Свят

Почина звезда от хитовия сериал "Емили в Париж"

На 69-годишна възраст издъхна френският актьор Пиер Дени след тежка битка с коварна болест

28 май 2026, 13:01
Ф ренският актьор Пиер Дени, когото зрителите познават от третия и четвъртия сезон на хитовия сериал на Netflix „Емили в Париж“, почина на 69-годишна възраст, съобщава The Hollywood reporter.

Дени, който влезе в ролята на корпоративния изпълнителен директор и моден магнат Луи дьо Леон в драмата с участието на Лили Колинс, е издъхнал на 25 май след битка с амиотрофична латерална склероза (АЛС). Новината бе потвърдена от семейството му в официално изявление пред френската телевизия TF1.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„С дълбоко прискърбие съобщаваме за кончината на Пиер Дени, който ни напусна този понеделник след внезапно и тежко боледуване от амиотрофична латерална склероза (АЛС), известна още като болест на Шарко“, споделиха дъщерите на актьора.

Тъжната вест за смъртта му идва едва седмица след като Netflix обяви, че „Емили в Париж“ ще приключи след своя шести сезон, чиито снимки в момента текат в Гърция. Петият сезон завърши с решението на Емили да се завърне в Париж, след като отвори римски офис за маркетинговата агенция, в която работи, и премина през поредната бурна романтична връзка.

Пиер Дени бе ветеран на френската сцена. Той започва кариерата си в театъра през 80-те години на миналия век, преди да се превърне в едно от емблематичните лица на местната телевизия. Извън международния хит на Netflix, френските зрители го познават добре от криминалния сериал „Жули Леско“ и хитовата сапунена опера „Утре е наше“ (Demain Nous Appartient), където изигра ролята на д-р Рено Дюмаз в над 500 епизода. Сред последните му екранни появи е участие в епизод от поредицата на TF1 „Къмпинг Рай“ (Camping Paradis) през 2025 г.

След новината за кончината му, негови колеги от киното и театъра изпълниха социалните мрежи с трогателни думи в негова памет.

Френската поп икона и актриса Силви Вартан, която си партнираше с Дени на театралната сцена през 2015 г. в пиесата на Изабел Мерго „Не ме гледай така“ (Ne Me Regardez Pas Comme Ca), написа в профила си в Instagram:

„Толкова е тъжно да науча за кончината на Пиер Дени. Споделихме страхотни моменти на сцената в пиесата на Изабел Мерго. Той беше изключително щедър актьор, чувствителен и забавен човек. Мислите ми са с неговото семейство и близки в този толкова болезнен момент.“

Актрисата Люс Мушел, която прекара години на съемочната площадка с Дени в сериала „Утре е наше“, също сподели емоционално послание:

„Пиер, това са седем години съвместни снимки, пътувания с влака, обеди в столовата, споделени тайни... Понякога си гостувахме, а аз не спирах да хваля скрития ти кулинарен талант. Израснахме пред очите на дъщерите ни, аплодирахме се в театъра и по навик се обръщахме един към друг с „докторе“. Цяло десетилетие споделен живот, което не трябваше да приключва толкова бързо и брутално. Мисля за твоите дъщери и за изключителната им смелост. Мисля за теб, за последното ми посещение и за искрящите ти очи. Почивай в мир, д-р Дюмаз.“

Пиер Дени Емили в Париж кончина актьор АЛС френско кино сериал Netflix
