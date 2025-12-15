NOVA спечели всяка от вечерите през есенния тв сезон

NOVA завърши есенния телевизионен сезон с голям преднина. След като преди седмица стана ясен тазгодишният победител в „Игри на волята”, снощи медията излъчи и последния епизод на „Пееш или лъжеш“.

Според официалните пийпълметрични данни NOVA доминира над конкуренцията във всяка една от вечерите, в които са излъчвани тези две предавания, привличайки най-високия аудиторен дял сред телевизионните зрители в активна възраст (18-59 години).

Източник: NOVA

Двата праймтайм формата на NOVA водят със средно 78% спрямо втората телевизия в класацията в същата възрастова група по това време. Успех отбеляза и излъченият в по-късните часове на вечерта сезон на Big Brother. Според официалните данни аудиторният дял на най-популярното телевизионно риалити е 29.2% сред зрителите в активна възраст, което е много над втората телевизия в класацията по същото време (22.7%).

Освен с развлекателна програма, през есенния сезон NOVA затвърди категоричното си лидерство и с отличните резултати на новините и публицистични предавания.

Източник: NOVA

Сутрешните информационни блокове „Здравей, България“ (понеделник-петък) и „Събуди се“ (събота-неделя) показаха убедителна преднина пред конкурентните телевизии в страната. „Пресечна точка“ остана ненадмината програма в следобедните часове, а „На фокус с Лора Крумова“ за пореден път спечели зрителския интерес в неделния следобед. Централната емисия на Новините на NOVA е абсолютен лидер и предпочитаният източник на информация сред зрителите в активна възраст (18-59).

В следващите седмици зрителите на NOVA ще имат възможността да посрещнат коледните и новогодишни празници с изключително богата телевизионна програма от над 50 филмови заглавия, 9 концерта и 3 специални празнични спектакъла.