Рекордно топло в Англия, четири деца се удавиха

Ч етирима тийнейджъри са се удавили в езера в Англия от неделя насам на фона на горещата вълна, обхванала страната. Това съобщиха полицията и местните власти.

В графство Линкълншър в североизточна Англия тийнейджър е загинал на 24 май, каза полицията.

На 25 май тийнейджърка е починала в графство Уорикшър в централната част на страната, посочиха местните власти, цитирани от АФП.

В Йоркшър в североизточна Англия едно момче се е удавило в язовир, а тялото на друго момче е било открито мъртво рано днес в парк.

Днес Великобритания постави нов температурен рекорд за месец май, след като температурите достигнаха 35 градуса в район близо до Лондон. Това съобщи британската метеорологична служба.

Новият рекорд надмина предишния, поставен само ден по-рано, когато термометрите отчетоха 33,5 градуса след няколко дни на необичайни горещини.