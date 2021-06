„Тя каза“ – първият игрален филм за сексуалните посегателства на Харви Уайнстийн

З апочват снимките на първата холивудска продукция, посветена на скандала с бившия продуцент Харви Уайнстийн, предаде Асошиейтед прес, като цитира съобщение на "Юнивърсал пикчърс".

Филмът "Тя каза" е по едноименната книга от 2019 г. за разследването на в."Ню Йорк таймс" за обвиненията в сексуални посегателства от страна на Уайнстийн.

Carey Mulligan and Zoe Kazan are attached to star in #SheSaid, a new movie about the New York Times sexual harassment investigation against Harvey Weinstein that kicked off the #MeToo movement https://t.co/CfzuYrIbWi pic.twitter.com/QslODaDUpo