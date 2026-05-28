България

Кметът на Кърджали с първи думи след разпита: Не съм престъпник и не се крия от никого

Това каза градоначалникът на излизане от Областната дирекция на МВР, където по-рано бе отведен за разпит

Обновена преди 19 минути / 28 май 2026, 13:28
Финансово напрежение в здравеопазването: Болниците с огромни дългове

ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали

МВР с предупреждение: Нулева толерантност към корупция и „паралелни структури“

Демерджиев: Разпитват кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за злоупотреби при обществена поръчка за над 5 млн. лв.

Задържаха за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн по разследване за длъжностно присвояване за милиони

Благомир Коцев с коментар за незаконния комплекс край Варна

Правосъдният министър за оставката на Сарафов: Половинчато изпълнение

За по-ниски цени: Земеделският министър обяви нова инициатива „Кошница с грижа”

К метът на Кърджали Ерол Мюмюн излезе от Областната дирекция на МВР, където по-рано днес бе отведен за разпит. „Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого, в 10:10 часа да ми връчват призовка за 10:00 часа същия ден“, каза той. 

Кметът посочи, че е бил разпитван за две обществени поръчки. По думите му не е нужно да го гонят и да го търсят като престъпник, защото никога не се е крил.

Ерол Мюмюн каза също, че ще съдейства на разследващите органи. 

„Не бягаме от проверки - каквото трябва институциите да си го направят, да си изискват, но в нормален порядък. Не е нужно да ни третират като престъпници“, коментира той. 

Според него случващото се е продължение на предизборната кампания, изпълнена с много натиск, с много полицейщина, насочена към определени политически партии.

Мюмюн заяви, че държавата има остра нужда да се решават редица други проблеми, вместо да се правят „показни пиар акции“. 

След като излезе от полицията, кметът се върна в Община Кърджали.

По-рано днес от общинската администрация съобщиха, че кметът е отведен за разпит в полицията. След като информацията за отвеждането му в Областната дирекция стана известна, пред сградата започнаха да се събират привърженици на ДПС. Сред тях бяха председателят на Общинския съвет в Кърджали Мухаррем Мухаррем, заместник-кметът на Кърджали Тунджай Шюкрю, както и общински служители. Дойдоха и работещи в различни общински структури, както и кметове на кметства. На място бе и цялото ръководство на Община Кърджали.

Източник: БТА

Кметът на Кърджали Ерол Емин Мюмюн е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка, каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти във Велико Търново. Той уточни, че Ерол Емин Мюмюн не е задържан, а е отведен на разпит.

Източник: БТА - Биляна Иванова; Кореспондент на БТА в Кърджали - Валентина Стоева    
