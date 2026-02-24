България

България е предоставила 13 пакета военна и хуманитарна помощ за Украйна

Министерството на отбраната разкри броя на пакетите от началото на войната, като съдържанието остава класифицирано

24 февруари 2026, 07:52
България е предоставила 13 пакета военна и хуманитарна помощ за Украйна
Източник: БТА

М инистерство на отбраната (МО) е предоставило тринадесет пакета с помощ за Украйна от началото на войната. Това се посочва в информация, публикувана на Платформата за достъп до обществена информация на Министерския съвет. 

От военното ни министерство не информират какво е съдържанието на пакетите.

Каква точно е военната помощ и на каква стойност е - представлява класифицирана информация, посочват от ведомството. Последният пакет е според решение на Министерския съвет от 12 февруари 2026 г.

Днес се навършват четири години от началото на войната в Украйна. Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., което предизвика шок по целия свят и отприщи най-кървавия и разрушителен конфликт в Европа от Втората световна война насам, отбелязва АФП.

„В контекста на членството на страната ни в Европейския съюз и НАТО, България провежда последователна политика на ангажираност за предоставяне на хуманитарна и отбранителна помощ за Украйна. По отношение на нейното предоставяне, МО се придържа стриктно към Споразумението с Министерството на отбраната на Украйна относно безвъзмездно предоставяне на въоръжение, техника и боеприпаси, подписано на 5 декември 2022 г. (ратифицирано със закон, приет от 48-ото Народно събрание на 16 декември 2022 г.)“, обясняват от военното ни министерство.

МС прие нов пакет от военна помощ за Украйна

  • Засекретена информация

Парламентът ратифицира Споразумението с Украйна на 16 декември 2022 г., като тогава реши и списъкът с оръжия да не бъде обнародван в "Държавен вестник“.

Причината да бъдат класифицирани двата списъка е една - това е част от един доклад, който съдържа цялостната информация за въоръжение в българската армия, с военновременни, мирновременни формирования, тяхното въоръжение, включително и с техниката, обясни тогавашният служебен министър на отбраната Димитър Стоянов. Категорично не всички държави предоставят информация или ако предоставят информация, тя е частична, посочи той тогава.

През годините част от политиците все пак съобщиха за част от изпратеното въоръжение. През 2023 г. парламентът одобри предоставянето на Украйна на бронирана транспортна техника с наличното към нея въоръжение. Народното събрание реши да подкрепи Украйна и с неизправни с отпаднала необходимост или наднормативни преносими зенитно-ракетни комплекси и зенитни ракети от различен тип, намиращи се във Въоръжените сили на България, които да се използват за подсилване на противовъздушната отбрана на Украйна.

В края на 2024 г. тогавашният служебен министър на отбраната Атанас Запрянов потвърди, че български самоходни артилерийски установки „Гвоздика“ са в Украйна.

Стоянов: Предоставихме помощ на Украйна в размер на 448 млн. лева

  • Сравнение с други държави

Периодично част от държавите, които помагат на Украйна, съобщават каква е стойността на помощта им за страната.

Военната подкрепа на Швеция от началото на руската инвазия през 2022 г. възлиза на 9,7 милиарда евро, заяви шведският министър на отбраната Пол Йонсон.

В края на януари Полша съобщи, че подготвя 47-мия си пакет военна помощ за Украйна на стойност 220-230 млн. евро.

Военната помощ за Украйна е достигнала най-ниското си равнище през 2025 г. и е била осигурена почти изцяло от европейците, чиито усилия да компенсират оттеглянето на САЩ позволиха да се избегне пълно прекъсване, предаде Франс прес по-рано този месец, като цитира изследване на германския Институт за световна икономика в Кил.

През предишната година съюзниците на Киев са отпуснали 36 милиарда евро военна помощ, което е с 14% по-малко в сравнение с предходната година (41,1 милиарда през 2024 г.).

Институтът в Кил отбелязва „нарастващи различия“ между различните европейски дарители, като страните от Северна и Западна Европа осигуряват около 95% от военната помощ.

Северна Европа, която представлява 8% от общия БВП на европейските страни, предоставящи помощ за Украйна, е осигурила 33% от европейската военна помощ през 2025 г., докато Южна Европа (19% от БВП) е допринесла само с 3%.

Подробности за военната помощ, която ще изпратим на Украйна

  • Хуманитарна помощ 

Чрез Министерството на отбраната е предоставяна помощ в подкрепа на Украйна, свързана и с настаняване и изхранване на разселени лица с предоставена временна закрила в България, съгласно Програмата за хуманитарно подпомагане.

Сред изпратената помощ на Украйна са каски, бронежилетки, медицински комплекти, зимни дрехи и обувки.

МО: Нито едно оръжие не е заминало за Украйна преди обнародването на указа

  • Компенсации

В началото на 2025 г. Атанас Запрянов съобщи, че над 400 млн. лв. са постъпили в Министерството на отбраната като компенсации за военната помощ на Украйна. Чрез помощта за Украйна, сумарно, двустранно, чрез САЩ и Европейската комисия във времето напред, но не тази година, ще получим още компенсации и те може да надхвърлят 600 млн. лв., каза още Запрянов.

На 3 февруари тази година от МО публикуваха отчет за една година управление, в който се посочва, че са продължили последователната политика в подкрепа на Украйна, включително с осигуряването на военно-техническа помощ, „което е в наш стратегически интерес“, съобразно решенията на Народното събрание.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
Помощ за Украйна Министерство на отбраната Военна помощ Хуманитарна помощ Война в Украйна Класифицирана информация България ЕС и НАТО Компенсации Въоръжение
Последвайте ни

По темата

Старт на регистрацията за парламентарните избори през април 2026 г.

Старт на регистрацията за парламентарните избори през април 2026 г.

Полицай загина при експлозия пред гара в Москва

Полицай загина при експлозия пред гара в Москва

Днес е празник! Не пипайте нож или ножица

Днес е празник! Не пипайте нож или ножица

Президентът на САЩ отрече твърдения за разкол с военните по темата Иран

Президентът на САЩ отрече твърдения за разкол с военните по темата Иран

Пенсионирането става по-трудно

Пенсионирането става по-трудно

pariteni.bg
Най-популярните методи за кражба на кола чрез хакерски трикове

Най-популярните методи за кражба на кола чрез хакерски трикове

carmarket.bg
Кабинетът
Ексклузивно

Кабинетът "Гюров" смени всички областни управители

Преди 13 часа
Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев
Ексклузивно

Седем полицаи пострадаха при експлозия в украинския град Николаев

Преди 9 часа
Ексклузивно

"Едва не загубих крака си": Линдзи Вон за тежката травма на Зимните олимпийски игри

Преди 10 часа
Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн
Ексклузивно

Арестуваха бившия посланик на Великобритания в САЩ заради Епстийн

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Среща на върха&nbsp;в Женева за ядреното разоръжаване&nbsp;</p>

САЩ водят преговори с Русия и Китай за нов международен договор за ядрените оръжия

Свят Преди 17 минути

Преговорите в Женева целят да разширят контрола над ядрените арсенали след изтичането на договора „Нов СТАРТ“

<p>Военен хеликоптер катастрофира&nbsp;в Перу - няма оцелели на борда</p>

15 загинали при падане на военен хеликоптер в Перу

Свят Преди 23 минути

Трагичният инцидент включва четирима членове на екипажа и 11 пътници, сред които седем непълнолетни

Родени гении: Три зодии с изключителен ум и шесто чувство

Родени гении: Три зодии с изключителен ум и шесто чувство

Любопитно Преди 2 часа

Тези зодиакални знаци съчетават проницателност и интуиция, което води до мъдри инстинкти, духовни прозрения, находчиво решаване на проблеми и силни аури

<p>Революция в администрацията, освобождават ни от ролята на куриери</p>

Революция в администрацията: Принципът „епизод от живота“ ни освобождава от ролята на куриери

България Преди 2 часа

<p>24 февруари: Денят, в който от календара &bdquo;изчезнаха&ldquo; 14 дни</p>

24 февруари: Денят, в който от календара „изчезнаха“ 14 дни

Любопитно Преди 2 часа

БезГранично: Португалия - икономически перспективи и ключови стъпки за бизнес

БезГранично: Португалия - икономически перспективи и ключови стъпки за бизнес

БезГранично Преди 2 часа

Какво трябва да знае всеки чуждестранен предприемач и специалист, който планира кариера в Португалия

4 години от сутринта, в която Путин обяви война на света (ОБЗОР)

4 години от сутринта, в която Путин обяви война на света (ОБЗОР)

Свят Преди 2 часа

Хронология на съпротивата: Как Украйна оцеля, защо Западът се поколеба и какъв нов световен ред се ражда от руините на Бахмут и Мариупол

От дъжд до сняг и силен вятър, как ще се промени времето

От дъжд до сняг и силен вятър, как ще се промени времето

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за следващите няколко дни

Погледнете нагоре! Наблюдаваме „парад на планетите“ този уикенд

Погледнете нагоре! Наблюдаваме „парад на планетите“ този уикенд

Любопитно Преди 11 часа

Тази събота Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн ще могат да се наблюдават с просто око при ясно небе. Уран и Нептун ще бъдат видими само с бинокъл или телескоп

Синдромът на Турет в центъра след расистка обида на церемонията БАФТА – ето какво представлява

Синдромът на Турет в центъра след расистка обида на церемонията БАФТА – ето какво представлява

Свят Преди 11 часа

Синдромът на Турет е нелечимо неврологично състояние, което предизвиква неволни звуци или движения, известни като тикове

Явор Серафимов

Зам.-главният секретар на МВР Явор Серафимов: В болница съм

България Преди 12 часа

Бившият директор на ГДБОП и настоящ заместник главен секретар на МВР се свърза с NOVA, за да направи това уточнение във връзка с апела на вътрешния министър от тази вечер към медиите

Синът на Роб Райнър отрече вината си за смъртта на родителите си

Синът на Роб Райнър отрече вината си за смъртта на родителите си

Свят Преди 12 часа

Според обвинението, Ник е намушкал смъртоносно родителите си в дома им в ранните сутрешни часове на 14 декември 2025 г., след което е избягал от мястото

Фицо: Словакия ще спре извънредния износ на електроенергия за Украйна

Фицо: Словакия ще спре извънредния износ на електроенергия за Украйна

Свят Преди 13 часа

Електроенергията от Унгария и Словакия съставлява около 70 процента от вноса на Украйна и е от изключителна важност за страната

Кой е Робърт Арамайо – актьорът от Хъл, който превзе наградите БАФТА

Кой е Робърт Арамайо – актьорът от Хъл, който превзе наградите БАФТА

Любопитно Преди 14 часа

Робърт Арамайо извървя пътя от престижното нюйоркско училище „Джулиард“ до ключови роли в „Игра на тронове“ и „Властелинът на пръстените: Пръстените на властта“. Днес той вече е двоен носител на наградата БАФТ

МО: По потъналия риболовен кораб в Черно море не са открити пробойни

МО: По потъналия риболовен кораб в Черно море не са открити пробойни

България Преди 14 часа

Екипът от Военноморските сили ще продължи своята дейност и в утрешния ден поради затруднените условия и ниската видимост в района

ООН: Възстановяването на Украйна ще струва близо 600 млрд. долара

ООН: Възстановяването на Украйна ще струва близо 600 млрд. долара

Свят Преди 14 часа

Щетите от периода между началото на войната на 24 февруари 2022 г. и края на декември 2025 г. възлизат на 195,1 милиарда долара

Всичко от днес

От мрежата

10 породи котки с красиви сини очи

dogsandcats.bg

Как да храните няколко котки с различни хранителни нужди

dogsandcats.bg
1

Хиляди на кастинг за "Спасители на плажа"

sinoptik.bg
1

Пожарникари спасиха заклещено коте

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 24 февруари, вторник

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 24 февруари, вторник

Edna.bg

Монтана обяви раздяла

Gong.bg

Левски отново преговаря с Кареасо

Gong.bg

Жива верига пред блок в „Студентски град“ заради спорен строеж, който заплашва да блокира достъпа до сградата

Nova.bg

Четири години от началото на войната в Украйна (СНИМКИ)

Nova.bg