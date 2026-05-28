Маската на чаровника: Как да познаете психопата - 5 скрити черти

Е тикетирането на някого като психопат обикновено го превръща в социален парий. Образи като Чарлз Менсън или Ханибъл Лектър ни карат да виждаме в тях зловещи фигури – чудовища, които пълнят затворите и доминират в шокиращите заглавия по медиите.

И все пак, според Абигейл Марш, професор по психология и невронаука в Джорджтаунския университет във Вашингтон, трябва да изпитваме повече състрадание към това, през което преминават хората с психопатия, защото много от тях не искат да бъдат такива.

Освен това е широко признато, че психопатията съществува в спектър, което означава, че хората с леки до умерени прояви на тези черти притежават способността да изпитват загриженост.

Изследване, публикувано миналата година от екипа на Марш, успя да покаже как хората с психопатия могат да ценят благополучието на другите, като някои от участниците са демонстрирали специфични морални кодекси и способност да регулират собственото си поведение, пише The Telegraph.

Марш разкрива също, че съществуват трайни различия в мозъка на хората с психопатия. Частта от мозъка, наречена амигдала – центърът за обработка на емоциите – обикновено е по-малка от средното, което засяга реакцията им при опасност и страх. Това би могло да обясни защо хората с психопатия действат импулсивно или остават слeпи за страданието на околните.

И така, какво представлява психопатията?

Сам по себе си „психопатия“ е признат научен термин, но той не се среща в Международната класификация на болестите (МКБ-11) – официалния диагностичен наръчник по здравеопазване, използван от Здравната служба на Великобритания (NHS). Вместо това специализираните клиницисти стигат до диагноза главно чрез специализирани инструменти за оценяване (тестове по скали), задълбочено изследване на историята на пациента и лична консултация.

Това е комплексно състояние, като психопатията се разглежда като по-тежък личностен профил, който се припокрива с антисоциалното личностно разстройство (ASPD) или дисоциалното личностно разстройство.

Проучване от 2009 г. установява, че 0,6% от възрастните в Обединеното кралство проявяват известни психопатични черти, които включват липса на емпатия, съвест, вина и разкаяние, както и склонност към манипулативно поведение с цел експлоатиране или нараняване на другите. Често чаровната маска на психопата е просто параван, който крие неговата потайна същност, правейки почти невъзможно за хората около него някога да опознаят „истинския“ човек.

Ето петте най-значими черти на човека с психопатия:

1. Не изпитват емпатия, въпреки че разбират защо са ви разстроили

Въпреки че човекът с психопатия може да разбере какво се случва с вас, това не означава, че ще зачете или ще се опита да задоволи вашите нужди. В действителност те са склонни да бъдат хиперфокусирани върху собствените си цели, така че тази информация може да бъде използвана за придобиване на власт, за влияние над ситуация или човек или за лична изгода.

Дий Джонсън, акредитиран терапевт към BACP, казва: „Този тип личност може да се отнася пренебрежително към по-емоционалните хора, което включва и липса на толерантност към вашите приятели и семейство. Те могат да изразяват категорични мнения, без да оставят място за чуждо виждане, и да бъдат груби и безчувствени към емоциите ви. Очевидно това се търпи трудно и ако липсата на емпатия и състрадание започне да вреди на собственото ви благополучие, е време да бъдете брутално честни в името и на двама ви“.

2. Те са очарователни на партита, но разговорите им са неискрени

Когато пуснат в ход чара си, хората с психопатия могат да притежават хипнотично привличане. Не е необичайно околните да попиват всяка тяхна дума, съблазнени от всепоглъщащото внимание, с което обсипват всеки в обсега си. Това обаче не се дължи на искрен интерес към другите, а е просто начин за придобиване на контрол.

Те са изключително добри в „огледалното отразяване“ на околните, така че бързо се улавят за вашите ценности или чувство за хумор. Това е чудесен начин да ви убедят, че имате толкова много общи неща и че те ви „разбират“. Реалността, разбира се, е съвсем различна.

Джонсън смята, че това превзето поведение може да бъде силно объркващо за онези, които попаднат под неговото заклинание, особено когато става въпрос за романтични връзки. „При първа среща или в ранните дни на връзката този човек може да изглежда харизматичен и всеотдаен. Но е важно да разберете, че тази негова версия реално не съществува. Ако сте наясно с това и сте реалисти в очакванията си за връзката, може да има някакъв шанс за успех. Но ако искате безусловна любов, по-добре потърсете другаде“, казва експертът.

3. Манипулират многократно, често за лична изгода

Психопатичното поведение често е пресметливо, дори жестоко. За да оцелее в подобна ситуация, партньорът трябва да има силно чувство за собствено достойнство, да бъде изключително независим и уверен в себе си. Джонсън съветва: „Поставянето на сигурни граници е от съществено значение, за да не попаднете в капана на подчинението и страха от конфронтация. Макар да не е лесно, човек трябва да може да разпознава знаците на психопатичната манипулация и да знае, че би могъл да оцелее и без този партньор, колкото и да го обича“.

Д-р Фей Бегети, специалист по неврология в болниците на Оксфордския университет, допълва: „В по-тежкия край на спектъра се наблюдава силно приоритизиране на личната изгода за сметка на партньора, съчетано с манипулация, което може да нанесе сериозни психологически травми“. Последствията от това могат да доведат до много по-лоши ментални състояния, включително депресия и посттравматично стресово разстройство (ПТСР). Тя казва: „Дали една връзка може да оцелее при наличието на толкова много от тези черти е строго индивидуално. И дори технически това да е възможно, не винаги означава, че е правилно“.

4. Вярват, че стоят над всички останали

Когато става въпрос за човек с психопатия, съществува само една ВИП персона – те самите. Това прави невероятно трудно да ги убедите да погледнат от чужда гледна точка или да разберат, че вселената не се върти около тях. По време на изследванията си обаче, Марш се сблъсква с няколко души с психопатия, които са намерили начин да постигнат дългосрочна промяна в поведението си.

Едно проучване показва, че тригодишна терапия помага на психопатичните пациенти да укротят емоциите си, но тъй като към този тип хора често липсва съчувствие, лечението в тази сфера все още е дефицитно. Марш вярва, че тези негативни модели могат да бъдат променени с подходящо лечение и терапия.

Изглежда също така, че когато става дума за връзка, която не искат да загубят, стимулът за промяна е много по-висок. Марш споделя случай с „един много запомнящ се човек, който ни каза, че просто се е преструвал, докато накрая не е станало реалност“. Тя добавя: „Той действаше така, както си мислеше, че би действал един добър човек. След около година и половина това започна да му се струва естествено и дори приятно. Намирам това за много обнадеждаващо. Точно това препоръчват и клиничните психолози: практикувайте поведението, което искате да възприемете, докато то не се превърне в навик“.

5. Те са импулсивни търсачи на силни усещания, които пренебрегват правилата

Хората с психопатия могат да бъдат безстрашни и безразсъдни. В този случай Джонсън подчертава, че „правило номер едно е: пазете се. Ако те искат да поемат рискове, това е техен избор. Но е важно да осъзнавате, че те могат да ви притиснат чрез тормоз или вменяване на вина, за да се съгласите с техния опасен подход. Те могат да бъдат много опасни в бизнес отношенията, така че се старайте да не бъдете наивни по отношение на финансови въпроси или решения, които могат да променят живота ви“.

Тя допълва: „Тези типове личности често са изключително успешни хора, така че е лесно да бъдете впечатлени от техния стремеж към власт. Погледнато от по-позитивната страна, ако човек с психопатия разбере с течение на времето, че не може да ви манипулира, у него може да се появи дори дълбоко уважение към вашата устойчивост. Просто трябва да помним, че това зависи от мястото, което заемат в спектъра – и от това колко усилия е готов да положи всеки от партньорите, за да направи връзката по-успешна. Може да не е лесно, но не е задължително и да е невъзможно“.