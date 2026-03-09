Свят

Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс - полицията задържа жена

10 изстрела бяха произведени от автомобил пред имота на поп звездата, няма пострадали, а мотивите за нападението се разследват

9 март 2026, 07:41
Ж ена е произвела многобройни изстрели срещу дома на поп звездата Риана в Бевърли Хилс вчера, предаде Ройтерс.

Един от куршумите е преминал през стена на къщата, съобщават местни медии.

Говорител на полицията на Лос Анджелис, цитиран от „Лос Анджелис Таймс“ и „Ен Би Си 4“, е казал, че властите са получили сигнал за стрелба в 13:21 ч. местно време и са задържали 30-годишна жена, заподозряна за стрелбата.

Арестуваха гаджето на Риана заради стрелба в Холивуд

Риана е била в дома си по време на инцидента, но няма информация за пострадали, според източник, цитиран от „Лос Анджелис таймс“. Около 10 изстрела са били произведени от автомобил, намиращ се на улицата срещу вратата на имота.

Следователите все още се опитват да установят мотивите за нападението. Певицата и бизнесдама Риана не е коментирала случилото се, отбелязва Франс прес.

Стрелба Риана Бевърли Хилс Лос Анджелис Задържана жена Домът на Риана Полиция Криминално нападение Многобройни изстрели Разследване
По темата

"Родителите ми ме принудиха да се омъжа на 14 години"

biss.bg
carmarket.bg
България категорично осъди атаката срещу Азербайджан
Преди 14 часа
Преди 10 часа
Преди 10 часа
Преди 14 часа
Последни новини

Свят Преди 51 минути

Огънят, започнал от магазин за вейпинг, предизвика затваряне на гарата за неопределено време, няма информация за пострадали

Любопитно Преди 2 часа

Как е възможно това може да прочетете в следващите редовед

<p>Почитаме Севастийските мъченици! Днес внимавайте с парите</p>

Почитаме Севастийските мъченици! Днес внимавайте с парите

България Преди 2 часа

Светите 40 християнски мъченици били войници в град Севастия (днес Сивас в Източна Турция) в отбрана част от римската войска в IV в.

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Свят Преди 9 часа

Израелската армия заяви, че ударът по хотела е бил насочен срещу петима командири на Силите Кудс

Свят Преди 11 часа

Досега Иран „се е въздържал от подобни действия“

Свят Преди 12 часа

На места демонстрациите се превърнаха и в израз на противопоставяне на войната срещу Иран

България Преди 12 часа

Към момента са изведени около 3000 души

Свят Преди 13 часа

В провинция Ал Харж се намира голяма военновъздушна база

Свят Преди 13 часа

Израел: Щабът на Въздушно-космическите сили на иранския терористичен режим е атакуван

Свят Преди 14 часа

Тръмп за Иран: Планът им беше да атакуват целия Близък изток

Свят Преди 14 часа

Прокремълските военни блогъри дори се запитаха дали това не е умишлена недискретност, саботаж или някакъв вид бунт

България Преди 14 часа

Демонстрацията е охранявана от полицейски екипи

Свят Преди 15 часа

На този етап, израелските власти установяват ограничение за максимум 100 пътници на полет

Свят Преди 16 часа

МВнР на РС Македония информира, че е сключило споразумение с авиокомпания

Свят Преди 16 часа

ОАЕ обяви, че действа в самозащита

Всичко от днес

