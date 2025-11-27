Любопитно

Почина Пам Хог - модната икона обличала принцеса Даяна, Риана и Лейди Гага

Тя беше известна със своите ексцентрични и необичайни модели, носени също от Кейт Мос и Кайли Миноуг

27 ноември 2025, 09:45
Почина Пам Хог - модната икона обличала принцеса Даяна, Риана и Лейди Гага
Пам Хог   
Източник: GettyImages

Ш отландският моден дизайнер Пам Хог, създала тоалети за звезди като Риана и Кейт Мос, е починала, съобщи семейството ѝ. Тя беше известна със своите ексцентрични и необичайни модели, носени също от Лейди Гага и Кайли Миноуг.

В изявление, публикувано в Instagram, семейството ѝ заяви, че са „дълбоко натъжени“ да съобщят „за кончината на нашата обичана Памела“. Семейството съобщи, че Хог е починала „мирно“ в хоспис, заобиколена от „скъпи приятели и семейство“. Смята се, че Хог е била в 60-те си години, но тя каза пред Guardian през 2018 г., че не разкрива публично възрастта си, пише Би Би Си (BBC).

Не се съобщава причина за смъртта,

но семейството ѝ благодари „на целия персонал на хоспис St Joseph’s в Хакни за прекрасната грижа, която оказаха на Памела в последните ѝ дни“.

„Творческият дух и работата на Памела докоснаха живота на много хора от всички възрасти“, добавят те. „Тя оставя великолепно наследство, което ще продължи да вдъхновява, да носи радост и да ни предизвиква да живеем отвъд ограниченията на общоприетото“.

Изявлението завършва:

„Памела ще продължи да живее в сърцата и умовете ни. Един славен живот, изживян и обичан“.

Водещата Фиърн Котън беше сред първите, които отдадоха почит в Instagram, като написа: „Пам. О, Пам. Каква радост беше да те познавам. Ще ми липсваш, Пам“. Дизайнерът на мъжка мода Ким Джоунс написа: „Обичам те, Пам, беше силна до самия край - нашата кралица воин“. Телевизионната водеща Анди Оливър и актрисата Гуендолин Кристи също оставиха коментари, докато дизайнерката Бела Фройд добави: „Колко тъжно е да си представим модния свят без нейната блестяща яркост“.

Певицата Шърли Менсън от Garbage описа Хог като „нашата почитана шотландска модна кралица“. „Блясъкът, смелостта и невероятното, експлозивно чувство за хумор, което винаги те тласкаше напред с огромна сила. Иконоборската и фантастична д-р Хог може и да е напуснала подиума, но ще остане в дългата история на британската мода и в творческата, пионерска работа на всеки дизайнер, който върви по нейните стъпки“.

Хог, родена в Пейсли, изучава изящни изкуства и печатни текстилни техники в Художественото училище в Глазгоу. След това учи в Кралския колеж по изкуствата в Лондон и през 1981 г. представя първата си модна колекция Psychedelic Jungle. Тя е вдъхновена от строгия дрескод и атмосферата в клуба Blitz в Лондон в началото на 80-те години.

Хог казва пред Кърсти Уорк от BBC: „Започнах да правя дрехи, когато бях около петгодишна, от дрехи втора ръка от съседите – по-богати съседи, макар че вероятно не бяха чак толкова богати, просто по-заможни от нас. И всъщност започнах да оформям стила си още тогава“.

Дрехите на дизайнерката, както и личният ѝ визуален стил, прегръщаха футуристични визии, смели прически, пънк естетика и силна андрогинност. Една от най-запомнящите се ѝ модни иновации е интерпретацията ѝ на цялостния комбинезон (catsuit).

Той се превръща в запазена марка на естетиката ѝ и Хог продължава да ги създава през цялата си кариера за изпълнители като Миноуг, Риана и Лейди Гага. Супермоделите Наоми Кембъл и Клаудия Шифър, както и певиците Джеси Джей, Бьорк, Сюксие Сю, Грейс Джоунс и Кели Роуланд също носят нейни модели през годините.

През 1989 г. Хог открива първия си самостоятелен бутик на улица Нюбърг, близо до Карнаби стрийт в Лондон.

Принцеса Даяна носи нейна рокля веднъж,

а принцеса Юджини облича нейна уникална дизайнерска дреха за Аскот през 2013 г.

През 2016 г. Хог проектира статуетката за Brit Awards, създавайки 13 трофея, отличаващи се с характерната ѝ употреба на брокат и металически оттенъци.

По темата

Източник: BBC    
Пам Хог моден дизайнер шотландски дизайнер почина ексцентричен стил знаменитости котешки костюм Брит награди мода творческо наследство
26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
Кой празнува имен ден днес
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

