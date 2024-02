Деми Мур разкри какво е състоянието на Брус Уилис

П о време на представянето на новото си предаване "Feud: The Swans", Мур сподели актуална информация за здравето на Уилис. Въпреки че Брус Уилис и Деми Мур се развеждат преди повече от 20 години, те остават близки, пише CNN.

Повече за диагнозата на актьора можете да чуете във видеото.

"Мисля, че като се имат предвид обстоятелствата, той се справя много добре", каза Мур по време на участие в "Добро утро, Америка".

“I think, given the circumstances, he's doing very well. What I'll share is what I say to my children, which it's important to just meet them where they're at and not hold on to what isn't, but what is.” — @justdemi shares an update on Bruce Willis. pic.twitter.com/jXPQu7J3nW