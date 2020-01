Светът скърби за Коби Брайънт

С ветът скърби за Коби Брайънт. Баскетболната легенда загина вчера при катастрофа с хеликоптер. Сред жертвите са неговата 13-годишна дъщеря, както и още седем души.

Загинаха легендата на НБА Коби Брайънт и дъщеря му

Политици, спортисти, хора от шоубизнеса - всички отдадоха почит към една от най-известните и обичани личности, не само в своя спорт, но и въобще.

Кой беше Коби Брайънт?

Големият баскетболист прекара цялата си 20-годишна кариера с клуба на "Лос Анджелис Лейкърс". Той се оттегли от спорта през 2016 г. А преди това успя не само да стане двукратен олимпийски шампион със звездния отбор на САЩ от Игрите през 2008-а година в Пекин и четири години по-късно в Лондон, но и да се превърне във вдъхновение за хиляди фенове по цял свят.

През 2018 г. той спечели сърцата на зрителите, а също и награда "Оскар" за късометражния филм „Скъпи, баскетбол“. След като взе статуетката, Коби сравни наградата с шампионската титла на НБА.

„Да получа „Оскар“ е по-приятно от спечелването на титлата в НБА. Кълна се, така е“, заяви тогава великият баскетболист.

Ето как светът му се отблагодари за всички радости и вдъхновения:

Барак Обама, както и Доналд Тръмп изразиха съболезнованията си в Туитър.

На наградите "Грами", които се проведоха в баскетболна зала в Лос Анджелис, звездите отдадоха почит на големия Коби.

Watch Alicia Keys and Boyz II Men Sing "It's So Hard to Say Goodbye" in honor of Kobe Bryant at the #GRAMMYs https://t.co/02XQuLe0cB pic.twitter.com/yA1hohfbhy

Със сълзи на очи Алиша Кийс изпя песен, докато на екрана зад нея беше ликът на Брайънт.

Ето какво каза и друга баскетболна легенда - Майкъл Джордан:

"Обичах Коби - той ми беше като по-малък брат. Често си говорехме и тези разговори ще ми липсват много. Той беше страхотен съперник, един от най-великите в играта... Коби също беше невероятен баща, който много обичаше семейството си - и се гордееше с любовта на дъщеря му към баскетбола".

Не само баскетболният, но и целият спортен свят отдаде почит на легендата:

Неймар посвети на Коби своя гол при вчерашен мач. Той показа на публиката с пръсти номера на баскетболиста - 24, а след това посочи небето.

Кристиано Роналдо, Лео Меси, Тайгър Уудс, Люис Хамилтън, Юсейн Болт, Новак Джокович, Роджър Федерер, Рафаел Надал също изказаха своите съболезнования на семейството на Коби и написаха какво голямо вдъхновение е бил баскетболистът за тях.

"Цялата ми любов е със семейството и приятелите на Коби. Беше удоволствие да се запознаем и да прекараме време заедно. Притежаваше гений, какъвто имат малцина", написа Меси.

Христо Стоичков също почете спортната легенда:

"Изостави ни най-харизматичният спортист на света. Почивай в мир".

Kobe and Gigi💔 This is incredibly difficult to process. I will never forget your generosity, and the time you set aside in some of my most difficult moments. I am forever grateful. My heart is with you and your beautiful family. pic.twitter.com/rnGI8o1p5L