Самолет излезе от пистата на летище в Истанбул

П ътнически самолет на турската нискотарифна авиокомпания Пегасус (Pegasus) днес излезе от пистата при приземяване на летище Сабиха Гьокчен в Истанбул, съобщи турската телевизия НТВ.

Няма загинали или ранени хора.

Инцидентът е станал в 9.43 ч. сутринта (8.43 ч. българско време). Поради тази причина летището няма да работи няколко часа. Самолетът е извършил полет от Шарджа (Обединени арабски емирства).

