Финансово напрежение в здравеопазването: Болниците с огромни дългове

Има опасност България да загуби десетки милиони по външни проекти, заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова

28 май 2026, 14:09
ДПС с остра реакция след задържането на кмета на Кърджали
Кметът на Кърджали с първи думи след разпита: Не съм престъпник и не се крия от никого
МВР с предупреждение: Нулева толерантност към корупция и „паралелни структури“
Демерджиев: Разпитват кмета на Кърджали Ерол Мюмюн за злоупотреби при обществена поръчка за над 5 млн. лв.
Задържаха за разпит кмета на Кърджали Ерол Мюмюн по разследване за длъжностно присвояване за милиони
Благомир Коцев с коментар за незаконния комплекс край Варна
Правосъдният министър за оставката на Сарафов: Половинчато изпълнение
За по-ниски цени: Земеделският министър обяви нова инициатива „Кошница с грижа”

Д ълговете на държавните болници са 426 млн. евро, от които над 21 млн. евро са просрочени, каза пред журналисти министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

По думите ѝ 17 от болниците имат банкови кредити, което е показател за финансов натиск върху системата, отбеляза тя.

"Към момента има риск от загуба на средства по проекти, финансирани от външни източници", каза министърът.

Прогнозната стойност на тези средства е 56,7 млн. евро, като предстои днес да бъдат детайлизирани сумите. В последните три години има доста забавяния в изпълнението на проектите.

"Това е тежко наследство", каза още министър Ивкова и изрази увереност, че препятствията ще бъдат преодолени, посочвайки срещите си със съсловните организации, състояли се през последните дни.

Общият размер на разходите на Министерството на здравеопазването до 30 април 2026 г. е 188 380 000 евро, посочи още министър Ивкова.

Данните, които министърът съобщи, са от поискан от нея доклад за кадровото обезпечаване, разплатените задължения от началото на годината и дължимите суми, включително сумите по проекти, които здравното министерство изпълнява.

Източник: БТА/Десислава Пеева    
Ексклузивно

Ексклузивно

Ексклузивно

Ексклузивно

Прокуратурата в Кърджали не знае за разпита на кмета

Почина Джон Макклейн – ключова фигура в наследството на Майкъл Джексън

Музикалният свят се сбогува с легендарния продуцент Джон Макклейн. Като съизпълнител на наследството на Краля на попа, той превърна огромните дългове на Майкъл Джексън в многомилиардна империя и изстреля кариерата на сестра му Джанет

Маската на чаровника: Как да познаете психопата - 5 скрити черти

Етикетирането на някого като психопат обикновено го превръща в социален парий. Образи като Чарлз Менсън или Ханибъл Лектър ни карат да виждаме в тях зловещи фигури – чудовища, които пълнят затворите и доминират в шокиращите заглавия по медиите

КНСБ отчете нов ръст на цените в малката потребителска кошница

Синдикатите предупреждават, че дори минималното поскъпване постепенно изяжда доходите на домакинствата

Заради купуване на гласове: Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом Цветан Петров

Ако бъде признат за виновен, законът предвижда наказание лишаване от свобода от 2 до 7 години и глоба в размер от 5112,92 до 15 338,76 евро

Почина звезда от хитовия сериал "Емили в Париж"

На 69-годишна възраст издъхна френският актьор Пиер Дени след тежка битка с коварна болест

„PR екип на годината“ и още осем отличия за А1 на PR Приз 2026

В конкурса участваха общо 83 проекта, оценени от специално жури, съставено изцяло от председателите на БДВО от създаването му до днес

"Няма безопасна доза": Лекари от ВМА предупреждават за опасностите от "модерната дрога"

Според данни от токсикологичната практика във ВМА, през последните години се наблюдава рязък ръст на постъпленията на младежи с остри интоксикации

Бивш шеф от ЦРУ скрил в дома си кюлчета злато за 40 милиона долара

Разследващите разкриха, че агентът с най-високо ниво на достъп до секретна информация е излъгал и за цялото си минало

Геополитически трилър в Кавказ: Путин плаши Армения с газа, Тръмп обещава чудеса

Една нация с тримилионно население е изправена пред фундаментален избор за своята идентичност, докато световните суперсили кръстосват шпаги в битка за влияние над нея

Най-високото, трето ниво на тревога в Рим и още три италиански града заради горещините

Когато температурите прескочат 40°C, стандартните съвети като „пийте вода“ просто не са достатъчни. За да се справите с бруталните горещини, трябва да действате стратегически, особено ако сте в градска среда или на път

Параноя в Пентагона: След като уволни 24 генерали, Пийт Хегсет вкара съпругата си в тайните срещи

Министърът на отбраната на САЩ изолира висшите военни и обгради властта с роднини, докато тече чистка на жени и чернокожи командири

ВКС: Запазва се тенденцията за високо натоварване на върховните съдии

Това отчитат магистратите в годишния си доклад за 2025 година

Flip.bg дари реновирани таблети на ИСУЛ за проекта „Лечебна природа“

Дарението е част от мисията на платформата да удължава живота на техниката и да подпомага умните устойчиви избори

Спасен на косъм: Биволът „Доналд Тръмп“ избегна клането благодарение на интернет славата си

Четириногото същество получи хумористичния прякор „Доналд Тръмп“, след като снимките на перфектно оформения му рус перчем обиколиха социалните мрежи

