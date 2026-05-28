Финансово напрежение в здравеопазването: Болниците с огромни дългове

Д ълговете на държавните болници са 426 млн. евро, от които над 21 млн. евро са просрочени, каза пред журналисти министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

По думите ѝ 17 от болниците имат банкови кредити, което е показател за финансов натиск върху системата, отбеляза тя.

"Към момента има риск от загуба на средства по проекти, финансирани от външни източници", каза министърът.

Прогнозната стойност на тези средства е 56,7 млн. евро, като предстои днес да бъдат детайлизирани сумите. В последните три години има доста забавяния в изпълнението на проектите.

"Това е тежко наследство", каза още министър Ивкова и изрази увереност, че препятствията ще бъдат преодолени, посочвайки срещите си със съсловните организации, състояли се през последните дни.

Общият размер на разходите на Министерството на здравеопазването до 30 април 2026 г. е 188 380 000 евро, посочи още министър Ивкова.

Данните, които министърът съобщи, са от поискан от нея доклад за кадровото обезпечаване, разплатените задължения от началото на годината и дължимите суми, включително сумите по проекти, които здравното министерство изпълнява.