Свят

Параноя в Пентагона: След като уволни 24 генерали, Пийт Хегсет вкара съпругата си в тайните срещи

Министърът на отбраната на САЩ изолира висшите военни и обгради властта с роднини, докато тече чистка на жени и чернокожи командири

28 май 2026, 11:52
Източник: Getty Images

М инистърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет е подложен на остри критики, след като през последния месец отстрани повече от две дузини висши военни лидери. На този фон Хегсет е започнал да води съпругата си на официални срещи със служители на Пентагона, тъй като вътрешният му кръг от довереници се свива все повече, твърди The Guardian.

Ходът съвпада с момента, в който Хегсет ръководи действията на САЩ във войната с Иран и непрестанно изтъква успехите на американските атаки. Според докладите обаче, той става все по-изолиран в самия Пентагон и изпитва силен страх и параноя, че президентът Доналд Тръмп може да го уволни, съобщава The Independent.

Сега Хегсет води съпругата си Дженифър Раучет (също бивш продуцент във Fox News) на част от срещите, където тя седи в задната част на залата. За момента не е ясно дали тя има някаква официална роля или присъства само като наблюдател.

Кой е Пийт Хегсет: Скандалният избор на Тръмп

Семейство и адвокати в „триъгълника на властта“

Освен съпругата си, Хегсет е вкарал в най-близкия си кръг своя брат Фил, който е назначен за старши съветник, както и адвокат Тим Парлаторе, който е защитавал пред съда както самия Хегсет, така и Тръмп.

Тези промени идват след като военният министър започна мащабно преструктуриране на армията, за да я подчини на своята идеология за „воински дух“ (warrior ethos). Резултатът до момента:

24 уволнени или принудително пенсионирани генерали и висши командири.

Около 60% от отстранените са чернокожи или жени, тъй като администрацията на Тръмп активно се бори срещу програмите за многообразие, равенство и приобщаване (DEI).

Жестоки съперничества раздират Пентагона

Един от отстранените лидери е министърът на ВМС Джон Фейлън. Според информациите той е влязъл в остър конфликт с Хегсет. Причината: Хегсет е поискал оказващият съдействие на съда пенсиониран капитан от ВМС и бивш астронавт Марк Кели да бъде върнат на активна служба, за да бъде показно лишен от звание.

„Членовете на тази комисия и предишното ръководство бяхме фокусирани върху социално инженерство, раса и пол по начини, които смятаме за нездравословни“, защити действията си Хегсет по време на изслушване в Конгреса.

Кой управлява Пентагона в момента?

Докато Хегсет се е посветил на лични каузи (като реформирането на службите на военните капелани), ежедневното оперативно управление на министерството е прехвърлено на заместник-министъра на отбраната Стив Файнбърг. Файнбърг е милиардер и собственик на инвестиционна компания, който сега отговаря за близо 3 милиона военни и цивилни служители.

Чистка в Пентагона: Хегсет сваля ключов военен лидер

„Идеологическа чистка“ в стил Проект 2025

Експерти алармират, че промените в Пентагона следват буквално плана „Проект 2025“ – консервативната стратегия, подготвена преди завръщането на Тръмп в Белия дом.

"Хегсет трябва да бъде уволнен": Съмнения за нов теч в САЩ

„Те искат да създадат идеологически чисти въоръжени сили, които да бъдат послушни на президента и неговия министър на отбраната, и чиято клетва ще бъде по-скоро към личността, отколкото към Конституцията“, коментира оспорваната тактика оредялата опозиция.

Източник: The Guardian/ The Independent    
Пийт Хегсет Пентагон САЩ Доналд Тръмп Министерство на отбраната армия Проект 2025 идеологическа чистка военни назначения война с Иран
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
