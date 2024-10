Съпругата на Брус Уилис разказа за трудния живот с деменцията му

П ублични личности с привидно малко общи неща се събраха по време на дискусия във вторник, посветена на споделените преживявания в областта на грижите и травмите.

Годишната среща на списание Town and Country събра Ема Хеминг Уилис, съпругата на актьора Брус Уилис, и водещия на „Добро утро, Америка“ и член на Залата на славата на професионалния футбол Майкъл Страхан, за да разкажат за грижите, които са полагали за близките си.

Ема Хеминг се грижи за съпруга си след поставянето на диагнозата му „фронтотемпорална деменция“. Страхан се справя с диагнозата рак в семейството си миналата година, когато лекарите диагностицираха 19-годишната му тогава дъщеря Изабела Страхан с мозъчен тумор.

„Нещото, което вероятно най-много разби сърцето ми, което ме кара да се разчувствам, е когато тя ме погледна“, спомня си Страхан, борейки се със сълзите. „Тя каза: „Татко, ще направя всичко, което е необходимо. Не искам да умирам.“

Както Страхан, така и Ема Уилис си спомниха за първоначалните проблеми, с които са се сблъскали, опитвайки се да получат правилна диагноза за своите близки. Първият лекар, който дъщерята на Страхан посещава, смята, че може да има проблем със синусите ѝ.

Bruce Willis’ wife, Emma Heming Willis, is opening up about how she’s had vulnerable, yet difficult conversations, about the actor’s dementia. https://t.co/SsZXuU5Zi6