Свидетелка за Ар Кели: Искаше да ме "обучи сексуално"

С видетели на обвинението дадоха показания в процеса срещу ар енд би звездата Ар Кели, определен от прокуратурата като насилник, подмамвал момичета, момчета и млади жени и доминирал над тях физически, сексуално и психически, докато адвокатът му предупреди съдебните заседатели, че ще трябва да се опитат да открият истината сред лъжите на свидетелите, съобщи Асошиейтед прес.

Дългоочакваното дело започна в съд в Бруклин, Ню Йорк,

като през следващите месеци се очакват свидетелските показания на неколцина от обвиняващите носителя на награди "Грами", чиято кариера бе прекратена след обвиненията, заради които се озова в затвора и започна да се разорява.

Първият свидетел на прокуратурата Джеронда Пейс каза пред съда,

че е била 16-годишна девственица и член на фенклуб на Ар Кели, когато той е поканил в дома си през 2010 г. Той незабавно ѝ наредил да свали дрехите си, каза Пейс.

"Поиска от мен да продължавам да казвам на всички, че съм на 19 години и да се държа като 21-годишна", каза тя.

Когато научил, че е девствена, Кели казал, че "това е добре" и добавил, че иска "да я обучи" сексуално. Наредил ѝ да му казва "татенце", каза Пейс.

R. Kelly's long-delayed trial opens today. He's accused of running a criminal enterprise that recruited underage girls for sex. Prosecutors will offer decades of evidence, including allegations over his marriage to the singer Aaliyah when she was just 15. https://t.co/9tP1UYqPIk — The New York Times (@nytimes) August 18, 2021

През следващите шест месеца срещите помежду им продължили, като Кели, чието истинско име е Робърт Силвестър Кели, ставал все по-властен, избухвал и проявявал насилие, когато тя не спазвала "правилата на Роб".

Веднъж музикантът така се ядосал, че "ме зашлеви и започна да ме души, докато не припаднах", каза тя. След това той се изплюл в лицето ѝ и я принудил към орален секс, добави Пейс. Тя е запазила синя фланелка от случая, върху която има запазена ДНК, обяви прокуратурата.

"Това не е дело срещу знаменитост, която много обича да се забавлява. Това е дело срещу насилник",

каза помощник прокурор Мария Крус Мелендес на съдебните заседатели при представянето на доказателствата по федералното дело.

R. Kelly’s federal trial in NY starts today with opening statements.



Prosecutors allege he and his staff recruited women and girls to sexually exploit and got hold of a fake ID to marry Aaliyah when she was 15.



Kelly has pleaded not guilty and also faces charges in IL and MN. pic.twitter.com/5lAimAlHVi — AJ+ (@ajplus) August 18, 2021

Тя обясни, че Ар Кели раздавал пропуски за бекстейджа на момичета и млади жени, които да се присъединят към компанията му, понякога в дома му или в студиото, където той "доминирал и ги контролирал физически, сексуално и психически".

Прокурорката каза, че Ар Кели често записвал сексуалните си актове с малолетни и че контролирал мрежа за рекет от хора, които били лоялни към него и готови "да изпълнят всяко от желанията и изискванията на обвиняемия".

Адвокатката на музиканта Никол Бланк Бекър представи клиента си като жертва на жени,

част от които се наслаждавали на възможността "да могат да кажат пред приятелите си, че са със суперзвезда".

"Той не ги е подмамвал. Те са били почитатели. Те са идвали при Кели",

каза тя и призова съдебните заседатели внимателно да преценяват показанията. "Те са знаели точно в какво се въвличат. Не е тайна, че Кели е имал множество приятелки. Той е бил достатъчно открит".

R. Kelly is facing a reckoning that stems from over two decades of allegations of sexual abuse and the manipulation of minors.



Here’s what you need to know about his trial, which begins today in New York. https://t.co/COLABknCzm — HuffPost (@HuffPost) August 18, 2021

Бекър предупреди заседателите, че ще трябва да се ориентират сред множество жени със свои собствени интереси.

"Не приемайте, че всеки казва истината", предупреди ги тя.

Макар и имената на всичките му жертви му да не се разкриват в процеса в Ню Йорк, сред тях вероятно е певицата Алая, загинала в автомобилна катастрофа преди 20 години.

Макар и имената на всичките му жертви му да не се разкриват в процеса в Ню Йорк, сред тях вероятно е певицата Алия, загинала в автомобилна катастрофа преди 20 години Източник: БТА

Ар Кели е обвинен, че е подкупил длъжностно лице, за да получи фалшиви документи, разрешаващи му да се ожени за нея през 1994 г., когато тя е на 15 години. Бракът им е анулиран година по-късно.

Ар Кели, който е на 54 г., спечели три награди "Грами" през 1998 г. с песента "I Believe I Can Fly". Въпреки процеса от 2008 г. срещу него за детска порнография, приключил с оправдателна присъда, много фенове му останаха верни и кариерата му не пострада. Чак през 2019 г. започнаха нови обвинения след документалната поредица "Да оцелееш от Ар Кели" ("Surviving R. Kelly").

Срещу него са повдигнати още обвинения в три американски щата - Илинойс, Ню Йорк, Минесота.