Свят

Бивш шеф от ЦРУ скрил в дома си кюлчета злато за 40 милиона долара

Разследващите разкриха, че агентът с най-високо ниво на достъп до секретна информация е излъгал и за цялото си минало

28 май 2026, 12:16
Бивш шеф от ЦРУ скрил в дома си кюлчета злато за 40 милиона долара
Източник: БТА

Б ивш висш служител на ЦРУ, притежаващ най-високото ниво на достъп до топ секретна информация, беше обвинен в кражбата на стотици златни кюлчета на стойност над 40 милиона долара, които укривал в дома си. Дейвид Ръш е бил арестуван и обвинен в престъпно присвояване на държавни средства, след като по-рано този месец от къщата му във Вирджиния са конфискувани над 300 златни кюлчета, съобщава Sky News.

При обиска агентите на ФБР са иззели още около 2 милиона долара в брой, както и десетки луксозни ръчни часовници, става ясно от съдебните документи.

Милиони за „служебни разходи“

Разследването се води съвместно от ФБР, ЦРУ и Министерството на правосъдието на САЩ. Според обвинението, в периода от ноември до март, Ръш редовно е изисквал и получавал „значителни количества чуждестранна валута и златни кюлчета за десетки милиони долари“, като е твърдял, че те са му необходими за покриване на служебни разходи, свързани с оперативната му дейност.

Вместо това обаче, той съзнателно е присвоявал и превръщал държавните активи в лична собственост. Част от откраднатите средства са били открити и в тайник, намиращ се в склад близо до неговия офис. Засега остава неясно за какво точно е смятал да използва огромното богатство.

Ръш е оставен в ареста до федералното съдебно изслушване в Александрия. Неговите адвокати все още отказват коментар.

Измисленото минало на топ шпионина

Официално не се съобщава каква точно е била ролята на Ръш в ЦРУ, нито кога точно е напуснал агенцията. В документите от съда той е описан просто като „бивш служител на висше ръководно ниво в правителствена агенция на САЩ“.

По-шокиращото в случая е, че ФБР е разкрило мащабна измама около неговата биография. Оказва се, че мъжът е лъгал в продължение на години за своето образование и военна кариера. Пред работодателите си той е твърдял, че е бил пилот от Военноморските сили на САЩ и че е завършил престижния университет Клемсън в Южна Каролина, както и Политехническия институт Ренселаер в Ню Йорк.

Проверката обаче е установила съвсем различна реалност:

  • Образование: Ръш никога не е учил в нито един от двата университета.
  • Военна служба: Той действително влиза в армията през 1997 г. и служи в резерва на ВМС от 2004 до 2015 г., когато се уволнява с почести като лейтенант. През цялото това време обаче той никога не е преминавал обучение или оценка за пилот.

Разследването продължава да изяснява как човек с напълно фалшифицирано минало е успял да премине през цедката за сигурност и да получи достъп до милиони и най-строго пазените тайни на държавата.

Източник: Sky News    
ЦРУ ФБР Дейвид Ръш кражба на злато присвояване на средства разследване шпионаж фалшива биография САЩ престъпление
Последвайте ни
Кметът на Кърджали: Не съм престъпник и не се крия от никого

Кметът на Кърджали: Не съм престъпник и не се крия от никого

Задържаха за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн по разследване за длъжностно присвояване за милиони

Задържаха за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн по разследване за длъжностно присвояване за милиони

Бивш шеф от ЦРУ скрил в дома си кюлчета злато за 40 милиона долара

Бивш шеф от ЦРУ скрил в дома си кюлчета злато за 40 милиона долара

Демерджиев: Разпитват кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за злоупотреби при обществена поръчка за над 5 млн. лв.

Демерджиев: Разпитват кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за злоупотреби при обществена поръчка за над 5 млн. лв.

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

pariteni.bg
Китай ще инвестира $1,1 млрд. в Сърбия в автомобилни части, AI и роботи

Китай ще инвестира $1,1 млрд. в Сърбия в автомобилни части, AI и роботи

carmarket.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КНСБ отчете нов ръст на цените в малката потребителска кошница

КНСБ отчете нов ръст на цените в малката потребителска кошница

България Преди 9 минути

Синдикатите предупреждават, че дори минималното поскъпване постепенно изяжда доходите на домакинствата

<p>Отстраниха от длъжност кмета на Лом</p>

Заради купуване на гласове: Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом Цветан Петров

България Преди 13 минути

Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5112,92 до 15 338,76 евро

Доналд Тръмп при учредяването на "Съвета за мир"

Блясък, лъжи и провал: „Съветът за мир“ на Тръмп се разклаща – точно като самия президент

Свят Преди 47 минути

Започва да се очертава ясен модел, при който сред бляскави церемонии и бомбастични пресконференции Тръмп се опитва да заеме централно място в разрешаването на кризи, които самият той или е подкрепил, или дори е предизвикал

Снимката е илюстративна

Най-новата битка на Москва срещу Запада е и най-абсурдната досега

Свят Преди 47 минути

„PR екип на годината“ и още осем отличия за А1 на PR Приз 2026

„PR екип на годината“ и още осем отличия за А1 на PR Приз 2026

Любопитно Преди 1 час

В конкурса участваха общо 83 проекта, оценени от специално жури, съставено изцяло от председателите на БДВО от създаването му до днес

"Няма безопасна доза": Лекари от ВМА предупреждават за опасностите от "модерната дрога"

"Няма безопасна доза": Лекари от ВМА предупреждават за опасностите от "модерната дрога"

България Преди 1 час

Според данни от токсикологичната практика във ВМА, през последните години се наблюдава рязък ръст на постъпленията на младежи с остри интоксикации

Геополитически трилър в Кавказ: Путин плаши Армения с газа, Тръмп обещава чудеса

Геополитически трилър в Кавказ: Путин плаши Армения с газа, Тръмп обещава чудеса

Свят Преди 1 час

Една нация с тримилионно население е изправена пред фундаментален избор за своята идентичност, докато световните суперсили кръстосват шпаги в битка за влияние над нея

Най-високото, трето ниво на тревога в Рим и още три италиански града заради горещините

Най-високото, трето ниво на тревога в Рим и още три италиански града заради горещините

Свят Преди 1 час

Когато температурите прескочат 40°C, стандартните съвети като „пийте вода“ просто не са достатъчни. За да се справите с бруталните горещини, трябва да действате стратегически, особено ако сте в градска среда или на път

<p>Защо&nbsp;Хегсет води съпругата си в Пентагона на тайни срещи</p>

Параноя в Пентагона: След като уволни 24 генерали, Пийт Хегсет вкара съпругата си в тайните срещи

Свят Преди 1 час

Министърът на отбраната на САЩ изолира висшите военни и обгради властта с роднини, докато тече чистка на жени и чернокожи командири

ВКС: Запазва се тенденцията за високо натоварване на върховните съдии

ВКС: Запазва се тенденцията за високо натоварване на върховните съдии

България Преди 1 час

Това отчитат магистратите в годишния си доклад за 2025 година

Flip.bg дари реновирани таблети на ИСУЛ за проекта „Лечебна природа“

Flip.bg дари реновирани таблети на ИСУЛ за проекта „Лечебна природа“

Любопитно Преди 1 час

Дарението е част от мисията на платформата да удължава живота на техниката и да подпомага умните устойчиви избори

<p>Биволът &bdquo;Доналд Тръмп&ldquo; избегна клането благодарение на славата си в интернет</p>

Спасен на косъм: Биволът „Доналд Тръмп“ избегна клането благодарение на интернет славата си

Любопитно Преди 1 час

Четириногото същество получи хумористичния прякор „Доналд Тръмп“, след като снимките на перфектно оформения му рус перчем обиколиха социалните мрежи

Заради съмнителна обществена поръчка: Прокуратурата проверява психиатрията в Севлиево

Заради съмнителна обществена поръчка: Прокуратурата проверява психиатрията в Севлиево

България Преди 1 час

В сигнала на омбудсмана се посочват нарушения при ремонтните дейности и некачествено изпълнение на възложените работи

<p>САЩ започват разследване срещу журналистката, завела дело срещу Тръмп за сексуално посегателство</p>

Властите в САЩ започват разследване срещу журналистката Елизабет Каръл, завела дело срещу Тръмп за сексуално посегателство

Свят Преди 2 часа

Министерството на правосъдието проверява дали тя е дала неверни показания по делата срещу американския президен

Опасност по плажовете: Климатичните промени събуждат смъртоносна „месоядна“ бактерия в Европа

Опасност по плажовете: Климатичните промени събуждат смъртоносна „месоядна“ бактерия в Европа

Свят Преди 2 часа

Тя е способна да предизвика тежки инфекции на открити рани, сепсис и в някои случаи налага спешна ампутация на крайници

Принц Уилям с големи семейни разкрития в радиопредаване

Принц Уилям с големи семейни разкрития в радиопредаване

Любопитно Преди 2 часа

В ефира на Heart FM престолонаследникът сподели детайли за възстановяването на принцесата на Уелс, битката с документите в спалнята, музикалните вкусове на децата им Шарлот и Луи и защо е останал без глас след историческия триумф на „Астън Вила“

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Филип Буков: Обичам да спя във влака, посрещал съм рожден ден в купето

Edna.bg

Flip.bg дари реновирани таблети на ИСУЛ за проекта „Лечебна природа“

Edna.bg

Извикаха защитник на Лудогорец в националния тим на Израел

Gong.bg

Защитник на Лудогорец и половинката му зарадваха деца

Gong.bg

Отведоха на разпит кмета на Кърджали по разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

МВР проверява полицията и общината във Варна заради незаконния комплекс

Nova.bg