

Баскетболната звезда загина заедно с дъщеря си, 13-годишната Джиана, и още седем души при катастрофа с хеликоптер през януари 2020 г.

Ванеса Брайънт съди шерифския отдел на окръг Лос Анджелис

за небрежност и нахлуване в личния живот. Тя твърди, че служители са споделили снимки от мястото на катастрофата, включително телата на Коби и Джиана.

По време на показанията, окръжен прокурор пита Ванеса Брайънт

кога за първи път е уведомена за катастрофата. Тя казва, че е била информирана от семеен асистент, че съпругът и дъщеря ѝ са претърпели катастрофа с хеликоптер, но петима души са оцелели. Ванеса е смятала, че те вероятно са сред оцелелите.

