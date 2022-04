Арестуваха рапъра Ей Ес Ей Пи Роки заради стрелба в Холивуд

А мериканският рапър Ей Ес Ей Пи Роки беше арестуван на международното летище в Лос Анджелис заради стрелба в Холивуд, извършена миналата година, предаде Асошиейтед прес, като цитира местните власти.

Изпълнителят, чието истинско име е Раким Майърс, е задържан по подозрение за извършено нападение с оръжие, обявиха от полицията в Лос Анджелис в разпространено изявление.

#asaprocky Has Been Arrested At LAX Stemming From A Shooting That Took Place In November 2021 pic.twitter.com/6tBsuDMLGY