Израел елиминира новия командир на въоръженото крило на "Хамас" в Газа

И зраел обяви днес, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на палестинското ислямистко движение "Хамас" в ивицата Газа въпреки споразумението за спиране на огъня, което е в сила от октомври миналата година, предаде Франс прес.

"Командирът на въоръженото крило на терористичната организация "Хамас" в Газа бе елиминиран вчера", написа израелският министър на отбраната Израел Кац в социалната мрежа "Екс".

Кац и израелският министър-председател Бенямин Нетаняху обявиха вчера, че Силите за отбрана на Израел са нанесли удар срещу Мохамед Ода - новия командир на бригадите "Изедин ал Касам", които са въоръженото крило на "Хамас".

Засега няма коментар от "Хамас" по отношение на тази информация.