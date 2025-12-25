Свят

АП: Взривът в Москва, отнел живота на трима души, е дело на украинското разузнаване

25 декември 2025, 07:38
АП: Взривът в Москва, отнел живота на трима души, е дело на украинското разузнаване
Източник: AP/БТА

С лужител на украинското военно разузнаване, известно като ГУР, заяви пред Асошиейтед прес, че смъртоносната атака в сряда сутринта в южната част на Москва е била извършена като част от операция на неговата агенция. 

Трима души, сред които двама полицаи, бяха убити при взрив броени дни след убийството по идентичен начин на руския генерал-лейтенант Фанил Сарваров в същия район на руската столица, посочва АП. Служителят на ГУР (украинското Главно управление на разузнаването) говори при условие да остане анонимен, отбелязва АП.

Експлозия в Москва уби трима души, сред които двама полицаи

Руските власти не коментираха кой може да стои зад атаката. Откакто Москва нахлу в Украйна преди почти четири години, руските власти обвиняват Киев за няколко убийства на военни офицери и публични фигури в Русия. Украйна пое отговорност за някои от тях.

Вчера сутринта двама полицаи от пътната полиция се приближили към подозрителен човек, когато избухнало взривно устройство, посочи в изявление говорителят на Руския следствен комитет Светлана Петренко. Полицаите и друго лице, което стояло наблизо, са загинали от раните си.

Покушенията срещу руски военни: Генерал Игор Кирилов не е първият

Министерството на вътрешните работи на Русия назова полицаите като 24-годишния лейтенант Иля Климанов, който се е присъединил към московската полиция през октомври 2023 г., и 25-годишния лейтенант Максим Горбунов. Горбунов е имал съпруга и 9-месечна дъщеря, се казва в изявлението.

Убитият в понеделник в същия район генерал-лейтенант Сарваров беше началник на Дирекцията за оперативно обучение към Генералния щаб на руските въоръжени сили.

Разследващите заявиха, че проучват дали Украйна стои зад този атентат, който е третият подобен случай на убийство на висш руски военен за малко повече от година. Украйна не е коментирала случая, посочва АП.

Има заподозрян за убийството на руския генерал Москалик

Удар на украинските тайни служби в Москва

Русия обвини Украйна за атентата край Москва

Източник: Алексей Маргоевски, БТА    
взрив москва русия украйна генерал
Честито Рождество Христово! Имен ден имат...

Честито Рождество Христово! Имен ден имат...

Историята зад името Коледа: От римските календари до новото начало

Историята зад името Коледа: От римските календари до новото начало

Внимание! Жълт и оранжев код за обилен снеговалеж днес, има условия и за поледици

Внимание! Жълт и оранжев код за обилен снеговалеж днес, има условия и за поледици

7 неща, които никога не трябва да подарявате

7 неща, които никога не трябва да подарявате

В кои общини скачат местните данъци и такси

В кои общини скачат местните данъци и такси

VW изоставя модела за директни продажби в Европа

VW изоставя модела за директни продажби в Европа

Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...
Бъдни вечер: Традиции, обичаи и кой празнува имен ден...

Преди 1 ден
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната
Времето на Бъдни вечер: Жълт код за значителни валежи в седем области на страната

Преди 1 ден
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия
Защо Тръмп иска САЩ да контролират Гренландия

Преди 1 ден
Как да посрещнете Коледа без да се разорите
Как да посрещнете Коледа без да се разорите

Преди 1 ден

5 идеи за здравословни коледни сладкиши

5 идеи за здравословни коледни сладкиши

Любопитно Преди 29 минути

Те са не само изключително вкусни, но и лесни за приготвяне

Папа Лъв XIV отслужи първата си меса за Рождество Христово

Папа Лъв XIV отслужи първата си меса за Рождество Христово

Свят Преди 39 минути

"Коледа е празник на вярата, милосърдието и надеждата", отбеляза той

Лекари от спешното дават 7 съвета, за да избегнем разболяване по празниците

Лекари от спешното дават 7 съвета, за да избегнем разболяване по празниците

Любопитно Преди 1 час

Всяка година спешните отделения отбелязват предвидим скок в посещенията между Деня на благодарността и Нова година

Изненадващо научните събития, случили се на Коледа

Изненадващо научните събития, случили се на Коледа

Любопитно Преди 1 час

25 декември всъщност е доста натоварен ден, що се отнася до научни годишнини

РСМ отказа спешни доставки на мазут от България

РСМ отказа спешни доставки на мазут от България

Свят Преди 10 часа

РСМ уточни, че страната не очаква помощ отвън, а използва всички налични ресурси, за да поддържа стабилна ситуация в енергетиката

Експлозия в джамия в Нигерия, има загинали

Експлозия в джамия в Нигерия, има загинали

Свят Преди 10 часа

Трагедията се е разиграла по време на вечерна молитва

<p>Мнозинството руснаци очакват край на войната в Украйна през 2026 г.</p>

Анкета: Мнозинството руснаци очакват войната в Украйна да приключи през 2026 г.

Свят Преди 10 часа

70% от 1600-те анкетирани считат 2026 г. ще бъде по-успешна година за Русия от настоящата

Правосъдното министерство на САЩ откри над 1 млн. нови документи по случая "Епстийн"

Правосъдното министерство на САЩ откри над 1 млн. нови документи по случая "Епстийн"

Свят Преди 11 часа

министерството посочи, че прокуратурата на САЩ за Южния окръг на Ню Йорк и ФБР са информирали ведомството за наличието на новите документи

Патриарх Даниил на Бъдни вечер: Христос е смисълът и бъдещето на човечеството

Патриарх Даниил на Бъдни вечер: Христос е смисълът и бъдещето на човечеството

България Преди 11 часа

Празникът Бъдни вечер е посветен на дома, на огнището, но и на починалите предци - родственици, които също се смятат за част от семейството

<p>&quot;Русия не може да окупира нашето единство&quot;</p>

Коледното послание на Зеленски: Русия не може да окупира нашето единство

Свят Преди 12 часа

Той отбеляза също, че мечтите на украинците са сходни в тези дни

<p>Стармър призова за солидарност в коледното си послание</p>

Британският премиер призова за солидарност в коледното си послание

Свят Преди 12 часа

Той заяви, че "всеки от нас трябва да даде своя принос", като призова британците да "протягат ръка" на приятели, роднини и съседи

ЦГМ пуска допълнителна карта за всички нощни линии от 2026 година

ЦГМ пуска допълнителна карта за всички нощни линии от 2026 година

България Преди 13 часа

Периодът на нощната карта трябва да съвпада напълно с периода на основната карта за дневния транспорт, подчертават от ЦГМ

Алжир прие закон, криминализиращ френското колониално господство

Алжир прие закон, криминализиращ френското колониално господство

Свят Преди 13 часа

Този ход има голяма символична тежест

Болсонаро е прехвърлен от затвора в болница

Болсонаро е прехвърлен от затвора в болница

Свят Преди 13 часа

Продължителността на престоя му в лечебното заведение все още не е уточнена

<p>Какво каза Мерц в традиционното си коледно послание</p>

Какво каза Фридрих Мерц в традиционното си коледно послание

Свят Преди 13 часа

Германският канцлер призна, че постигането на компромис не винаги е било лесно

Прекъсват влакове до летище Гетуик на Бъдни вечер заради недостиг на персонал

Прекъсват влакове до летище Гетуик на Бъдни вечер заради недостиг на персонал

Свят Преди 14 часа

От Кралския автомобилен клуб прогнозираха, че пътуванията с коли по празниците ще достигнат на Бъдни вечер пик от 4,2 милиона

Всичко от днес

Как да разпознаем признаците на кучешка депресия

dogsandcats.bg

Кои храни от българската трапеза на Коледа можем да даваме на котките?

dogsandcats.bg
1

Предстои снежен и леден януари

sinoptik.bg
1

Коледното дръвче носи висок риск от пожари

sinoptik.bg

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2026 за зодия Дева: Кариера, любов, здраве

Edna.bg

Дневен хороскоп за 25 декември, четвъртък

Edna.bg

Лудогорец: Нека Коледа донесе здраве, радост и топлина във всеки дом

Gong.bg

Левски с пожелание: Прегърнете близките си и се насладете на коледната магия

Gong.bg

Честито Рождество Христово!

Nova.bg

Загадъчният свят на Дядо Коледа през детските очи (ВИДЕО)

Nova.bg