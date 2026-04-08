Климатична аномалия: Светът е пред най-мощния „супер Ел Ниньо“ от 140 години насам

Ш ансовете за планетарно затоплящ „супер Ел Ниньо“ тази година нарастват, според актуализирана прогноза на модела, публикувана в неделя. Последните данни на ECMWF показват висока вероятност за свръхмощна версия на климатичния модел, който влияе на метеорологичните условия в регионален и глобален мащаб през това лято или есен, съобщава The Washington Post .

При типичен Ел Ниньо затоплящото се петно ​​вода в екваториалната част на Тихия океан влияе върху това кои региони ще преживеят суши, наводнения, екстремни горещини, урагани и намаляване на морския лед. По време на сравнително редките събития „супер Ел Ниньо“, случващи се средно веднъж на 10 до 15 години, ефектите могат да бъдат по-силни, по-продължителни и по-широко разпространени.

"Супер Ел Ниньо" е тук: Колко ще продължи и какво ни очаква

Това се дължи на факта, че температурите на морската повърхност в този ключов регион се затоплят с повече от 2°C над средното, което води до силен атмосферен отговор — обикновено с пик през декември или януари.

Например Западните съединени щати, части от Африка, Европа и Индия могат да се сблъскат с по-горещо от средното лято; някои тропически страни като тези в Карибите и Индонезия може да преживеят по-тежка суша, докато в Тихия океан могат да се развият повече тропически циклони за сметка на Атлантика.

Този възможен „супер Ел Ниньо“ може също така да тласне глобалните температури до рекордни нива, особено през 2027 г., и да окаже влияние върху селското стопанство поради промяната в метеорологичните модели. „Има реален потенциал за най-силното събитие Ел Ниньо от 140 години насам“, написа Пол Рунди, професор по атмосферни науки в Държавния университет на Ню Йорк в Олбани.

Природно явление заплашва да превърне 2026 и 2027 г. в най-горещите в историята

Глобални въздействия от супер Ел Ниньо

Феноменът може да подобри рекорда за интензивност от декември 2015 г., когато температурите на водата достигнаха 2,8°C над средното. Въпреки че някои знаци сочат към мощно събитие, включително рядък модел на троен циклон в Тихия океан, остава несигурност относно това колко силен ще стане тазгодишният Ел Ниньо.

Ето някои от метеорологичните влияния, които се очаква да се разгърнат поне до октомври:

Намалена активност на ураганите в Атлантическия океан и възможна суша на Карибските острови. Повишен риск от урагани и тайфуни в Тихия океан, включително Хаваите, Гуам и голяма част от Източна Азия.

Потенциална суша в централна и северна Индия, което може да потисне валежите от мусонния сезон и да засегне селското стопанство.

Над средните летни температури и влажност в Западните съединени щати, придружени от необичайни проливни дъждове, които могат да удължат сезона на силните гръмотевични бури.

Развиващи се суши в части от Централна Африка, Австралия, Индонезия, Филипините, Централна Америка и Северна Бразилия. Наводнения в Перу и Еквадор, части от Северна и Източна Африка и Близкия изток.

По-чести горещи вълни в Южна Америка, южните части на САЩ, Африка, Европа, Близкия изток и Индия.

Нови глобални температурни рекорди — особено през 2027 г. — вероятно подобряващи рекордите, поставени през 2024 г.

Най-силните събития Ел Ниньо почти винаги причиняват рекордно топла година. Топлината излиза от океана, разпространява се в тропиците и след това се преразпределя по планетата чрез промени в струйните течения (jet streams). Това може да допринесе за по-меки зимни температури в САЩ и големи бури по Западното крайбрежие в края на годината.

Изгарящи горещини и силни бури: Завръщането на Ел Ниньо

С затоплянето на планетата Ел Ниньо се държи различно

Силните периоди на Ел Ниньо често се появяват като възходящо стъпало в дългосрочните графики на глобалните температури. Поради нарастващата концентрация на парникови газове, климатичната система не може ефективно да изведе топлината, освободена при голямо събитие Ел Ниньо, преди следващото да дойде и да тласне базовата линия отново нагоре.

Всеки път, когато "Ел Ниньо" се появи, времето ще бъде екстремно

Следователно един супер Ел Ниньо през 2026-27 г. би разпръснал повече топлина от предишните големи събития през 1982-83, 1997-98 и 2015-16 г. Това не само би разнесло необичайна горещина и влажност, но може също така да предизвика рекордни потоци от атмосферна влага, водещи до проливни дъждове и повишен риск от наводнения, тъй като по-топлата атмосфера има по-висок капацитет за задържане на влага.