Синди Крауфорд разкри здравословен проблем, с който се бори от 10 години

С инди Крауфорд разкри, че има блефароптоза – здравословно състояние, което причинява увисване на клепачите. 60-годишният супермодел сподели в ново интервю за People, че страда от това разстройство през последното десетилетие.

„Спомням си, че преди около 10 години, след като навърших 50, когато имах ранни сутрешни ангажименти и ме питаха: „Удобно ли ти е да започнем в 6:00?“, обясни Крауфорд по време на представянето на новата си кампания с бранда Upneeq.

Тя допълни, че тогава е отговаряла: „Мога да стана, когато поискате, но лицето ми не се събужда преди 9:00 часа, така че просто не планирайте никакви снимки в близък план в ранните часове.“

Крауфорд си спомня, че когато е заставала пред камерата по онова време, е забелязала, че очите ѝ „простo вече не изглеждат толкова жизнерадостни и будни, колкото преди“. Модната икона от 90-те години сподели още, че заради състоянието ѝ, гримьорите е трябвало буквално „да повдигат оптически“ клепачите ѝ, когато са ѝ правели по-тежък макияж.

Крауфорд разкри, че са ѝ били нужни цели осем години, преди да разбере, че капките за очи Upneeq могат да ѝ помогнат в борбата с блефароптозата.

„Преди около две години моят дерматолог ми каза за тези капки като средство, което може да помогне на очите да изглеждат малко по-широко отворени и отпочинали. Затова реших да ги опитам“, обясни тя. Моделът сподели, че сега използва капките всеки ден, обикновено около 9:30 сутринта.

„Това е едно от онези малки неща, които можем да направим, за да се чувстваме като най-добрата версия на себе си“, каза тя пред People. „А когато жените се чувстват по-уверени, те се представят пред света по много по-категоричен начин.“

Блефароптозата обикновено възниква, когато леваторният мускул – този, който повдига клепача – не функционира правилно, сочат данните на медицинския център Cleveland Clinic. Състоянието може частично да ограничи зрението или да го блокира напълно, в зависимост от степента на увисване на клепача. Възможностите за лечение варират от специализирани капки за очи до хирургическа намеса.

Крауфорд потвърди, че капките действат при нея за по-малко от пет минути, като стимулират леваторния мускул и поддържат очите ѝ по-отворени в продължение на до осем часа.

„Това, което най-много ми харесва, е, че не изисква радикални мерки“, споделя тя. „Не се налага да се подлагаш на операция.“

Супермоделът, която отпразнува 60-ия си рожден ден, признава, че макар остаряването да носи своите предизвикателства, тя напълно приема това ново десетилетие от живота си.

„Вижте, аз не се опитвам да изглеждам така, сякаш съм на 20 или 25 години. Мисля, че това е най-голямата промяна в начина, по който подхождам към красотата днес“, обясни тя.

„Просто искам да се чувствам като най-добрата версия на себе си“, заключи Крауфорд. „Не искам да изглеждам уморена. Но не искам и да изглеждам така, сякаш се старая твърде неистово.“