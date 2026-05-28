Най-високото, трето ниво на тревога в Рим и още три италиански града заради горещините

И талианското министерство на здравеопазването обяви червен код - най-високото трето ниво на тревога - за Рим, Флоренция, Болоня и Торино заради горещата вълна, обхванала Европа тази седмица, предаде АФП.

Температурите, необичайно високи за края на май, се очаква да достигнат до 33 градуса в Торино - алпийския град в Северна Италия, 32 градуса във Флоренция и Болоня, където усещането ще бъде за около 35 градуса, както и 31 градуса в Рим, където температурите ще се усещат като 33 градуса. Италианската столица се намира в централно-южната част на Апенинския полуостров.

Когато температурите прескочат 40°C, стандартните съвети като „пийте вода“ просто не са достатъчни. За да се справите с бруталните горещини, трябва да действате стратегически, особено ако сте в градска среда или на път.

Ето списък с най-ефективните и бързи тактики за оцеляване в жегата:

Стратегията с водата (Отвътре и отвън)

Охлаждайте пулсовите точки: Ако усетите, че прегрявате, пуснете леденостудена вода върху китките, сгъвките на лактите, задната част на врата и глезените. Там големите кръвоносни съдове са най-близо до кожата и това моментално сваля температурата на цялото тяло.

Пийте вода с щипка сол или електролити: Когато се потите масирано, губите не само вода, но и минерали (натрий, калий). Пиенето на чиста вода в огромни количества може да разреди електролитите в тялото ви и да почувствате замайване. Добавете електролитно прахче или хапнете нещо леко солено (напр. айрян със сол).

Забравете за ледените напитки: Леденостудените течности свиват стомаха и принуждават тялото ви да хаби енергия, за да ги затопли до телесна температура – което всъщност ви загрява допълнително. Пийте хладки или умерено студени напитки.

Защита на дома и офиса

Блокирайте слънцето преди да е влязло: Спускането на вътрешни щори помага малко, но стъклото вече е нагрято и работи като радиатор. Най-добре е да имате външни щори или да сложите светлоотразително фолио (или дори спасително термофолио) от външната страна на прозорците, за да отблъсква слънчевите лъчи.

Проветрявайте само по часовник: Затваряйте абсолютно всички прозорци и врати в момента, в който външната температура изравни вътрешната (обикновено около 9:00 сутринта). Отваряйте широко чак след 22:00 часа вечерта, за да направите течение с прохладния нощен въздух.

Изключете излишната електроника: Големите телевизори, компютри и дори лампите с нажежаема жичка отделят огромно количество фонова топлина. Всичко, което не се ползва, трябва да е изключено от контакта.

Лична грижа и облекло

Правилото на широките дрехи: Носете лен и памук, но най-вече – дрехите трябва да са широки, а не прилепнали. Свободните дрехи създават естествен „въздушен коридор“ около кожата ви, който действа като изолация срещу външната горещина.

Хладък, а не студен душ: Леденият душ носи моментално облекчение, но шокира тялото, кара порите да се затворят и веднага след като излезете, ще започнете да се потите двойно повече. Използвайте хладка вода.

Вземете мерки за сън: Преди лягане може да сложите калъфката на възглавницата си в найлонов плик и да я оставите във фризера за 15 минути. Охлаждането на главата е ключът към заспиването в тропически нощи.

Ако сте навън като турист

Планирайте „климатични убежища“: Ако се налага да вървите пеша из Рим или друг горещ град, разделете маршрута си на отсечки. На всеки 20–30 минути влизайте в катедрала, музей, супермаркет или банка – места, където климатиците работят на максимум, за да свалите температурата на ядрото си.

Внимавайте с алкохола и кафето: Те са силни диуретици и буквално „изпомпват“ водата от клетките ви, оставяйки ви уязвими за топлинен удар. Мечтаната ледена бира в жегата всъщност ви дехидратира с бързи темпове.