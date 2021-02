Разследване разкри причината за инцидента с Коби Брайънт

П илотът на хеликоптера, с който загина баскетболната звезда Коби Брайънт, е навлязъл в облаци, без да има право на подобна маневра. Това заяви екипът разследващи смъртта на легендата на "Ел Ей Лейкърс", съобщава SkyNews.

The pilot in the helicopter crash that killed Kobe Bryant violated federal rules by flying into fog, where he became disoriented, investigators said. https://t.co/VvZlaNCLiJ