Климатична аномалия: Светът е пред най-мощния „супер Ел Ниньо“ от 140 години насам

Нови прогнози сочат висок риск от екстремен „супер Ел Ниньо“, който може да счупи температурните рекорди до 2027 г. Феноменът заплашва с опустошителни суши в Азия и рекордна влажност, повишаваща риска от наводнения в глобален мащаб заради затоплянето

8 април 2026, 06:43
Ш ансовете за планетарно затоплящ „супер Ел Ниньо“ тази година нарастват, според актуализирана прогноза на модела, публикувана в неделя. Последните данни на ECMWF показват висока вероятност за свръхмощна версия на климатичния модел, който влияе на метеорологичните условия в регионален и глобален мащаб през това лято или есен, съобщава The Washington Post.

При типичен Ел Ниньо затоплящото се петно ​​вода в екваториалната част на Тихия океан влияе върху това кои региони ще преживеят суши, наводнения, екстремни горещини, урагани и намаляване на морския лед. По време на сравнително редките събития „супер Ел Ниньо“, случващи се средно веднъж на 10 до 15 години, ефектите могат да бъдат по-силни, по-продължителни и по-широко разпространени.

"Супер Ел Ниньо" е тук: Колко ще продължи и какво ни очаква

Това се дължи на факта, че температурите на морската повърхност в този ключов регион се затоплят с повече от 2°C над средното, което води до силен атмосферен отговор — обикновено с пик през декември или януари.

Например Западните съединени щати, части от Африка, Европа и Индия могат да се сблъскат с по-горещо от средното лято; някои тропически страни като тези в Карибите и Индонезия може да преживеят по-тежка суша, докато в Тихия океан могат да се развият повече тропически циклони за сметка на Атлантика.

Този възможен „супер Ел Ниньо“ може също така да тласне глобалните температури до рекордни нива, особено през 2027 г., и да окаже влияние върху селското стопанство поради промяната в метеорологичните модели. „Има реален потенциал за най-силното събитие Ел Ниньо от 140 години насам“, написа Пол Рунди, професор по атмосферни науки в Държавния университет на Ню Йорк в Олбани.

Природно явление заплашва да превърне 2026 и 2027 г. в най-горещите в историята

Глобални въздействия от супер Ел Ниньо

Феноменът може да подобри рекорда за интензивност от декември 2015 г., когато температурите на водата достигнаха 2,8°C над средното. Въпреки че някои знаци сочат към мощно събитие, включително рядък модел на троен циклон в Тихия океан, остава несигурност относно това колко силен ще стане тазгодишният Ел Ниньо.

Ето някои от метеорологичните влияния, които се очаква да се разгърнат поне до октомври:

  • Намалена активност на ураганите в Атлантическия океан и възможна суша на Карибските острови. Повишен риск от урагани и тайфуни в Тихия океан, включително Хаваите, Гуам и голяма част от Източна Азия.
  • Потенциална суша в централна и северна Индия, което може да потисне валежите от мусонния сезон и да засегне селското стопанство.
  • Над средните летни температури и влажност в Западните съединени щати, придружени от необичайни проливни дъждове, които могат да удължат сезона на силните гръмотевични бури.
  • Развиващи се суши в части от Централна Африка, Австралия, Индонезия, Филипините, Централна Америка и Северна Бразилия. Наводнения в Перу и Еквадор, части от Северна и Източна Африка и Близкия изток.
  • По-чести горещи вълни в Южна Америка, южните части на САЩ, Африка, Европа, Близкия изток и Индия.
  • Нови глобални температурни рекорди — особено през 2027 г. — вероятно подобряващи рекордите, поставени през 2024 г.

Най-силните събития Ел Ниньо почти винаги причиняват рекордно топла година. Топлината излиза от океана, разпространява се в тропиците и след това се преразпределя по планетата чрез промени в струйните течения (jet streams). Това може да допринесе за по-меки зимни температури в САЩ и големи бури по Западното крайбрежие в края на годината.

Изгарящи горещини и силни бури: Завръщането на Ел Ниньо

С затоплянето на планетата Ел Ниньо се държи различно

Силните периоди на Ел Ниньо често се появяват като възходящо стъпало в дългосрочните графики на глобалните температури. Поради нарастващата концентрация на парникови газове, климатичната система не може ефективно да изведе топлината, освободена при голямо събитие Ел Ниньо, преди следващото да дойде и да тласне базовата линия отново нагоре.

Всеки път, когато "Ел Ниньо" се появи, времето ще бъде екстремно

Следователно един супер Ел Ниньо през 2026-27 г. би разпръснал повече топлина от предишните големи събития през 1982-83, 1997-98 и 2015-16 г. Това не само би разнесло необичайна горещина и влажност, но може също така да предизвика рекордни потоци от атмосферна влага, водещи до проливни дъждове и повишен риск от наводнения, тъй като по-топлата атмосфера има по-висок капацитет за задържане на влага.

Мощен вятър и рязко застудяване: Жълт код в цяла България в сряда

Мощен вятър и рязко застудяване: Жълт код в цяла България в сряда

8 април: Сватбата в Пианоре и медалът, който промени България

8 април: Сватбата в Пианоре и медалът, който промени България

Рязък спад в цените на петрола след обявеното двуседмично примирие между Иран и САЩ

Рязък спад в цените на петрола след обявеното двуседмично примирие между Иран и САЩ

Климатична аномалия: Светът е пред най-мощния „супер Ел Ниньо“ от 140 години насам

Климатична аномалия: Светът е пред най-мощния „супер Ел Ниньо“ от 140 години насам

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

Кои дентални услуги покрива НЗОК и колко трябва да доплатим

pariteni.bg
Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

Тийнейджърите не само пишат съобщения, а правят и TikTok видеа, докато шофират

carmarket.bg
„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт
Ексклузивно

„Сърцето ми е разбито“: Лейди Гага се извини на феновете си, внезапно отмени концерт

Преди 17 часа
<p>Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран</p>
Ексклузивно

Секретна бележка разкри къде е новият лидер на Иран

Преди 17 часа
<p>В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?</p>
Ексклузивно

В сянката на Иран: Ескалира ли нова голяма война между Пакистан и Афганистан?

Преди 20 часа
<p>Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?</p>
Ексклузивно

Грешката, която убива: Защо само рязкото спиране не е достатъчно, за да избегнете удар?

Преди 20 часа
Последни новини

<p>Президентът&nbsp;на среща с институциите, отговорни за организацията и честността на вота</p>

Президентът Йотова на среща с институциите, отговорни за организацията и честността на вота

Парламентарни избори Преди 20 минути

На 7 април „Информационно обслужване“ АД направи публична демонстрация на системата за компютърна обработка на данните от гласуването

"Тялото знае как да умре": 7 неща за края на живота, които дулите за смърт искат да знаем

"Тялото знае как да умре": 7 неща за края на живота, които дулите за смърт искат да знаем

Свят Преди 40 минути

Дулите за смърт разкриват седем ключови истини за края на жизнения път: от „терминалната яснота“ до факта, че слухът е последното сетиво, което губим. Научете как подготовката и спокойното присъствие могат да превърнат страха в мирно сбогуване

Галин направи голяма крачка към черна куртка в Кухнята на Ада

Галин направи голяма крачка към черна куртка в Кухнята на Ада

Любопитно Преди 8 часа

Протежетата на шеф Виктор Ангелов се справиха с нова тежка резервация

Ирански политолог: Тръмп е отчаян

Ирански политолог: Тръмп е отчаян

Свят Преди 8 часа

Ахмадян: Той иска иранците да възприемат по-сериозно заплахите му

Почина легендарният треньор Мирча Луческу

Почина легендарният треньор Мирча Луческу

Свят Преди 9 часа

Той беше хоспитализиран, след като получи инфаркт в петък сутрин

Тръмп и Иран сключиха примирие за две седмици, Израел се присъедини

Тръмп и Иран сключиха примирие за две седмици, Израел се присъедини

Свят Преди 10 часа

Споразумението беше постигнато с посредничеството на премиера на Пакистан

Иран освободи френски граждани

Иран освободи френски граждани

Свят Преди 11 часа

А „Катаиб Хизбула“ освободи американската журналистка Шели Китълсън

Дават над 100 млн. евро за подпомагане на транспортния сектор

Дават над 100 млн. евро за подпомагане на транспортния сектор

България Преди 11 часа

Горивата са много голямо разходно перо за целия транспортен сектор

Президентът Йотова призова за сдържаност в Близкия изток

Президентът Йотова призова за сдържаност в Близкия изток

България Преди 11 часа

Йотова: Повече от всякога е необходимо да се върнем към основните принципи на международното право и дипломацията

Белият дом отхвърли намеци за ядрени оръжия срещу Иран

Белият дом отхвърли намеци за ядрени оръжия срещу Иран

Свят Преди 12 часа

Залеза на Земята заснеха от "Артемида II"

Залеза на Земята заснеха от "Артемида II"

Любопитно Преди 12 часа

Корабът се приближи на 6550 км от лунната повърхност

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

Китай и Русия наложиха вето в ООН на резолюция за Ормузкия проток

Свят Преди 12 часа

Днес в Съвета за сигурност на ООН представителите на 11 държави подкрепиха резолюцията, а двама се въздържаха

Забраниха на Кание Уест да стъпва във Великобритания

Забраниха на Кание Уест да стъпва във Великобритания

Свят Преди 13 часа

Планирани са негови концерти на 6 юни в „Гелредом“ в Арнем, Нидерландия, както и на 11 юни на стадион „Велодром“ в Марсилия

350-тонен кран падна в Белград

350-тонен кран падна в Белград

Свят Преди 13 часа

Един човек е загинал, а други трима работници са ранени

Откриха вещи на изчезналата жена от Ръжена

Откриха вещи на изчезналата жена от Ръжена

България Преди 13 часа

Следите сочат, че тя се върнала към селото

КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

КС се произнесе за срока за и. ф. главен прокурор

България Преди 14 часа

Съдът отхвърли искането на състав на Апелативния съд – Варна

Всичко от днес

От мрежата

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

dogsandcats.bg

4 опасности, от които да предпазим котката по време на Великден

dogsandcats.bg
1

Ники Василковски ще е водещ на „Априлци Рън”

sinoptik.bg
1

Слънцето изгрява за Цветница

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 8 април, сряда

Edna.bg

Лангвишинг: Психологическото състояние, за което никой не говори

Edna.bg

ЦСКА загрява на "Огоста" за дербито с Левски

Gong.bg

Всички погледи са насочени към Пловдив - време е за най-равностойното дерби

Gong.bg

Тръмп се съгласи да спре ударите срещу Иран за две седмици

Nova.bg

На 78 г. и с над 130 маратона: Среща с жената, която не спира да чупи рекорди, и бяга 100 км седмично

Nova.bg