България

"Няма безопасна доза": Лекари от ВМА предупреждават за опасностите от "модерната дрога"

Според данни от токсикологичната практика във ВМА, през последните години се наблюдава рязък ръст на постъпленията на младежи с остри интоксикации

28 май 2026, 12:25
"Няма безопасна доза": Лекари от ВМА предупреждават за опасностите от "модерната дрога"
Източник: iStock

„Едно дръпване може да отнеме бъдещето ти“.

Това е предупреждението, което токсиколозите от Военномедицинска академия отправят към родителите и учениците в цялата страна. Синтетичните наркотици, новите психоактивни вещества и ароматизираните вейпове вече не са „експеримент на големите“. Те заливат училищните дворове и чатовете на тийнейджърите, а броят на тежките интоксикации сред деца и младежи расте главоломно. 

Във тази връзка във Военномедицинска академия (ВМА) днес се провежда поредната инициатива в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), посветена на превенцията на употребата на наркотици сред децата и юношите. Събитието подчертава тревожната реалност: „модерната дрога“ – синтетичните вещества, дизайнерските наркотици и вейповете с неизвестно съдържание – вече не е маргинален проблем, а заплаха, която засяга директно класните стаи.

Доц. д-р Людмила Нейкова, началник на Катедрата по токсикология във ВМА, е един от най-активните гласове в тази кампания. С години опит зад гърба си, тя ежедневно се сблъсква с последствията от „еднократния експеримент“. „Няма безопасна доза. Това, което младите хора купуват онлайн или получават от връстници като "леки" или "модерни" вещества, често се оказва синтетичен канабиноид, амфетаминови производни или смеси с непредвидима сила“, казва тя.

„Законът не успява да ги настигне“: Остър сигнал от СРП за новите синтетични наркотици

Според данни от токсикологичната практика във ВМА, през последните години се наблюдава рязък ръст на постъпленията на младежи с остри интоксикации. Симптомите са драматични: психози, тежки гърчове, тахикардия, халюцинации, агресия и дългосрочни увреждания на черния дроб, сърцето и нервната система. Много от тези случаи са свързани с HHC (хекса-хидро-канабинол) и други полусинтетични канабиноиди, които се предлагат в атрактивни форми – ароматизирани вейпове, бонбони или „безопасни“ масла.

Д-р Шасине Вели, токсиколог и алерголог в Клиниката по спешна токсикология, разказва реални истории пред ученици: момче на 14 години, което след един вейп попада в спешното с психотичен епизод; момиче, което експериментира с „дизайнерска дрога“ и развива тежка аритмия. „Младите мислят, че контролират ситуацията. Реалността е, че химичният състав на тези вещества се променя постоянно, за да заобиколи закона. Лабораторията ни често не може веднага да идентифицира какво точно е поето“, предупреждава тя.

  • Защо „модерната дрога“ е особено опасна за подрастващите?

Мозъкът на тийнейджъра все още се развива. Префронталният кортекс, отговорен за контрола на импулсите и вземането на решения, достига зрялост едва към 25-годишна възраст. Синтетичните вещества атакуват именно тази крехка система – предизвикват силна зависимост след няколко употреби, нарушават съня, паметта и емоционалната регулация. За разлика от „класическите“ наркотици като хероин или кокаин, новите психоактивни вещества често са по-достъпни, по-евтини и се маскират като безобидни продукти.

ВМА е водеща в съдебната и клиничната токсикология не само за България. Лабораторията извършва спешна диагностика и за други болници, а специалистите участват в национални кампании, достигнали до хиляди ученици в София и Варна. През 2025 г. екипът е говорил пред над 3000 младежи. Посланието е ясно: „Да кажеш ‚не‘ навреме е най-силната защита“.

Проф. д-р Дончо Дончев и други специалисти подчертават, че превенцията трябва да започва рано – още в началното училище. Родителите често подценяват риска от вейпинг, смятайки го за „по-безопасна“ алтернатива на цигарите. Реалността е различна: много вейпове съдържат високи концентрации на забранени вещества и никотин, което води до двойна зависимост.

  • Социалният и медицинският контекст

България не е изолиран случай. Европейските доклади регистрират ръст на употребата на нови психоактивни вещества сред младежите. В същото време достъпът до информация в социалните мрежи улеснява разпространението на митове за „безопасни“ дроги. Токсиколозите от ВМА настояват за по-строг контрол върху онлайн продажбите и по-добра координация между училища, полиция и здравни институции.

Една от най-важните роли на ВМА е не само лечението, но и образованието. Чрез реални клинични случаи лекарите показват, че зад „забавлението в уикенда“ може да се крие живот на интензивно отделение, дългосрочна терапия и необратими увреждания.

Източник: ВМА    
Военномедицинска академия превенция на наркотици синтетични наркотици дизайнерска дрога вейпове токсикология наркотична зависимост
Последвайте ни
Задържаха за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн по разследване за длъжностно присвояване за милиони

Задържаха за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн по разследване за длъжностно присвояване за милиони

Бивш шеф от ЦРУ скрил в дома си кюлчета злато за 40 милиона долара

Бивш шеф от ЦРУ скрил в дома си кюлчета злато за 40 милиона долара

Демерджиев: Разпитват кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за злоупотреби при обществена поръчка за над 5 млн. лв.

Демерджиев: Разпитват кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за злоупотреби при обществена поръчка за над 5 млн. лв.

Блясък, лъжи и провал: „Съветът за мир“ на Тръмп се разклаща – точно като самия президент

Блясък, лъжи и провал: „Съветът за мир“ на Тръмп се разклаща – точно като самия президент

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

Юридическите капани при продажба на имот: съсобственост, наследство, тежести

pariteni.bg
Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

Скритият риск във високата трева, който повечето собственици на кучета пренебрегват

dogsandcats.bg
Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления
Ексклузивно

Съдят и разследват прокурорския син за огромен брой престъпления

Преди 1 ден
Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце
Ексклузивно

Здравният министър на САЩ атакува две черни змии с голи ръце

Преди 1 ден
Oбщината разкри незаконен град край Варна
Ексклузивно

Oбщината разкри незаконен град край Варна

Преди 1 ден
Tревога за ситуацията в Южнокитайско море
Ексклузивно

Tревога за ситуацията в Южнокитайско море

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Почина звезда от хитовия сериал "Емили в Париж"

Почина звезда от хитовия сериал "Емили в Париж"

Свят Преди 28 минути

На 69-годишна възраст издъхна френският актьор Пиер Дени след тежка битка с коварна болест

МВР с предупреждение: Нулева толерантност към корупция и „паралелни структури“

МВР с предупреждение: Нулева толерантност към корупция и „паралелни структури“

България Преди 35 минути

На национално съвещание във Велико Търново вътрешният министър Иван Демерджиев очерта основните приоритети пред полицията в Северна България

Геополитически трилър в Кавказ: Путин плаши Армения с газа, Тръмп обещава чудеса

Геополитически трилър в Кавказ: Путин плаши Армения с газа, Тръмп обещава чудеса

Свят Преди 1 час

Една нация с тримилионно население е изправена пред фундаментален избор за своята идентичност, докато световните суперсили кръстосват шпаги в битка за влияние над нея

Най-високото, трето ниво на тревога в Рим и още три италиански града заради горещините

Най-високото, трето ниво на тревога в Рим и още три италиански града заради горещините

Свят Преди 1 час

Когато температурите прескочат 40°C, стандартните съвети като „пийте вода“ просто не са достатъчни. За да се справите с бруталните горещини, трябва да действате стратегически, особено ако сте в градска среда или на път

<p>Защо&nbsp;Хегсет води съпругата си в Пентагона на тайни срещи</p>

Параноя в Пентагона: След като уволни 24 генерали, Пийт Хегсет вкара съпругата си в тайните срещи

Свят Преди 1 час

Министърът на отбраната на САЩ изолира висшите военни и обгради властта с роднини, докато тече чистка на жени и чернокожи командири

ВКС: Запазва се тенденцията за високо натоварване на върховните съдии

ВКС: Запазва се тенденцията за високо натоварване на върховните съдии

България Преди 1 час

Това отчитат магистратите в годишния си доклад за 2025 година

Flip.bg дари реновирани таблети на ИСУЛ за проекта „Лечебна природа“

Flip.bg дари реновирани таблети на ИСУЛ за проекта „Лечебна природа“

Любопитно Преди 1 час

Дарението е част от мисията на платформата да удължава живота на техниката и да подпомага умните устойчиви избори

Заради съмнителна обществена поръчка: Прокуратурата проверява психиатрията в Севлиево

Заради съмнителна обществена поръчка: Прокуратурата проверява психиатрията в Севлиево

България Преди 1 час

В сигнала на омбудсмана се посочват нарушения при ремонтните дейности и некачествено изпълнение на възложените работи

<p>САЩ започват разследване срещу журналистката, завела дело срещу Тръмп за сексуално посегателство</p>

Властите в САЩ започват разследване срещу журналистката Елизабет Каръл, завела дело срещу Тръмп за сексуално посегателство

Свят Преди 2 часа

Министерството на правосъдието проверява дали тя е дала неверни показания по делата срещу американския президен

Опасност по плажовете: Климатичните промени събуждат смъртоносна „месоядна“ бактерия в Европа

Опасност по плажовете: Климатичните промени събуждат смъртоносна „месоядна“ бактерия в Европа

Свят Преди 2 часа

Тя е способна да предизвика тежки инфекции на открити рани, сепсис и в някои случаи налага спешна ампутация на крайници

Принц Уилям с големи семейни разкрития в радиопредаване

Принц Уилям с големи семейни разкрития в радиопредаване

Любопитно Преди 2 часа

В ефира на Heart FM престолонаследникът сподели детайли за възстановяването на принцесата на Уелс, битката с документите в спалнята, музикалните вкусове на децата им Шарлот и Луи и защо е останал без глас след историческия триумф на „Астън Вила“

Кая Калас: ЕС не трябва да попада в „руски капан“

Кая Калас: ЕС не трябва да попада в „руски капан“

Свят Преди 2 часа

Според първия дипломат на съюза по-важно е съдържанието на разговорите, а не кой ще представлява Европа

От септември влиза в сила голяма промяна при пенсиите

От септември влиза в сила голяма промяна при пенсиите

България Преди 2 часа

Запали се пътническият влак за Бургас

Запали се пътническият влак за Бургас

България Преди 2 часа

Пламнал е локомотивът на композицията

CNN: Иран vs САЩ - Вечният сблъсък, който Тръмп и санкциите не могат да спрат

CNN: Иран vs САЩ - Вечният сблъсък, който Тръмп и санкциите не могат да спрат

Свят Преди 2 часа

Когато лидери открито декларират дългосрочни идеологически цели и многократно демонстрират готовност да използват насилие, за да ги постигнат, трябва да ги приемаме сериозно. Този урок важи изцяло и за Иран

<p>Разследване освети шокиращи схеми с визи за Европа</p>

Капан за €150 за сканиране: Разследване освети шокиращите схеми с визи за Европа

Свят Преди 2 часа

Голямо международно разследване на Politico разкри как милиони хора са притискани да плащат космически суми за „незадължителни“ екстри, докато ЕС си затваря очите за нарушенията

Всичко от днес

От мрежата

Нормално ли е кучето ми да седи като човек?

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Излюпиха се първите за годината белошипи ветрушки

sinoptik.bg
1

Къде се намира Царството на дивите орхидеи

sinoptik.bg

Филип Буков: Обичам да спя във влака, посрещал съм рожден ден в купето

Edna.bg

Flip.bg дари реновирани таблети на ИСУЛ за проекта „Лечебна природа“

Edna.bg

Извикаха защитник на Лудогорец в националния тим на Израел

Gong.bg

Защитник на Лудогорец и половинката му зарадваха деца

Gong.bg

Отведоха на разпит кмета на Кърджали по разследване на обществена поръчка за над 5 милиона лева (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

МВР проверява полицията и общината във Варна заради незаконния комплекс

Nova.bg