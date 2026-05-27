Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа

Радев открои общите позиции на двете държави по темите за европейската сигурност, диверсификацията на енергийните доставки и развитието на ядрената енергетика

27 май 2026, 18:30
„Франция е сред водещите партньори на България в процеса по модернизация на Българската армия. Предстои да реализираме договори за доставка на 3D радари, за доставка на ново поколение гаубици, също така и въоръжениe за нашите модулни многофункционални патрулни кораби“.

Това заяви министър-председателят Румен Радев преди срещата си с президента на Френската република Еманюел Макрон.

Радев открои общите позиции на двете държави по темите за европейската сигурност, диверсификацията на енергийните доставки и развитието на ядрената енергетика като стратегически елемент от енергийната независимост на Европа.

Беше отбелязано и доброто сътрудничество с Франция по доставките на свежо ядрено гориво за блок 6 на АЕЦ „Козлодуй“ от „Фраматом“. 

Българският премиер акцентира и върху необходимостта от спазване на ангажиментите по доставката на 12 електрически влака, които са от ключово значение за изпълнението на проектите по Плана за възстановяване и устойчивост.

Румен Радев изтъкна ролята на Франция за намирането на общо европейско решение по темата за европейската интеграция на Република Северна Македония и защитата на правата на българите в страната. Премиерът припомни, че още през 2021 г. България е поставила въпроса за вписването на македонските българи в Конституцията на Република Северна Македония, а впоследствие, със съдействието на президента Еманюел Макрон, темата е намерила отражение в преговорната рамка на ЕС от 2022 г. 

Българският министър-председател открои и значимите приоритети на България в рамките на ЕС, свързани със запазването на силна кохезионна и селскостопанска политика, както и необходимостта от гарантиране на стратегическа автономия и хранителен суверенитет на Европа, за които страната ни ще търси подкрепата на Франция. 

Относно подкрепата на страната ни за Украйна премиерът Румен Радев заяви, че България е оказвала досега политическа, хуманитарна, дипломатическа и дори военна подкрепа на Украйна. Той посочи, че в условията на променената среда за сигурност страната ни трябва да подхожда с необходимата отговорност и внимание към бъдещи решения, свързани с военна и финансова подкрепа. Премиерът отбеляза, че пред България стоят сериозни предизвикателства, свързани с публичните финанси и бюджета, като основен приоритет на правителството остава гарантирането на сигурността и жизнения стандарт на българските граждани, преди да се мисли за финансови решения в подкрепа на трети страни.

По отношение на намиране на дипломатическо решение на конфликта в Украйна министър-председателят Румен Радев отбеляза, че Европа е трябвало да има по-активна и водеща роля.

„Европа трябваше да бъде водеща в тези преговори, да не допуска те да се вземат като инициатива от други трети играчи“, подчерта Радев.

Премиерът на България допълни още, че е необходима преоценка на европейската политика по отношение на конфликта с оглед рисковете за сигурността и променящата се среда за отбрана. 

В отговор на въпрос, свързан с предложената от Франция доктрина в областта на ядреното възпиране и съвместните учения, министър-председателят Румен Радев посочи, че  към момента България не е получила официална покана за участие. Той подчерта, че страната ни ще анализира внимателно всички бъдещи възможности за сътрудничество, като акцентира, че основен приоритет за Европа следва да бъдат дипломатическите усилия и преговорите за мир.  

„Радвам се да приема Румен Радев, министър-председател на България. Отбрана и сигурност, енергетика, конкурентоспособност – укрепваме нашето партньорство и работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа“, каза от своя страна Макрон.

По-късно днес министър-председателят Румен Радев ще проведе среща и с белгийския премиер Барт Де Вевер, по чиято покана е на посещение в Брюксел. Във фокуса на разговорите ще бъдат инвестициите, иновациите, върховенството на правото и преходът на България към икономика с висока добавена стойност и високи технологии. Премиерът на България изтъкна значението на Белгия като водещ икономически партньор и инвеститор в България, както и сходните позиции между двете държави по темите за енергийната сигурност и бъдещето на Европа. 

Утре в белгийската столица министър-председателят ще проведе срещи и с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. По време на разговорите страната ни ще отстоява приоритетите си, свързани със справедлив европейски бюджет, пълноценна кохезионната и селскостопанската политика, както и ефективното изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост. Акцент ще бъде поставен и върху Фонда за конкурентоспособност, така че той да не задълбочава икономическите различия между държавите членки. Министър-председателят Радев подчерта още необходимостта от прагматичен и реалистичен подход към сигурността на Европа и защитата на българските граждани в условията на усложнена международна среда.

