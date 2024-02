"Странно мълчание": Защо отлагат съдебния процес на Джак Смит срещу Доналд Тръмп

П роцесът срещу Доналд Тръмп на 4 март по обвинения в изборни измами отпадна от съдебния календар. През декември съдия Таня Чуткан се съгласи да замрази делото, докато Тръмп обжалва обвинителния акт на основание президентски имунитет.

Отстраняването му от съдебния календар е сигнал, че делото вероятно няма да започне още няколко месеца, което го приближава до президентските избори през ноември.

Апелативният съд във Вашингтон сега разглежда делото и след това то вероятно ще бъде отнесено до Върховния съд на САЩ, предава Newsweek. Професор по право заяви пред медията, че има "странно мълчание" от страна на Апелативния съд относно графика му по делото за имунитета на Тръмп.

Отлагането е голяма победа за Тръмп, който се опитваше да отложи наказателните си процеси до след изборите.

Тръмп не се е признал за виновен по обвиненията срещу него в четири наказателни дела и остава фаворит за президентската номинация на републиканците през 2024 г.

