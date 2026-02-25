A$AP Rocky изненада Риана с незабравимо парти за 38-ия ѝ рожден ден

A$AP Rocky заслужава бурни аплодисменти. Рапърът успя да организира грандиозно парти изненада за 38-ия рожден ден на Риана в петък.

Двойката вечеря в популярния ресторант Giorgio Baldi в Санта Моника, Калифорния. Изпълнителката на „Diamonds“ бе заложила на ефектна визия – прозрачна черна рокля, съчетана с обувки на висок ток в същия цвят и палто от изкуствена кожа.

A$AP Rocky throws surprise party for Rihanna on her 38th birthday https://t.co/T3DRmvhiuP pic.twitter.com/f3YxRlzwrP — Page Six (@PageSix) February 21, 2026

Роки (роден като Раким Майерс) избра по-ежедневен стил с карирана риза, кафяв панталон и слънчеви очила. Частната зала в заведението бе празнично украсена със сребристи балони с надпис „Честит рожден ден“, а над масата се носеха десетки цветни балони в червено, бяло, зелено и синьо. Интериорът бе допълнен от нежни бебешкосини покривки и свежи цветя.

Риана и 37-годишният Роки остават една от най-влиятелните двойки в шоубизнеса, откакто за първи път бяха свързани романтично през ноември 2020 г. По-рано този месец рапърът даде остроумен отговор, след като млад студент го попита дали той и носителката на „Грами“ са официално женени. Двойката вече има три деца – RZA (3 г.), Riot (2 г.) и малката Роки (на 3 месеца).

„Това е интересен въпрос“, отговори Роки в епизода на Celebrity Substitute от 4 февруари. „Искате Риана, а? Е, хванахте ме. Днес ме хванахте.“

През годините двамата неведнъж са се наричали „съпруг и съпруга“. Въпреки че избегна директния отговор на въпроса за брака, изпълнителят сподели с вълнение за любовта на децата си към музиката.

„Пускам на децата си всякакви жанрове – от Майкъл Джексън и вечните класики до психеделична музика“, разказа Роки пред учениците. „Разбира се, и The Beatles. Слушаме много реге. Живеем в музикално домакинство, така че обстановката е много разнообразна.“

Двойката посрещна третото си дете и първа дъщеря през септември – четири месеца след като певицата обяви бременността си на престижната Met Gala 2025 през май. По това време Роки сподели пред репортери, че се чувства „невероятно“ от факта, че семейството им расте.

„Време е да покажем на хората какво сме замислили“, каза той. „Радвам се, че всички са щастливи за нас, защото ние определено сме щастливи, нали знаете.“

През февруари 2025 г. Риана откровено призна, че всяко решение, което взема сега, е подчинено на децата ѝ.

„Изпитвам странно негодувание към нещата, които обичам. Почти имаш чувството, че нещо винаги страда, за да можеш ти да се появиш някъде“, сподели тя пред Harper's Bazaar. „И дори когато си там, не си отдаден на 100%, защото в съзнанието ти има нещо друго, което те води. Всъщност това ми даде много повече самочувствие. Не обичам да разочаровам хората, но също така знам, че през по-голямата част от времето съм разочаровала себе си. Това означава, че нещо трябва да се промени, но децата винаги са приоритет.“

„Трябва да си напомням, че сама си го поисках и че го обичам“, добави Риана по темата за майчинството. „Опитвам се да намеря баланс, за да се чувствам удовлетворена, когато отида на събитие, и да не изпитвам вина.“

Още през 2023 г. изпълнителката отдели време да размишлява върху създаването на семейство със своя партньор.

„Ние сме най-добри приятели, които имат бебе“, обясни Риана пред британския Vogue. „Трябва да сме на една и съща вълна и винаги сме имали този синхрон в отношенията си. Всичко се променя, когато имаш дете, но не бих казала, че това е донесло нещо друго, освен че ни сближи още повече.“