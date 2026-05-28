Бивш шеф от ЦРУ скрил в дома си кюлчета злато за 40 милиона долара

Б ивш висш служител на ЦРУ, притежаващ най-високото ниво на достъп до топ секретна информация, беше обвинен в кражбата на стотици златни кюлчета на стойност над 40 милиона долара, които укривал в дома си. Дейвид Ръш е бил арестуван и обвинен в престъпно присвояване на държавни средства, след като по-рано този месец от къщата му във Вирджиния са конфискувани над 300 златни кюлчета, съобщава Sky News.

При обиска агентите на ФБР са иззели още около 2 милиона долара в брой, както и десетки луксозни ръчни часовници, става ясно от съдебните документи.

Милиони за „служебни разходи“

Разследването се води съвместно от ФБР, ЦРУ и Министерството на правосъдието на САЩ. Според обвинението, в периода от ноември до март, Ръш редовно е изисквал и получавал „значителни количества чуждестранна валута и златни кюлчета за десетки милиони долари“, като е твърдял, че те са му необходими за покриване на служебни разходи, свързани с оперативната му дейност.

Вместо това обаче, той съзнателно е присвоявал и превръщал държавните активи в лична собственост. Част от откраднатите средства са били открити и в тайник, намиращ се в склад близо до неговия офис. Засега остава неясно за какво точно е смятал да използва огромното богатство.

Ръш е оставен в ареста до федералното съдебно изслушване в Александрия. Неговите адвокати все още отказват коментар.

Измисленото минало на топ шпионина

Официално не се съобщава каква точно е била ролята на Ръш в ЦРУ, нито кога точно е напуснал агенцията. В документите от съда той е описан просто като „бивш служител на висше ръководно ниво в правителствена агенция на САЩ“.

По-шокиращото в случая е, че ФБР е разкрило мащабна измама около неговата биография. Оказва се, че мъжът е лъгал в продължение на години за своето образование и военна кариера. Пред работодателите си той е твърдял, че е бил пилот от Военноморските сили на САЩ и че е завършил престижния университет Клемсън в Южна Каролина, както и Политехническия институт Ренселаер в Ню Йорк.

Проверката обаче е установила съвсем различна реалност:

Образование: Ръш никога не е учил в нито един от двата университета.

Военна служба: Той действително влиза в армията през 1997 г. и служи в резерва на ВМС от 2004 до 2015 г., когато се уволнява с почести като лейтенант. През цялото това време обаче той никога не е преминавал обучение или оценка за пилот.

Разследването продължава да изяснява как човек с напълно фалшифицирано минало е успял да премине през цедката за сигурност и да получи достъп до милиони и най-строго пазените тайни на държавата.