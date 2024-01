Изкуството да прави спектакъл от всяко обвинение: Предизборната кампания на Тръмп

В четвъртък Доналд Тръмп се яви в съда в Ню Йорк в края на делото за гражданска измама срещу Trump Organization и настоя да се изкаже.

Преди това съдията беше казал, че бившият президент няма да може да говори в съдебната зала, но в крайна сметка му отдели няколко минути. Тръмп използва тази трибуна, за да обвини главния прокурор на града, че го мрази, преди да излезе от съдебната зала и да обяви делото за "измама" пред репортерите.

Последва пресконференция в сградата, която той притежава - и в която е обвинен в измамна оценка - на Уолстрийт 40, предава BBC.

Тръмп се отнася към съдебните си изяви като към предизборна кампания, съчетавайки съдебната си защита с кандидатурата си за преизбиране, докато президентската надпревара в САЩ е в разгара си, пише Сара Смит, автор на BBC.

Според Тръмп юридическите му главоболия в цялата страна са част от плана на Джо Байдън, демократите и Белия дом да му попречат да спечели изборите през 2024 г.

Изявата в четвъртък в Ню Йорк последва по петите друга във Вашингтон по-рано през седмицата. Бившият президент се яви лично във федерален апелативен съд, където адвокатите му заявиха, че не може да бъде съден за заговор за осуетяване на изборите през 2020 г.

Докато съперниците му за републиканската президентска номинация кръстосват Айова преди първото гласуване в понеделник, бившият президент твърди, че съдебната система го откъсва от кампанията. "Ще бъда принуден да напусна кампанията и да вляза в съдебните зали за фалшив лов на вещици както в Ню Йорк, така и във Вашингтон", пише той в имейл за набиране на средства до поддръжниците си.

Всъщност не му се е наложило да присъства на нито едно от тези изслушвания. Умишлено е избрал да се яви в две отделни съдебни зали, защото вярва, че кампанията му получава значителен тласък всеки път, когато го видят в съда, коментира още Смит.

Лидерът на републиканците успешно е превърнал многобройните си правни проблеми в най-големия си политически актив. На митинги, пресконференции и в имейли и текстови съобщения до избирателите и дарителите той твърди, че е жертва на политически мотивирани съдебни преследвания, организирани, за да се опитат да му попречат да се върне в Белия дом, предава BBC.

Обвиненията срещу него, казва той на поддръжниците си, не са източник на срам, а "значка на честта".Тръмп твърди, че различните дела, които се водят срещу него, са опит да се насочат не само към него, но и към около 50% от американците, които го подкрепят. Позната реплика от политическата му реч е: "Те не преследват мен. Те преследват вас. Аз просто стоя на пътя им".

Това формулиране на 91 обвинения в престъпления - обвинителен акт, който отдавна би сразил всеки обикновен кандидат - се оказа много ефективен начин да привлече поддръжниците си в тази битка заедно с него.

Това даде на кампанията на Тръмп мисия и цел преди вероятния реванш срещу президента Джо Байдън през ноември. Юридическите терзания на Тръмп също така помагат да се гарантира, че машината на кампанията му е подплатена с нужната сума пари, пише Сара Смит.

