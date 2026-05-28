Демерджиев: Разпитват кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за злоупотреби при обществена поръчка за над 5 млн. лв.

28 май 2026, 12:40
"Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод обществена поръчка. Сумата на обществената поръчка е значителна. Има данни, че е повлияно при избора на изпълнител, както и че не са изпълнени всички дейности по поръчката". Това каза министърът на вътрешните работи Иван Демержиев по отношение на отвеждането за разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн в четвъртък сутрин.

"Много ясно обещахме, че законите в България ще се прилагат строго и еднакво за всички, нито ще има територии, на които действа различно законодателство, нито ще има хора, които стоят над закона, така че нищо необичайно не се случва. Ако кметът на Кърджали не е извършил престъпления или закононарушения, няма никакви основания да се притеснява", добави министърът. 

Обществената поръчка е за над 5 милиона лева. Проверяват се и дали всички актувани дейности са извършени.

"Понеже по-рано в Кърджали имаше процесуални дейности, с които трябваше да се действа чрез прокуратурата в Кърджали, има там един заместник-окръжен прокурор Дафин Каменов, който веднъж осуети такива действия, като подаде отвод. Наложи се да се докладва делото на апелативния прокурор на Пловдив, откъдето обратно да се върне в Кърджали. Това обезсмисли всички действия, тъй като отново по неотложност трябваше да се събират данни и документи. Сега има данни, че този човек отново се е опитал да се намеси и да осуети действията на прокуратурата. Апелирам към главния прокурор и ВСС да се вземат мерки срещу този човек, който очевидно има някакви обвързаности с проверяваните", завърши Демерджиев.

По-рано днес от общинската администрация на Кърджали казаха, че Ерол Емин Мюмюн е отведен за разпит в Областната дирекция на МВР. Пред сградата на Областната дирекция на полицията се събраха привърженици на ДПС, както и депутати. 

 

Източник: БГНЕС    
