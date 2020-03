Харви Уайнстийн осъден на 23 г. затвор, звезди реагират

Б ившият холивудски магнат Харви Уайнстийн бе осъден на 23 години затвор.

Той бе признат за виновен на 24 февруари за престъпен сексуален акт с бившата тв и филмова асистентка Мими Хейли през 2006 г. и за изнасилване на мечтаещата да стане актриса Джесика Ман през 2013 г.

По първото обвинение съдия Джеймс Бърк от наказателния съд в Манхатън отсъди 20 години лишаване от свобода, а по второто - три години лишаване от свобода. Максималната присъда, която Уайнстийн можеше да получи по двете обвинения, бе 29 години затвор.

Двете присъди ще се изпълнят последователно, което означава, че Уайнстийн, който е на 67 г., първо трябва да излежи присъдата от 20 г. затвор, преди да изтърпи наказанието си от 3 г. затвор.

Преди да чуе присъдата си, Уайнстийн се обърна към съда за пръв път, след като отказа да бъде разпитван по време на делото. Бившият филмов продуцент обаче не се покая.

Той обаче изрази тревога за това, че "хиляди мъже" не получават справедлив процес в ерата на движението #Аз също (#metoo) и че ги обвиняват за неща, които "никой от нас не разбира".

"Разтревожен съм за тази страна", каза още Уайнстийн. По време на процеса той твърдеше, че сексуалните му контакти с ищците са били по взаимно съгласие.

Някои известни личности споделиха в социалните мрежи положителните си реакции, спрямо решението.

Актрисата Кристин Дейвис, станала по-известна с ролята си в "Сексът и градът" сподели в Туитър, че плаче от облекчение за всички смели жени, които са се борили и за всички други, които не са получили справедливо решение.

Just crying tears of relief for the bravery of the women who came forward , for every woman who has not gotten justice , for every woman period- we thank you for your strength !!!! https://t.co/h6SzzVOguJ — Kristin Davis (@KristinDavis) March 11, 2020

Актьорът Джон Кюсак също сподели мислите си в Тутиър. Той написа:

"Надявам се, че всички жени, които проявиха смелост, чувстват поне малко справедливост, знаейки, че един богат и влиятелен човек не е успял да пречупи системата".

Wow- I hope our sisters - who showed so much courage feel a bit of justice /vindication - knowing a rich powerful man hasn’t rigged & beaten system @VibeRogerClarke: Court Sentences Harvey Weinstein To 23 Years In Prisonhttps://t.co/NAJfUc6SqJ pic.twitter.com/R1Ox3ZwjQ5” — John Cusack (@johncusack) March 11, 2020

Популярната журналистка Меган Кели също изрази мнението си:

"До всички жени, които са изпитвали ужасното чувство да избират между това дали да запазят кариерата си или да проговорят срещу насилника, за онези, които успяха да намелят гласа си, благодаря. За онези, които са избрали друго, вие също сте обичани и подкрепяни".

To all the women who had that sickening feeling of having to choose between preserving their careers vs speaking out against their abuser, and who managed to find their voice, thank you. To those who chose otherwise, you’re loved & supported too. #Weinstein — Megyn Kelly (@megynkelly) March 11, 2020

Рийз Уидърспуун сподели, че това е исторически ден и благодари на всички хора, проговорили за насилието.

Моника Люински сподели, че движението #metoo и #timesup са променили много. Тя се обръща с благодарност към журналистите, както и към всички хора, осмелили се да говорят публично по темата, но и към онези, които са преценили да замълчат.

to the brave women who are survivors of harvey weinstein’s repugnant crimes — both those who were vocal publicly & those who suffered in silence. YOU -along with the journalists who covered the story, #metoo + #timesup have changed the course of future histories. THANK YOU. ♥️+🙏🏻 https://t.co/WnFa1jSG1D — Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) March 11, 2020

Преди повече от две години обвиненията срещу бившия филмов магнат доведоха до възникването на движението #metoo.

Десетки актриси, сред които Гуинет Полтроу, Салма Хайек и Ума Търман, твърдят, че Уайнстийн е извършвал сексуално насилие, припомня Асошиейтед прес. По време на процеса прокуратурата призова свидетелки, сред които и популярната актриса Анабела Шиора, които заявиха, че са били жертви на Уайнстийн. Шиора не може да съди Уайнстийн за изнасилване през 90-те години на миналия век поради изтекла давност на престъплението.

67-годишният Уайнстийн бе осъден седмица преди рождения си ден и защитата му заяви, че дълга присъда зад решетките на практика за него ще означава доживотна присъда. Той има здравословни проблеми и по време на целия процес се появяваше с проходилка заради болки в гърба след претърпяна катастрофа през миналата година.

След произнасянето на присъдата, адвокатите на Уайнстийн вече могат да обжалват, както обещаха, отбелязва Асошиейтед прес.

Междувременно през януари бившият магнат бе обвинен в калифорния за изнасилване на жена в хотелска стая в Лос Анджелис на 18 февруари 2013 г. и за сексуално посегателство срещу друга жена в хотел в Бевърли Хилс на следващата вечер. Той може да получи наказание от общо 28 години по тези обвинения, ако бъде осъден.

Полицията в Лос Анджелис и в Бевърли Хилс разследва още три случая на сексуално насилие от страна на Уайнстийн.

Уайнстийн бе настанен в болница, съобщиха Асошиейтед прес и Ройтерс.

Той бе откаран в затвора "Рикърс айлънд", след като чу присъдата си в сряда в съд в Манхатън. Малко по-късно той се оплакал от болки в гърдите и бил настанен в болница "Белвю". Бившият продуцент бе на лечение там и след като бе признат за виновен в края на февруари. Миналата седмица му била направена и операция за стент на сърцето.

"Надяваме се, че ще прекара нощта там под наблюдение след процедурата, на която бе подложен преди по-малко от седмица и заради другите проблеми със здравето му", каза говорителят на Уайнстийн.

