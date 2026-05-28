Любопитно

„PR екип на годината“ и още осем отличия за А1 на PR Приз 2026

В конкурса участваха общо 83 проекта, оценени от специално жури, съставено изцяло от председателите на БДВО от създаването му до днес

28 май 2026, 12:30
„PR екип на годината“ и още осем отличия за А1 на PR Приз 2026
Източник: А1

А 1 спечели отличието „PR екип на годината“ и още осем награди на PR Приз 2026. Компанията получи пет първи, три трети места и голямото признание за цялостната работа на своя комуникационен екип. Тазгодишното издание на конкурса съвпадна с 30-годишнината на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО), организатор на PR Приз – форумът с най-дълга история и авторитет в сферата на публичните комуникации у нас. В конкурса участваха общо 83 проекта, оценени от специално жури, съставено изцяло от председателите на БДВО от създаването му до днес.

Екип „Корпоративни комуникации“ на А1 беше отличен с приза „PR екип на годината“ за втора поредна година – признание за последователния стратегически подход, устойчивото развитие на комуникационните проекти и способността на екипа да създава кампании с реално въздействие върху бизнеса, обществото и вътрешната култура на компанията.

С първо място в категория „Проект за вътрешни комуникации“ беше отличена кампанията „А1 на 30“. Чрез storytelling инициативи, интерактивни формати, конкурси и голямо юбилейно събитие проектът превърна 30-годишнината на компанията в споделено преживяване за служителите и разказа историята на А1 през хората, които стоят зад нея.

Кампанията #Safefluencers спечели първо място в категория „Инфлуенсър маркетинг“. Чрез „Училище за отговорни инфлуенсъри“ А1 постави темата за безопасното и осъзнато онлайн поведение в центъра на обществения разговор и ангажира създателите на съдържание като активни участници в промяната на дигиталната среда.

Първо място в категория „Имиджмейкинг“ получи проектът „А1 на 30: Една връзка – много истории“, реализиран в партньорство със Storio на „Капитал“. Той представя развитието на А1 и приноса на компанията към ежедневието на хората през личните истории на служители, клиенти и популярни личности – връстници на компанията. Историите от различни поколения и етапи от развитието на А1 бяха събрани в специална дигитална платформа и юбилейно печатно издание.

В категория „Комуникационен проект на медия“ първо място спечели проектът „Когато България играе“. A1 и MAX Sport предоставиха безвъзмездно правата за ключови мачове на националния отбор по волейбол по време на историческото му достигане до световен финал, превръщайки спортното съдържание в споделено преживяване.

Първо място в категория „B2B комуникационна кампания“ спечели проектът „Инсайт. Въздействие. Доверие: А1 в B2B комуникацията за ICT“. Кампанията позиционира А1 като водещ системен интегратор и доверен технологичен партньор чрез експертна комуникация по теми като киберсигурност, AI решения и дигитална трансформация. Интегрираният многоканален подход допринесе за повишен интерес към услугите за киберсигурност сред бизнес клиентите и публичния сектор.

Трето място в категория „Корпоративна комуникационна кампания“ получи проектът „30 години А1: историите, които ни свързват“. Кампанията превърна корпоративния юбилей в споделен разказ между бранда и обществото чрез културно съдържание, медии, събития и дигитални формати, които дадоха сцена на личните истории на хората.

Проектът „С Моят А1 е лесно“ спечели трето място в категория „Комуникационен проект за продукт или услуга“. Кампанията показа как приложението „Моят А1“ улеснява ежедневното управление на телеком услугите и насърчава самостоятелното обслужване в реално време.

С трето място в категория „Дигитални комуникации“ беше отличен проектът „А1 Време…“. Кампанията използва стендъп формат, хумор и споделени житейски ситуации, за да превърне 30-годишнината на А1 в разпознаваем културен разказ, близък до аудиторията.

„Тези отличия са признание за екипа, за смелостта да експериментираме и за постоянството да изграждаме комуникация с реална стойност и въздействие. За нас е важно не просто да разказваме истории, а да създаваме среда, в която хората разпознават себе си, чувстват се ангажирани и стават част от разговора. Продължаваме да развиваме комуникационни проекти, които променят нагласи, насърчават отговорно поведение и създават по-добра дигитална и социална среда“, коментира Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ в А1.

Отличията от PR Приз 2026 затвърждават ролята на А1 като компания, която съчетава технологично лидерство със стратегическа, ангажирана и устойчива комуникация – както към обществото и клиентите, така и към собствените си служители.

Източник: А1    
А1 PR Приз 2026 корпоративни комуникации PR екип на годината връзки с обществеността дигитални комуникации БДВО
Последвайте ни
Кметът на Кърджали: Не съм престъпник и не се крия от никого

Кметът на Кърджали: Не съм престъпник и не се крия от никого

Задържаха за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн по разследване за длъжностно присвояване за милиони

Задържаха за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн по разследване за длъжностно присвояване за милиони

Бивш шеф от ЦРУ скрил в дома си кюлчета злато за 40 милиона долара

Бивш шеф от ЦРУ скрил в дома си кюлчета злато за 40 милиона долара

Демерджиев: Разпитват кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за злоупотреби при обществена поръчка за над 5 млн. лв.

Демерджиев: Разпитват кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за злоупотреби при обществена поръчка за над 5 млн. лв.

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

BOX NOW: Световната несигурност ускорява революцията в доставките, а локърите вече се превръщат в част от ежедневието в България

biss.bg
Китай ще инвестира $1,1 млрд. в Сърбия в автомобилни части, AI и роботи

Китай ще инвестира $1,1 млрд. в Сърбия в автомобилни части, AI и роботи

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КНСБ отчете нов ръст на цените в малката потребителска кошница

КНСБ отчете нов ръст на цените в малката потребителска кошница

България Преди 9 минути

Синдикатите предупреждават, че дори минималното поскъпване постепенно изяжда доходите на домакинствата

<p>Отстраниха от длъжност кмета на Лом</p>

Заради купуване на гласове: Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом Цветан Петров

България Преди 13 минути

Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5112,92 до 15 338,76 евро

Доналд Тръмп при учредяването на "Съвета за мир"

Блясък, лъжи и провал: „Съветът за мир“ на Тръмп се разклаща – точно като самия президент

Свят Преди 47 минути

Започва да се очертава ясен модел, при който сред бляскави церемонии и бомбастични пресконференции Тръмп се опитва да заеме централно място в разрешаването на кризи, които самият той или е подкрепил, или дори е предизвикал

Снимката е илюстративна

Най-новата битка на Москва срещу Запада е и най-абсурдната досега

Свят Преди 47 минути

"Няма безопасна доза": Лекари от ВМА предупреждават за опасностите от "модерната дрога"

"Няма безопасна доза": Лекари от ВМА предупреждават за опасностите от "модерната дрога"

България Преди 1 час

Според данни от токсикологичната практика във ВМА, през последните години се наблюдава рязък ръст на постъпленията на младежи с остри интоксикации

Геополитически трилър в Кавказ: Путин плаши Армения с газа, Тръмп обещава чудеса

Геополитически трилър в Кавказ: Путин плаши Армения с газа, Тръмп обещава чудеса

Свят Преди 1 час

Една нация с тримилионно население е изправена пред фундаментален избор за своята идентичност, докато световните суперсили кръстосват шпаги в битка за влияние над нея

Най-високото, трето ниво на тревога в Рим и още три италиански града заради горещините

Най-високото, трето ниво на тревога в Рим и още три италиански града заради горещините

Свят Преди 1 час

Когато температурите прескочат 40°C, стандартните съвети като „пийте вода“ просто не са достатъчни. За да се справите с бруталните горещини, трябва да действате стратегически, особено ако сте в градска среда или на път

ВКС: Запазва се тенденцията за високо натоварване на върховните съдии

ВКС: Запазва се тенденцията за високо натоварване на върховните съдии

България Преди 1 час

Това отчитат магистратите в годишния си доклад за 2025 година

Flip.bg дари реновирани таблети на ИСУЛ за проекта „Лечебна природа“

Flip.bg дари реновирани таблети на ИСУЛ за проекта „Лечебна природа“

Любопитно Преди 1 час

Дарението е част от мисията на платформата да удължава живота на техниката и да подпомага умните устойчиви избори

<p>Биволът &bdquo;Доналд Тръмп&ldquo; избегна клането благодарение на славата си в интернет</p>

Спасен на косъм: Биволът „Доналд Тръмп“ избегна клането благодарение на интернет славата си

Любопитно Преди 1 час

Четириногото същество получи хумористичния прякор „Доналд Тръмп“, след като снимките на перфектно оформения му рус перчем обиколиха социалните мрежи

Заради съмнителна обществена поръчка: Прокуратурата проверява психиатрията в Севлиево

Заради съмнителна обществена поръчка: Прокуратурата проверява психиатрията в Севлиево

България Преди 1 час

В сигнала на омбудсмана се посочват нарушения при ремонтните дейности и некачествено изпълнение на възложените работи

<p>САЩ започват разследване срещу журналистката, завела дело срещу Тръмп за сексуално посегателство</p>

Властите в САЩ започват разследване срещу журналистката Елизабет Каръл, завела дело срещу Тръмп за сексуално посегателство

Свят Преди 2 часа

Министерството на правосъдието проверява дали тя е дала неверни показания по делата срещу американския президен

Опасност по плажовете: Климатичните промени събуждат смъртоносна „месоядна“ бактерия в Европа

Опасност по плажовете: Климатичните промени събуждат смъртоносна „месоядна“ бактерия в Европа

Свят Преди 2 часа

Тя е способна да предизвика тежки инфекции на открити рани, сепсис и в някои случаи налага спешна ампутация на крайници

Принц Уилям с големи семейни разкрития в радиопредаване

Принц Уилям с големи семейни разкрития в радиопредаване

Любопитно Преди 2 часа

В ефира на Heart FM престолонаследникът сподели детайли за възстановяването на принцесата на Уелс, битката с документите в спалнята, музикалните вкусове на децата им Шарлот и Луи и защо е останал без глас след историческия триумф на „Астън Вила“

Кая Калас: ЕС не трябва да попада в „руски капан“

Кая Калас: ЕС не трябва да попада в „руски капан“

Свят Преди 2 часа

Според първия дипломат на съюза по-важно е съдържанието на разговорите, а не кой ще представлява Европа

От септември влиза в сила голяма промяна при пенсиите

От септември влиза в сила голяма промяна при пенсиите

България Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Филип Буков: Обичам да спя във влака, посрещал съм рожден ден в купето

Edna.bg

Flip.bg дари реновирани таблети на ИСУЛ за проекта „Лечебна природа“

Edna.bg

Извикаха защитник на Лудогорец в националния тим на Израел

Gong.bg

Защитник на Лудогорец и половинката му зарадваха деца

Gong.bg

Отведоха на разпит кмета на Кърджали по разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

МВР проверява полицията и общината във Варна заради незаконния комплекс

Nova.bg