Любопитно

A$AP Rocky изненада Риана с незабравимо парти за 38-ия ѝ рожден ден

A$AP Rocky организира грандиозно парти изненада за 38-ия рожден ден на Риана в Giorgio Baldi, а влиятелната двойка продължава да гради щастливо семейство с трите си деца

25 февруари 2026, 15:55
A$AP Rocky изненада Риана с незабравимо парти за 38-ия ѝ рожден ден
Източник: Getty Images

A$AP Rocky заслужава бурни аплодисменти. Рапърът успя да организира грандиозно парти изненада за 38-ия рожден ден на Риана в петък.

Двойката вечеря в популярния ресторант Giorgio Baldi в Санта Моника, Калифорния. Изпълнителката на „Diamonds“ бе заложила на ефектна визия – прозрачна черна рокля, съчетана с обувки на висок ток в същия цвят и палто от изкуствена кожа.

Роки (роден като Раким Майерс) избра по-ежедневен стил с карирана риза, кафяв панталон и слънчеви очила. Частната зала в заведението бе празнично украсена със сребристи балони с надпис „Честит рожден ден“, а над масата се носеха десетки цветни балони в червено, бяло, зелено и синьо. Интериорът бе допълнен от нежни бебешкосини покривки и свежи цветя.

Риана и 37-годишният Роки остават една от най-влиятелните двойки в шоубизнеса, откакто за първи път бяха свързани романтично през ноември 2020 г. По-рано този месец рапърът даде остроумен отговор, след като млад студент го попита дали той и носителката на „Грами“ са официално женени. Двойката вече има три деца – RZA (3 г.), Riot (2 г.) и малката Роки (на 3 месеца).

„Това е интересен въпрос“, отговори Роки в епизода на Celebrity Substitute от 4 февруари. „Искате Риана, а? Е, хванахте ме. Днес ме хванахте.“

През годините двамата неведнъж са се наричали „съпруг и съпруга“. Въпреки че избегна директния отговор на въпроса за брака, изпълнителят сподели с вълнение за любовта на децата си към музиката.

„Пускам на децата си всякакви жанрове – от Майкъл Джексън и вечните класики до психеделична музика“, разказа Роки пред учениците. „Разбира се, и The Beatles. Слушаме много реге. Живеем в музикално домакинство, така че обстановката е много разнообразна.“

Двойката посрещна третото си дете и първа дъщеря през септември – четири месеца след като певицата обяви бременността си на престижната Met Gala 2025 през май. По това време Роки сподели пред репортери, че се чувства „невероятно“ от факта, че семейството им расте.

„Време е да покажем на хората какво сме замислили“, каза той. „Радвам се, че всички са щастливи за нас, защото ние определено сме щастливи, нали знаете.“

През февруари 2025 г. Риана откровено призна, че всяко решение, което взема сега, е подчинено на децата ѝ.

„Изпитвам странно негодувание към нещата, които обичам. Почти имаш чувството, че нещо винаги страда, за да можеш ти да се появиш някъде“, сподели тя пред Harper's Bazaar. „И дори когато си там, не си отдаден на 100%, защото в съзнанието ти има нещо друго, което те води. Всъщност това ми даде много повече самочувствие. Не обичам да разочаровам хората, но също така знам, че през по-голямата част от времето съм разочаровала себе си. Това означава, че нещо трябва да се промени, но децата винаги са приоритет.“

„Трябва да си напомням, че сама си го поисках и че го обичам“, добави Риана по темата за майчинството. „Опитвам се да намеря баланс, за да се чувствам удовлетворена, когато отида на събитие, и да не изпитвам вина.“

Още през 2023 г. изпълнителката отдели време да размишлява върху създаването на семейство със своя партньор.

„Ние сме най-добри приятели, които имат бебе“, обясни Риана пред британския Vogue. „Трябва да сме на една и съща вълна и винаги сме имали този синхрон в отношенията си. Всичко се променя, когато имаш дете, но не бих казала, че това е донесло нещо друго, освен че ни сближи още повече.“

Източник: pagesix.com    
Роки Риана Парти изненада Рожден ден Звездна двойка Семейство Родителство Мода Шоубизнес Музика
Последвайте ни

По темата

Ужасна агресия, пребито дете в училищен двор в Бургас

Ужасна агресия, пребито дете в училищен двор в Бургас

Бил Гейтс призна за извънбрачни връзки с рускини, извини се за Епстийн

Бил Гейтс призна за извънбрачни връзки с рускини, извини се за Епстийн

Откриха кокаин и злато за над 1,4 млн. евро на

Откриха кокаин и злато за над 1,4 млн. евро на "Капитан Андреево"

A$AP Rocky изненада Риана с незабравимо парти за 38-ия ѝ рожден ден

A$AP Rocky изненада Риана с незабравимо парти за 38-ия ѝ рожден ден

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

Как се създават лидери в икономически несигурен свят – разговор с проф. Дидар Ердинч от AUBG

biss.bg
11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

11 причини защо кучетата реагират силно на определени звуци

dogsandcats.bg
Зеленски: Ремонтът на петролопровода
Ексклузивно

Зеленски: Ремонтът на петролопровода "Дружба" е ненужен

Преди 17 часа
Българският роман
Ексклузивно

Българският роман "Остайница" на Рене Карабаш е номиниран за награда „Букър“

Преди 20 часа
61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му
Ексклузивно

61% от американците възприемат Тръмп като непредсказуем заради възрастта му

Преди 18 часа
Директорът на Лувъра подаде оставка
Ексклузивно

Директорът на Лувъра подаде оставка

Преди 19 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Benjiiiiiiiiiiiiii и Eva Lea представят "Low" – нов поп сингъл, който дефинира световния звук на България

Benjiiiiiiiiiiiiii и Eva Lea представят "Low" – нов поп сингъл, който дефинира световния звук на България

Любопитно Преди 7 минути

"Low" притежава онази рядка комбинация от силна продукция, ясна концепция и естествена химия между изпълнителите, която кара слушателя да натисне бутона Replay

Марин Малчев оглави прокуратурата в София

Марин Малчев оглави прокуратурата в София

България Преди 36 минути

Малчев заема поста, считано от датата на встъпване в длъжност

ЕК поиска от Украйна да ускори поправката на петролопровода "Дружба"

ЕК поиска от Украйна да ускори поправката на петролопровода "Дружба"

Свят Преди 1 час

Словакия и Унгария са започнали да използват количества от петролните си резерви заради прекъсването на снабдяването по този петролопровод

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Кой ще си тръгне в началото на приключението в Hell’s Kitchen?

Доналд Тръмп

Тръмп шокира с AI видео, на което „бие“ канадски хокеист

Любопитно Преди 1 час

Едноминутното видео беше публикувано в профила на Тръмп в Truth Social в ранните часове на понеделник

Началникът на отдел "Криминална полиция" към ГДНП: Не съм получавал натиск по случая "Петрохан"

Началникът на отдел "Криминална полиция" към ГДНП: Не съм получавал натиск по случая "Петрохан"

България Преди 1 час

Изслушването на Папалезов, както и на ръководители на служби в МВР и на служебния министър на вътрешните работи, е заради появила се информация за оказван натиск от страна на МВР министъра

Синдромът на разбитото сърце: Когато влюбването ни праща в интензивното отделение

Синдромът на разбитото сърце: Когато влюбването ни праща в интензивното отделение

Любопитно Преди 2 часа

Инвазивен кардиолог и клиничен психолог разкриват какво се случва с тялото и психиката ни, когато влезем в „турбуленцията“ на влюбването

<p>Правителството одобри план за изборите на 19 април 2026 г. с бюджет до 80 млн. евро</p>

Правителството одобри план за парламентарните избори на 19 април 2026 г. с бюджет до 80 млн. евро

България Преди 2 часа

МС възлага координацията на изборите на ключови министри, включително МВР, МВнР, МРРБ и електронното управление

Скандалната история на д-р Ник, личният лекар на Елвис Пресли

Скандалната история на д-р Ник, личният лекар на Елвис Пресли

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки че д-р Ник в крайна сметка е оправдан по всички обвинения, свързани със смъртта на Пресли, фактите са стряскащи: през последните 31 месеца от живота на музиканта, лекарят му е предписал над 19 000 дози лекарства

Радостин Василев: Костадинов си избоде очите със сделката за ИК

Радостин Василев: Костадинов си избоде очите със сделката за ИК

България Преди 2 часа

Лидерът на МЕЧ обясни, че техният законопроект е бил за това, само в Турция да бъдат ограничени избирателните секции

Елейса Росел Апарисио и Томас Лукас Волтер са двойката, която си каза "Да" по време на шоуто на Bad Bunny на Super Bowl

От спешното отделение до Bad Bunny: Двойката, която взриви Super Bowl

Любопитно Преди 2 часа

„Случиха се много страхотни неща“, казва Волтер, но „това, за което съм най-развълнуван, е, че вече имам съпруга. Партньор за цял живот и най-добър приятел за цял живот“

,

Тъмната страна на медитацията и осъзнатостта, за която рядко говорим

Свят Преди 2 часа

През последните осем години се наблюдава бум на научни изследвания в тази област. Тези проучвания показват, че нежеланите реакции не са рядкост

<p>Мирослав Рашков: Категорично отхвърлям мотивите за моето отстраняване</p>

Главният секретар на МВР Мирослав Рашков: Категорично отхвърлям мотивите за моето отстраняване

България Преди 2 часа

По време на изслушване в Народното събрание той заяви, че категорично не приема мотивите за освобождаването си и изрази притеснения за обективността на разследването по случая „Петрохан“

<p>АПС ще сезира Конституционния съд заради промените в ИК</p>

АПС за отхвърленото вето на президента за промени в ИК: Ще сезираме КС

България Преди 2 часа

След отхвърлянето на ветото на вицепрезидента Илияна Йотова, Танер Али обвини „ДПС – Ново начало“ в решаваща подкрепа за закона и отправи остри критики към политическите опонент

<p>Самолет кацна в Маями с дупка от куршум на крилото</p>

Самолет на "Америкън Еърлайнс" кацна в Маями с дупка от куршум на крилото

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е установен след полет от Колумбия, няма пострадали, а машината ще премине цялостен ремонт в Далас

<p>Иран отхвърли обвиненията на Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ</p>

Иран отхвърли обвиненията на Доналд Тръмп за ракети, способни да ударят САЩ

България Преди 3 часа

Американският президент заяви, че Техеран разработва ракети с обсег до Америка и преследва ядрени амбиции, докато иранските власти определиха твърденията като „големи лъжи“

Всичко от днес

От мрежата

Себорея при кучета: какво представлява, защо се случва и как да се лекува

dogsandcats.bg

Най-силните и издръжливи работни породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Два египетски лешояда от Англия се заселват у нас

sinoptik.bg
1

Изпращаме февруари с пролетно слънце

sinoptik.bg

Още един напуска Кухнята на Ада тази вечер

Edna.bg

Миро обяви датите на турнето си, пуска и албум

Edna.bg

Григор разкри причината за поредицата от тежки загуби

Gong.bg

Алегри напуска Милан след края на сезона?

Gong.bg

Емил Дечев пред НС за случая „Петрохан“: Констатирани са сериозни пропуски в оперативната работа още преди убийствата

Nova.bg

Депутатите отхвърлиха ветото на президента върху поправките в Изборния кодекс

Nova.bg