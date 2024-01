Доналд Тръмп плаща 83,3 милиона долара по дело за клевета

Н юйоркско жури осъди бившия президент Доналд Тръмп да плати 83 милиона долара за оклеветяване на писателката Джийн Карол, след като тя го обвини в сексуално посегателство, съобщи NOVA.

Републиканецът се опитва да се върне в Белия дом, но първо трябва да спечели номинацията на републиканската партия.

A federal jury ordered former US president Donald Trump to pay $83.3 million in damages to writer E. Jean Carroll for defaming her, a compensation that far exceeded the amount she was seeking https://t.co/LbP34bnWBR pic.twitter.com/x8QOIzIJuN