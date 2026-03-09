Стрелба срещу дома на Риана в Бевърли Хилс - полицията задържа жена

Ж ена е произвела многобройни изстрели срещу дома на поп звездата Риана в Бевърли Хилс вчера, предаде Ройтерс.
Един от куршумите е преминал през стена на къщата, съобщават местни медии.
#BREAKING: A woman has been arrested after firing several shots at Rihanna's Los Angeles home.— 10 News (@10NewsAU) March 9, 2026
Click the link for more details on the shooting: https://t.co/OC6tAIniag pic.twitter.com/eW1Bzcypke
Говорител на полицията на Лос Анджелис, цитиран от „Лос Анджелис Таймс“ и „Ен Би Си 4“, е казал, че властите са получили сигнал за стрелба в 13:21 ч. местно време и са задържали 30-годишна жена, заподозряна за стрелбата.
Риана е била в дома си по време на инцидента, но няма информация за пострадали, според източник, цитиран от „Лос Анджелис таймс“. Около 10 изстрела са били произведени от автомобил, намиращ се на улицата срещу вратата на имота.
Следователите все още се опитват да установят мотивите за нападението. Певицата и бизнесдама Риана не е коментирала случилото се, отбелязва Франс прес.