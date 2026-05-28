„Супер Ел Ниньо“: Ако мислите, че сега е горещо, подгответе се за това, което предстои

Учените предупреждават за невиждано затопляне на океана през есента, което ще донесе брутални аномалии и може да превърне следващата година в най-горещата в историята

28 май 2026, 13:43
„Определено нещо наближава. Напълно сигурни сме в това и изглежда, че ще бъде мащабно събитие“.

Това зловещо предупреждение отправи наскоро Адам Скейф, ръководител на отдела за дългосрочни прогнози в Метеорологичната служба на Обединеното кралство (UK Met Office). Той говори за потенциално приближаващия феномен Ел Ниньо, който е толкова мощен, че може да бъде класифициран като „Супер Ел Ниньо“ – а учените предупреждават, че той може да достигне „рекордна сила“, съобщава Independent.

(Във видеото: Световната метеорологична организация: Последните 11 години са най-горещите от 1850 г. насам)

Климатична аномалия: Светът е пред най-мощния „супер Ел Ниньо“ от 140 години насам

Ефектът Ел Ниньо е естествен, цикличен климатичен модел в Тихия океан, характеризиращ се със затопляне на повърхностните океански води в централната и източната част на екватора. Обикновено пасатите духат на запад по екватора, изтласквайки топла вода от Южна Америка към Азия. Ел Ниньо обаче хвърля всичко това в хаос. Ветровете отслабват и топлите води се насочват на изток към двете Америки, нарушавайки цели екосистеми по пътя си.

Ефектите от това явление променят времето в глобален мащаб. Можем да станем свидетели на екстремни тайфуни в Тихия океан, по-слаби урагани в Атлантика, непредвидими мусони в Южна Азия и суша в Австралия.

"Супер Ел Ниньо" е тук: Колко ще продължи и какво ни очаква

В Европа ефектът обикновено е по-слаб, но води до драматични аномалии: зимните температури стават много по-ниски, докато през лятото живакът в термометрите направо избухва. Сегашната гореща вълна може да се окаже само върхът на айсберга.

„Летните температури със сигурност ще бъдат засегнати, вероятно още тази година, но по-сигурно през следващата, тъй като планетата се нагрява. Изобщо няма да се изненадам да видим жеги от над 40°C“, казва проф. Бил Макгуайър от Университетския колеж в Лондон (UCL).

Какво превръща Ел Ниньо в „супер“ феномен?

Всичко опира до температурата на водата. Ако повърхността на океана е с 0,5°C над нормата за сезона, това е стандартен Ел Ниньо. За „Супер Ел Ниньо“ се говори, когато температурите скочат с над 2°C над нормите.

Затоплянето на океана се развива светкавично през последните седмици и се очаква да достигне пика си през есента. Моделите на Европейския център за средносрочни прогнози за времето (ECMWF) показват потенциално повишение на температурата на водата с над 2,5°C до есента.

Идва ли най-мощният „Супер Ел Ниньо“ от 1950 г. насам и защо учените са в капан

„Моето лично мнение е, че ще видим праг от 2,5°C да бъде преминат, като може да доближим и 3°C – което ще предизвика най-силния Ел Ниньо в историята, регистриран през 1877-1878 г.“, добавя проф. Макгуайър.

Учените са категорични, че това може да се окаже най-мощното събитие от началото на този век, съпоставимо единствено с Ел Ниньо от 1998 г.

Хуманитарна катастрофа и една статистическа илюзия

Докато горещото лято звучи добре за някои, Супер Ел Ниньо обикновено носи мащабни хуманитарни и екологични катастрофи: недостиг на храна и глад поради тежки суши, опустошителни наводнения и горски пожари. Супер Ел Ниньо от 1997-1998 г. доведе до смъртта на близо 16% от кораловите рифове в света.

Освен това феноменът има толкова силен загряващ ефект, че годините непосредствено след него изглеждат по-хладни. Това често се използва от скептиците по отношение на климатичните промени като „доказателство“, че глобалното затопляне е спряло. След рекордната 1998 г. температурите не достигнаха същото ниво чак до 2014 г.

Изгарящи горещини и силни бури: Завръщането на Ел Ниньо

„Ако имаме нов Супер Ел Ниньо, ще се случи същото – следващите години ще са по-хладни от пика на феномена. Нямам съмнение, че някои хора пак ще кажат, че глобалното затопляне е приключило, но това е просто статистическа илюзия, породена от избора на рекордна година за базова линия“, обяснява Марк Роулстън от изследователския център Crucial.

Реалността според учените е, че нашият климат върви по траектория, която ще възпроизведе условията от периода на Плиоцена преди 3 милиона години – с над 3°C по-високи температури и морско равнище, което в крайна сметка ще бъде с 15 до 25 метра по-високо.

„И това е най-добрият възможен сценарий“, предупреждава Макгуайър.

