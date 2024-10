Тежко болният Брус Уилис беше забелязан на публично място (СНИМКИ)

Т ежко болният актьор Брус Уилис бе забелязан на публично място от доста време насам. Това съобщава Page Six.

69-годишният Брус Уилис беше уловен от папараци на 19 октомври в Лос Анджелис. Актьорът обикаляше из града с охраната си. Уилис седеше в кола, облечен в раирана тениска и черна шапка.

‘Stable’ Bruce Willis, 69, seen riding in passenger side of car amid aphasia and dementia battles https://t.co/SjEFAmZ9ZY pic.twitter.com/JJ5J3BxC1A