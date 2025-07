Защо "тайната" сватба на Зендая и Том Холанд се отлага

З ендая и Том Холанд няма да си разменят брачни клетви скоро – поне според стилиста на актрисата, Лоу Роуч.

Двойката, която се сгоди през декември 2024 г., е била принудена да отложи сватбата си и все още дори не е започнала с планирането ѝ, пише HELLO!

„Процесът дори още не е започнал“, разкри 47-годишният Роуч пред E! News, като поясни, че основната причина за забавянето е изключително натовареният график на Зендая.

„Зендая работи по толкова много филми. В момента снима следващата част на Дюн, така че е далеч и се е посветила на този проект. Наистина са много филмите, така че имаме време. Имаме много време.“

Според IMDb профила ѝ, Зендая участва в няколко големи продукции, включително "Шрек 5" (2026), "Дюн: Част трета" (2026), "Одисеята" (2026), както и "Спайдърмен: Нов ден" (2026), който е в предпродукционна фаза.

Дори когато двамата стартират конкретните сватбени планове, няма да се очакват много подробности за големия ден. Лоу загатна, че „Зендая ще бъде тайна булка“, което подсказва, че сватбата вероятно ще се проведе в тесен кръг и далеч от светлините на прожекторите.

Говорейки за връзката между актрисата и нейния годеник, стилистът възкликна: „Наистина съм развълнуван, защото знам, че те наистина се обичат и се обичат от много дълго време. Фактът, че светът успя да сподели тази любовна история, мисля, че е наистина красив.“

