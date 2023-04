Светът може да се сблъска с изключително силен Ел Ниньо тази година

П о-късно тази година светът може да се сблъска с изключително силен Ел Ниньо.

Терминът се отнася до глобално метеорологично явление, при което водите в Тихия океан стават много по-топли от средното.

Според нов анализ на Австралийското бюро по метеорология седем различни прогнозни модела показват, че до август температурата на морската повърхност ще премине прага на Ел Ниньо.

"Има приблизително 50 % вероятност за поява на Ел Ниньо през 2023 г.", предупреждава Бюрото за изследване на океаните, цитирано от Евронюз.

Климатичното събитие може да има драстични последици - от изгарящи горещини до по-силни бури.

Ето как според учените, занимаващи се с климата, Ел Ниньо ще се отрази на глобалните температури, времето и морския живот.

Какво представлява Ел Ниньо?

CFS Forecast for January 2024 El Niño or not, we are not prepared what is coming. pic.twitter.com/BznjEyjc7b — Thomas Reis (@peakaustria) April 11, 2023

Климатичното явление Ел Ниньо е отговорно за повишаването на глобалните температури и влошаването на екстремните метеорологични явления.

То се причинява от температурата на океана и ветровете в Тихия океан, които се колебаят между затоплящия се Ел Ниньо и охлаждащия се Ла Ниня.

Според прогнозите, тази година вече ще бъде по-гореща от 2022 г. и петата или шестата най-гореща година в историята.

Ефектът от Ел Ниньо се усеща с месеци и може да означава, че 2024 г. ще счупи температурни рекорди.

Как влияе на времето Ел Ниньо?

The faster global industrial civilization collapses, the more plants, animals and ecosystems will survive our cruel stewardship, and the less suffering of innocent life will be on our bloody hands.



Really. Sometimes. It's just f&%k humanity.https://t.co/yJMKX6EkWV — Prof. Eliot Jacobson (@EliotJacobson) April 12, 2023

Ел Ниньо изтласква топлата вода в Тихия океан на изток, карайки тихоокеанското течение да се движи на юг от неутралната си позиция.

Това води до по-сухо и по-топло време в северната част на САЩ и интензивни валежи и наводнения по крайбрежието на Персийския залив и югоизточната част на САЩ.

В Европа това може да доведе до по-студени и сухи зими на север и по-влажни зими на юг.

По време на явлението глобалната температура се повишава с около 0,2ºС, според Националната администрация за океаните и атмосферата (NOAA).

Това може да означава нарушаване на критичната граница на глобалното затопляне от 1,5 ºС.

"Вероятността през следващия петгодишен период за първи път да има повишаване на температурата с 1,5 ºС вече е около 50:50", каза професор Адам Скейф от Метеорологичната служба на Обединеното кралство пред „Гардиън”.

В резултат на това светът ще се сблъска с по-интензивни горещи вълни, по-продължителни горещи сезони и по-мощни бури.

Индонезия и Австралия вероятно ще изпитат по-топло и сухо време с по-голяма вероятност от горски пожари.

Мусоните в Индия и дъждовете в Южна Африка може да намалеят, докато в Източна Африка може да има повече дъждове и наводнения.

Ел Ниньо също така увеличава активността на ураганите в Тихия океан, което означава, че места като Хаваите ще бъдат изложени на риск от тропически циклони.

Как влияе Ел Ниньо върху живота в морето?

All hopes were for Cyclone Freddy to move NW, for good rainfall winter have been dashed as it appears that Freddy will instead move east over the sea. Thes season has disappointed alreayd and then there is a forecast for El Nino in the coming season. pic.twitter.com/uD8W3SBD9M — Kosmos 94.1 (@Kosmos941) March 14, 2023

Ел Ниньо застрашава също така морския живот по тихоокеанското крайбрежие. При нормални условия явление, известно като "издигане на водата", извежда от океанските дълбини хладна и богата на хранителни вещества вода.

При появата на Ел Ниньо този процес се потиска или спира напълно. Това означава по-малко фитопланктон по крайбрежието, което води до по-малко храна за някои риби.

През март учените установиха, че глобалните температури на морската повърхност са рекордно високи. Ел Ниньо вероятно ще влоши ситуацията.

По-топлата вода води до избелване на кораловите рифове, което ги излага на по-голям риск от гладна смърт.