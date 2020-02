Самолет катастрофира в Истанбул, по чудо няма жертви

П ътнически самолет катастрофира при приземяване на летище "Сабиха Гьокчен" в Истанбул.

Огромни проблеми с новото мегалетище на Истанбул

Според очевидци, машината излязла от пистата, след което буквално се пречупила на две и избухнала в пламъци.

Катастрофиралият самолет е на превозвача „Пегасус”. Машината е модел „Боинг” 737-800, построена през 2009 г. Излетяла е от Измир. В самолета са пътували 177 пасажери, от които 2 деца и 6 членове на екипажа.

BREAKING — Plane catches fire after veering off runway at Istanbul's Sabiha Gökçen Airport; all passengers safely evacuated pic.twitter.com/2sn4QJFwg3

Като по чудо, всички пътници са успешно евакуирани, съобщава "Сабах". Според спасителите, няма тежко ранени хора при инцидента. Избухналият огън е бил потушен бързо от пристигналите на мястото противопожарни екипи. Всички полети за летище "Сабиха Гьокчен" се пренасочват заради инцидента.

На мястото на катастрофата са били изпратени 112 линейки, пожарни и екипи за действие при извънредни ситуации.

BREAKING: Plane skids off runway in Sabiha Gokcen International airport in Istanbul; unknown if there are victims pic.twitter.com/UuIXVDlFa7