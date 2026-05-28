Мислите за друг по време на секс? Ново проучване разкри дали това убива връзката

М ного хора вероятно се отнасят с неприязън към идеята, че човекът, с когото в момента правят любов, може да мисли за някой друг. От друга страна, немалко партньори се притесняват, че собствените им мисли и фантазии за други хора по време на секс или мастурбация са ясен знак, че връзката им е в криза, пише IFL Scienie.

Какво казва обаче науката по въпроса? Дали това е повод за тревога или е сигурен сигнал, че отношенията ви са обречени на провал? Според ново изследване това не е задължително така и явлението е много по-често срещано, отколкото си представяте.

Проучването, проведено от изследователи от Канада и САЩ, е мотивирано от по-ранни научни трудове, които вече са доказали, че фантазиите за хора извън връзката са масово явление. Сега учените се опитват да анализират конкретното съдържание на тези фантазии и как то се променя в различен контекст и при различни конфигурации на взаимоотношенията.

Експертите предположиха, че ще открият ключови разлики между мислите по време на мастурбация и тези по време на реален секс. Те допуснаха, че фантазиите за постоянния партньор може да са по-редки по време на самия полов акт просто защото той физически присъства там. От друга страна, според хипотезата им, фантазирането за трети човек по време на интимност би могло да се възприеме като по-„обидно“ или „насилствено“ при моногамните двойки и съответно да е по-рядко срещано, отколкото когато човек е сам.

Предвид оскъдните изследвания по темата до момента (особено извън групата на младите, хетеросексуални и цисджендър индивиди), екипът остави проучването максимално отворено. За целта учените събраха разнородна група от общо 546 участници, разпределени поравно между сексуалните малцинства и мнозинства.

Участниците, набрани онлайн, трябваше да опишат най-новата си фантазия по време на самозадоволяване, както и последната си фантазия по време на секс с партньора. Те посочиха за кого точно са мислили и какво се е случвало в съзнанието им. Фантазиите бяха категоризирани в три групи: фокусирани върху настоящия партньор, върху друг човек или съчетаващи партньора с трето лице. Паралелно с демографските данни, екипът изследва и нивата на удовлетвореност от връзката.

Фантазирането за други хора всъщност е масово

Статистиката от проучването показва, че около 56% от участниците са фантазирали за хора, различни от партньора си, по време на самостоятелна мастурбация. В същото време едва 26% са мислили за постоянната си половинка в същата ситуация.

Изненадващи са обаче данните за интимния акт по двойки: по време на последния си секс с партньора, около 35% са мислили изцяло и само за него, докато близо 38% са фантазирали за някой друг. Това прави мислите за трети лица дори малко по-често срещани от пълния фокус върху настоящия партньор.

„Един от ключовите изводи в нашето изследване е, че хората могат да имат различни видове сексуални фантазии в различните ситуации“, обясняват авторите на изследването пред научното издание PsyPost. „Фантазиите по време на секс с половинката са склонни да бъдат по-емоционално подхранващи и по-често включват реалния партньор. В същото време фантазиите по време на мастурбация са по-чисто еротични, особено когато са фокусирани върху външен човек.“, поясняват те.

Въпреки че мислите за други хора на пръв поглед изглеждат като сериозен "червен флаг", научният екип установи, че те не са предвестник на ниско удовлетворение от връзката или на проблеми в отношенията.

„Много от участниците споделят, че фантазират за някой друг, включително по време на секс с партньора си. Това показва, че тези преживявания са много по-разпространени, отколкото се смяташе, и не означават непременно, че нещо във връзката „куца“, допълват изследователите пред PsyPost. „В тази връзка не открихме пряка зависимост между това за кого фантазират хората и общото им удовлетворение от връзката. Налице бяха обаче някои по-нюансирани връзки между сексуалното удовлетворение и различните форми на желание.“, казват още те.

Проучването все пак доказва, че хората, които мислят за собствените си партньори, изпитват по-високо сексуално удовлетворение. Обратно – фантазиите за други лица са обвързани със силно влечение към привлекателни непознати.

„Отчетохме, че фантазиите за трети хора са показател за по-ниско сексуално удовлетворение в момента и засилено сексуално желание към привлекателни външни лица, но това не рефлектира върху емоционалното удовлетворение от връзката като цяло“, се посочва в научната статия.

При определени обстоятелства обаче фантазиите дори могат да заздравят съюза между двама души.

„Фантазиите, които включват грижа, обич или емоционална близост, могат да послужат за засилване на привързаността и поддържане на интимността, дори когато съдържанието им не е изрично сексуално“, пише екипът. „Разбирането на тази динамика помага да се обясни защо фантазиите за постоянния партньор могат да увеличат усещането за свързаност.“, допълват учените.

Междувременно учените не откриват съществени разлики в зависимост от типа връзка. Единственото изключение са хората, които практикуват консенсусна немоногамия или полиамория – те са склонни по-често да фантазират за едновременно съчетаване на постоянните си партньори с други хора.

Изследователският екип планира да проучи темата още по-задълбочено, като се фокусира върху конкретните мотиви зад тези мисли. За момента обаче резултатите могат да действат успокояващо: тези фантазии са нормални и не са заплаха за здравето на връзката ви. Така че няма нужда от паника следващия път, когато някой холивудски секссимвол се появи в съзнанието ви в най-неподходящия момент.