"Няма безопасна доза": Лекари от ВМА предупреждават за опасностите от "модерната дрога"

„Едно дръпване може да отнеме бъдещето ти“.

Това е предупреждението, което токсиколозите от Военномедицинска академия отправят към родителите и учениците в цялата страна. Синтетичните наркотици, новите психоактивни вещества и ароматизираните вейпове вече не са „експеримент на големите“. Те заливат училищните дворове и чатовете на тийнейджърите, а броят на тежките интоксикации сред деца и младежи расте главоломно.

Във тази връзка във Военномедицинска академия (ВМА) днес се провежда поредната инициатива в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), посветена на превенцията на употребата на наркотици сред децата и юношите. Събитието подчертава тревожната реалност: „модерната дрога“ – синтетичните вещества, дизайнерските наркотици и вейповете с неизвестно съдържание – вече не е маргинален проблем, а заплаха, която засяга директно класните стаи.

Доц. д-р Людмила Нейкова, началник на Катедрата по токсикология във ВМА, е един от най-активните гласове в тази кампания. С години опит зад гърба си, тя ежедневно се сблъсква с последствията от „еднократния експеримент“. „Няма безопасна доза. Това, което младите хора купуват онлайн или получават от връстници като "леки" или "модерни" вещества, често се оказва синтетичен канабиноид, амфетаминови производни или смеси с непредвидима сила“, казва тя.

Според данни от токсикологичната практика във ВМА, през последните години се наблюдава рязък ръст на постъпленията на младежи с остри интоксикации. Симптомите са драматични: психози, тежки гърчове, тахикардия, халюцинации, агресия и дългосрочни увреждания на черния дроб, сърцето и нервната система. Много от тези случаи са свързани с HHC (хекса-хидро-канабинол) и други полусинтетични канабиноиди, които се предлагат в атрактивни форми – ароматизирани вейпове, бонбони или „безопасни“ масла.

Д-р Шасине Вели, токсиколог и алерголог в Клиниката по спешна токсикология, разказва реални истории пред ученици: момче на 14 години, което след един вейп попада в спешното с психотичен епизод; момиче, което експериментира с „дизайнерска дрога“ и развива тежка аритмия. „Младите мислят, че контролират ситуацията. Реалността е, че химичният състав на тези вещества се променя постоянно, за да заобиколи закона. Лабораторията ни често не може веднага да идентифицира какво точно е поето“, предупреждава тя.

Защо „модерната дрога“ е особено опасна за подрастващите?

Мозъкът на тийнейджъра все още се развива. Префронталният кортекс, отговорен за контрола на импулсите и вземането на решения, достига зрялост едва към 25-годишна възраст. Синтетичните вещества атакуват именно тази крехка система – предизвикват силна зависимост след няколко употреби, нарушават съня, паметта и емоционалната регулация. За разлика от „класическите“ наркотици като хероин или кокаин, новите психоактивни вещества често са по-достъпни, по-евтини и се маскират като безобидни продукти.

ВМА е водеща в съдебната и клиничната токсикология не само за България. Лабораторията извършва спешна диагностика и за други болници, а специалистите участват в национални кампании, достигнали до хиляди ученици в София и Варна. През 2025 г. екипът е говорил пред над 3000 младежи. Посланието е ясно: „Да кажеш ‚не‘ навреме е най-силната защита“.

Проф. д-р Дончо Дончев и други специалисти подчертават, че превенцията трябва да започва рано – още в началното училище. Родителите често подценяват риска от вейпинг, смятайки го за „по-безопасна“ алтернатива на цигарите. Реалността е различна: много вейпове съдържат високи концентрации на забранени вещества и никотин, което води до двойна зависимост.

Социалният и медицинският контекст

България не е изолиран случай. Европейските доклади регистрират ръст на употребата на нови психоактивни вещества сред младежите. В същото време достъпът до информация в социалните мрежи улеснява разпространението на митове за „безопасни“ дроги. Токсиколозите от ВМА настояват за по-строг контрол върху онлайн продажбите и по-добра координация между училища, полиция и здравни институции.

Една от най-важните роли на ВМА е не само лечението, но и образованието. Чрез реални клинични случаи лекарите показват, че зад „забавлението в уикенда“ може да се крие живот на интензивно отделение, дългосрочна терапия и необратими увреждания.