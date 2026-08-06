Свят

Русия: Страхът, който може да взриви системата на Путин

Взривът в ресторант в Москва не беше само покушение срещу генерал Чайко. Той показа на елита на Русия, че войната се завръща у дома. Страхът вече ще е постоянен неканен гост на неговите банкети

6 август 2026, 06:37
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В зривът в ресторант "Balzi Rossi" в Москва вече няма как да се обявява за "мафиотска свада", нито за "взрив на газова бутилка". Руското посолство в Рим определи случилото се като “терористичен акт”, чиято цел била да сплаши… италианците, живеещи в Русия, пише в свой анализ Deutsche Welle.

(Във видеото: Разследват дали руски генерал е бил мишена на атаката в Москва)

Защо лъже Министерството на външните работи

Тази нелепа и лъжлива версия е измислена, за да се признае очевидното - че до ресторанта е избухнала бомба, но от друга страна - да не се споменава онзи, за когото изглежда е била предназначена. След като стана ясно кои са ранените и загиналите, предположението, че на прицел е бил 55-годишният генерал-полковник Александър Чайко, изглежда все по-обосновано. Командващият въздушно-космическите войски на Русия е естествена мишена за украинските специални служби поради заеманата от него длъжност.

Кой е генерал Александър Чайко, мишена на кървавия атентат в Москва?

Фактът, че той е командвал войските, извършили военни престъпления в град Буча през 2022 г., превръща Чайко в обект на специално внимание от страна на Киев. Ако целта на покушението е бил именно той, то животът му занапред ще стане много по-труден. Едно е, когато охраната ти съобщи: "Възможно е да бъдете обект на покушение, трябва да се вземат допълнителни предпазни мерки”. Съвсем друго е обаче, когато преживееш покушение, а и да загубиш близки в него (ако е вярна информацията, че зетят му е загинал, а дъщеря му е била ранена).

Когато избира военна кариера, човек приема за даденост възможността да загине. Командващият ВКС обаче се издига до друго ниво – до самия връх на пирамидата. Той е заобиколен от охрана, адютанти, придворни, лимузини и десетки други формални и неформални символи на статута си. И изведнъж всичко това се оказва без значение, защото си се превърнал в жива мишена.

Разследват дали високопоставен руски генерал е бил мишена на атаката в Москва

Войната се завърна в най-висшите кръгове на режима на Путин

В историческата част на Москва е трудно да се намери по-престижен квартал от този, където се случи взривът. До Кремъл се стига за 30 минути пеша. Цената на квадратен метър в сградата, където се намира ресторантът, достига 1 милион рубли.

В деня на взрива в ресторанта е имало празненство. Предполагам, че повечето от присъствалите на него спокойно могат да си купят апартамент в прочутата в Москва сграда. В края на краищата, в света, в който живее предполагаемият организатор на тържеството, подобни банкети не са просто събиране на роднини, приятели и колеги, а на хора, които трябва да бъдат поканени заради общественото им положение, или на хора, които искаш да привлечеш около себе си, за да повишиш своя имидж и ранг. Това е висшата администрация на путинската диктатура, която по същество води агресивна война срещу Украйна, а едновременно с това и печели от нея - ордени, звания или просто пари.

Мъж беше взривен при бомбен атентат в Москва

Сега обаче тази "тяхна” война се връща обратно при тях - не като образ на екрана, не като точка на картата или като изображение на смартфона. А като явно и смъртоносно присъствие в сърцето на собствената им столица. Противникът им, както се оказа, може лесно да установи всякакви подробности от личния им живот, също както е научил за мястото и датата на банкета на 1 август.

Дори ако основната цел на онези, които са провели операцията, формално не е постигната, въздействието на случилото се върху съзнанието на Путиновия "елит” несъмнено ще бъде силно. Те няма да подадат оставки, няма да се покаят и няма да спрат да убиват украинци. Нещо повече - ще започнат да се успокояват с всякакви баналности, като например с идеята, че втори път няма как да бъдат ударени. Те просто нямат друг изход. Съзнателно се превърнаха във винтчета от безмилостната бюрократична машина, в пленници на системата, която самите те създадоха заедно с Путин.

Взривът в Москва, отнел живота на трима души, е дело на украинското разузнаване

Страхът, който може да разруши режима

Но страхът завинаги ще се настани в сърцата им. Дори и да няма нови подобни акции. А те най-вероятно ще се повторят и то - неведнъж: такава е логиката на войната в една епоха, в която изпълнител на атентат може да бъде вербуван и чрез WhatsApp. И всеки път, когато влизат в кафене в центъра на Москва, тези хора, със или без униформи, не само ще питат за менюто, но и трескаво ще се опитват да разберат коя е компанията, която празнува нещо на онази дълга маса. И именно този страх ще разруши отвътре създадената лично от тях административна машина за убийства. 

Този текст изразява лично мнение на автора Константин Егерт и може да не съвпада с позициите на Българската редакция на Vesti.bg и на DW като цяло.

 

Източник: Deutsche Welle    
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