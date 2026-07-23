Свят

Две доживотни присъди и още 40 години затвор за убийство на конгресмен в САЩ

Петдесет и деветгодишният Боултър се съгласи да се признае за виновен

Николай Киров Николай Киров

23 юли 2026, 22:40
Две доживотни присъди и още 40 години затвор за убийство на конгресмен в САЩ
Ванс Боултър   
Източник: AP/БТА

П риятели и близки на конгресмена от щата Минесота Мелиса Хортман заявиха, че мъжът, осъден днес на две доживотни присъди плюс още 40 години затвор, след като се призна за виновен за убийството ѝ, не е успял да заличи духа и наследството ѝ, но е оставил след себе си траен страх и ярост, променяйки живота им завинаги, предаде „Асошиейтед прес“.

Законодатели и оцелели от стрелбата говориха днес по време на съдебното заседание за произнасяне на присъдата на Ванс Боултър - мъжа, който миналия месец се призна за виновен по федерални обвинения, свързани с убийството на бившата председателка на Камарата на представителите Хортман и нейния съпруг Марк, както и с тежкото раняване на щатския сенатор Джон Хофман и съпругата му Ивет.

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Петдесет и деветгодишният Боултър се съгласи да се признае за виновен през юни, почти година след нападенията в района на Минеаполис, за да не поискат федералните прокурори смъртно наказание за него. Бащата и братята и сестрите на Марк Хортман изразиха гняв, че той не може да бъде осъден на смърт.

Федералният съдия Джон Р. Тънхайм заяви: „Това е най-дългата присъда, която съм налагал, след като през годините съм разгледал хиляди дела, но вярвам, че тя е заслужена“.

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Сенатор Хофман заяви днес в съда, че той и семейството му постоянно си спомнят за случилото се. Той каза, че вече не получават поща у дома, монтирали са масивни стоманени врати за защита и са променили начина, по който извършват ежедневните си дейности.

„Обвиняемият ме погледна в очите и натисна спусъка. Обвиняемият погледна съпругата ми и избра да направи същото“, заяви Хофман. „Сега със съпругата ми живеем с нараняванията си. Живеем с телата си, които помнят изстрелите“, допълни той.

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Ивет Хофман заяви, че е била твърде травмирана, за да работи след нападението в дома им, и че всяка седмица посещава терапевт.

„Никога няма да забравя как погледнах надолу и видях как кръвта ми бавно се стича, докато усещах как се свличам на пода“, каза тя, едва сдържайки сълзите си. „Сега винаги имаме план за бягство. Това не е начинът, по който хората трябва да живеят“, допълни тя.

Боултър призна, че в продължение на месеци е идентифицирал и преследвал набелязаните от него жертви, преди да отиде с автомобил до домовете им, маскиран като полицейски служител, с намерение да ги убие. Убийствата предизвикаха най-мащабното полицейско издирване в историята на щата.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Денис Киров    
убийство Мелиса Хортман Ванс Боултър доживотна присъда
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