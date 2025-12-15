Любопитно

NOVA спечели всяка от вечерите през есенния тв сезон

„Игри на волята“ и „Пееш или лъжеш“ водеха с огромна преднина пред втората телевизия в класацията

15 декември 2025, 15:34
NOVA спечели всяка от вечерите през есенния тв сезон
Източник: NOVA

NOVA завърши есенния телевизионен сезон с голям преднина. След като преди седмица стана ясен тазгодишният победител в „Игри на волята”, снощи медията излъчи и последния епизод на „Пееш или лъжеш“.

Според официалните пийпълметрични данни NOVA доминира над конкуренцията във всяка една от вечерите, в които са излъчвани тези две предавания, привличайки най-високия аудиторен дял сред телевизионните зрители в активна възраст (18-59 години).

Източник: NOVA

Двата праймтайм формата на NOVA водят със средно 78% спрямо втората телевизия в класацията в същата възрастова група по това време. Успех отбеляза и излъченият в по-късните часове на вечерта сезон на Big Brother. Според официалните данни аудиторният дял на най-популярното телевизионно риалити е 29.2% сред зрителите в активна възраст, което е много над втората телевизия в класацията по същото време (22.7%).

Освен с развлекателна програма, през есенния сезон NOVA затвърди категоричното си лидерство и с отличните резултати на новините и публицистични предавания.

Източник: NOVA

Сутрешните информационни блокове „Здравей, България“ (понеделник-петък) и „Събуди се“ (събота-неделя) показаха убедителна преднина пред конкурентните телевизии в страната. „Пресечна точка“ остана ненадмината програма в следобедните часове, а „На фокус с Лора Крумова“ за пореден път спечели зрителския интерес в неделния следобед. Централната емисия на Новините на NOVA е абсолютен лидер и предпочитаният източник на информация сред зрителите в активна възраст (18-59).

В следващите седмици зрителите на NOVA ще имат възможността да посрещнат коледните и новогодишни празници с изключително богата телевизионна програма от над 50 филмови заглавия, 9 концерта и 3 специални празнични спектакъла. 

Източник: NOVA    
NOVA телевизионен сезон лидерство аудиторен дял праймтайм предавания новини и публицистика
Последвайте ни
Президентът обяви кога ще се срещне с

Президентът обяви кога ще се срещне с "Възраждане" и "ДПС-Ново начало"

“Живея с четири поколения родственици“: Блажко Георгиев посрещна 100-годишния си юбилей в Дома за стари хора в Свищов

“Живея с четири поколения родственици“: Блажко Георгиев посрещна 100-годишния си юбилей в Дома за стари хора в Свищов

Правителството одобри доклада от ЕКОФИН

Правителството одобри доклада от ЕКОФИН

Mercedes превъртя играта с хибридния CLA (тест драйв)

Mercedes превъртя играта с хибридния CLA (тест драйв)

Ще отпадне ли наложеният платеж за плащане на пратки

Ще отпадне ли наложеният платеж за плащане на пратки

pariteni.bg
Безопасни ли са маслините за котките

Безопасни ли са маслините за котките

dogsandcats.bg
<p>14 декември: Покоряването на Антарктида</p>
Ексклузивно

14 декември: Покоряването на Антарктида

Преди 1 ден
<p>Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии</p>
Ексклузивно

Изтеглят от пазара партиди бебешко мляко заради бактерии

Преди 1 ден
Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем
Ексклузивно

Румънският президент: Ако Русия ни атакува, готови сме да отвърнем

Преди 1 ден
Двойно поскъпване на зъболекарските услуги
Ексклузивно

Двойно поскъпване на зъболекарските услуги

Преди 1 ден

Виц на деня

Той: - И защо моята Писана си е купила два чифта ботушки? Тя: - Как защо? Всяка писанка има четири лапички.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна ще произвежда бойни дронове в промишлени количества в Германия

Украйна ще произвежда бойни дронове в промишлени количества в Германия

България Преди 11 минути

Производството ще се извършва по поръчка на украинското министерство на отбраната

ЕС наложи санкции срещу руския сенчест флот и свързани лица

ЕС наложи санкции срещу руския сенчест флот и свързани лица

Свят Преди 17 минути

Санкциите обхващат и 14 лица и организации, попадащи под удара на санкциите на ЕС срещу хибридни заплахи

"Възраждане" настояват президентът да свика КСНС

"Възраждане" настояват президентът да свика КСНС

България Преди 51 минути

Ако еврото стане национална валута на България от 1 януари 2026 г., от партията настояват БНБ да не унищожава левовите наличности

Източник: Джъстин Трюдо харесва вниманието от връзката си с Кейти Пери

Източник: Джъстин Трюдо харесва вниманието от връзката си с Кейти Пери

Любопитно Преди 1 час

„Връзките със звезди винаги са били част от имиджа на Трюдо“, коментира политически източник от Канада

Зеленски и пратеници на Тръмп обсъдиха мирния план в Берлин

Зеленски и пратеници на Тръмп обсъдиха мирния план в Берлин

Свят Преди 1 час

Зеленски ще бъде приет от Мерц и ще разговаря с европейски лидери, включително със Стармър и Макрон

"Влюбен съм в братовчедка си и не искам да го крия"

"Влюбен съм в братовчедка си и не искам да го крия"

Любопитно Преди 1 час

Не я бях виждал на живо, откакто беше на около 15 години – до неотдавна, когато се събрахме на партито за 30-ия рожден ден на брат ми

Обща стачка в Гърция срещу бюджета за 2026 година

Обща стачка в Гърция срещу бюджета за 2026 година

Свят Преди 1 час

Стачката е подкрепена и от синдиката на общинските служители ПОЕ-ОТА

<p>Кючюк: Искат сваляне на имунитета ми в ЕП</p>

Илхан Кючюк: Искат сваляне на имунитета ми в Европейския парламент

България Преди 1 час

Евродепутатът заяви, че ще съдейства изцяло на институциите и подчерта, че няма какво да крие

Русия обяви "Пуси райът" за екстремистка организация

Русия обяви "Пуси райът" за екстремистка организация

Свят Преди 2 часа

Решението сега на московски съд за обявяване на „Пуси райът“ за екстремистка организация беше очаквано от членовете й

<p>Протест на&nbsp;гръцки граждани блокира &quot;Кулата&quot; и &quot;Илинден&quot;</p>

Ограничено движение за тежкотоварни камиони през "Кулата" и "Илинден" заради протест

България Преди 2 часа

Стачката на гръцки фермери продължава вече 13 дни

Как тревожността влияе на мозъка и кои храни могат да помогнат

Как тревожността влияе на мозъка и кои храни могат да помогнат

Любопитно Преди 2 часа

Във всички проучвания нивата на холин са били приблизително с 8% по-ниски при пациенти с тревожни разстройства

Марио Бакалов

Не е за романтика. И не е „за икономия“ - Марио Бакалов разкри защо осветлението в самолета се намалява при излитане и кацане

България Преди 2 часа

"Забелязвали ли сте защо осветлението в самолета се намалява при излитане и кацане? Не е за романтика. И не е „за икономия“. Причината е чиста безопасност", пише опитният летец

„Вече не целувам други жени“: Джордж Клуни разкри важно правило от брака си с Амал

„Вече не целувам други жени“: Джордж Клуни разкри важно правило от брака си с Амал

Любопитно Преди 2 часа

Джордж Клуни разкрива, че заради брака си с Амал вече не целува други жени на екрана и описва десетгодишната си връзка като изключително щастлива

Норт Уест с изрусени вежди и пиърсинг на 12 г. (СНИМКИ)

Норт Уест с изрусени вежди и пиърсинг на 12 г. (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Визията на 12-годишното момиче редовно предизвиква дебати - от пиърсинги, фалшиви татуировки, корсети, до руси вежди

Играчките на елхата - кои носят късмет и кои вредят

Играчките на елхата - кои носят късмет и кои вредят

Любопитно Преди 2 часа

Изграждането на 9 паркинга с над 2000 нови места планира Столичната община

Изграждането на 9 паркинга с над 2000 нови места планира Столичната община

България Преди 2 часа

Проектите ще бъдат реализирани чрез публично-частно партньорство, без промяна на собствеността върху общинските терени

Всичко от днес

От мрежата

Безопасни ли са маслините за котките

dogsandcats.bg

Как кучетата заспиват толкова бързо?

dogsandcats.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg
1

Дъжд и сняг по празниците

sinoptik.bg

Коледа във Виена: Мис България Вероника Стефанова се обясни в любов (СНИМКА)

Edna.bg

Как да избереш най-подходящия коледен подарък

Edna.bg

Хелмут Марко за войната с Хорнер: Ако беше уволнен по-рано, Макс щеше да е шампион

Gong.bg

НА ЖИВО: Септември - Лудогорец, съставите

Gong.bg

Трамвай и туристически автобус се удариха на бул. "Ситняково" (СНИМКИ)

Nova.bg

Правителството предложи НС да одобри проекта на удължителен бюджет

Nova.bg