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Мъж беше взривен при бомбен атентат в Москва

Според вестник „Комерсант“ бомбата, която е била с половин килограм тротилов еквивалент, е била поставена под автомобила. Предполага се, че адресът на 57-годишната жертва в квартал „Балашиха“ от 2023 г. е присъствал в публично достъпен списък с врагове на Украйна

10 юни 2026, 09:16
Мъж беше взривен при бомбен атентат в Москва
Москва   
Източник: iStock/GettyImages

М ъж загина при бомбен атентат срещу автомобила му в руската столица Москва. По непотвърдена информация става дума за полковник или генерал от руските ракетни войски, съобщиха руски и украински блогъри, цитирани от ДПА.

Взривът избухнал вчера около 17:30 ч. под движеща се лека кола, съобщи руският Следствен комитет и добави, че е образувано следствено дело, без да уточни какви са версиите, по които се работи. 

Според вестник „Комерсант“ бомбата, която е била с половин килограм тротилов еквивалент, е била поставена под автомобила. Предполага се, че адресът на 57-годишната жертва в квартал „Балашиха“ от 2023 г. е присъствал в публично достъпен списък с врагове на Украйна.

През април миналата година генерал от руския Генерален щаб беше убит при бомбен атентат срещу автомобил в източните покрайнини на Москва. Снощи властите обезвредиха подозрителен предмет в Югозападна Москва чрез контролирана експлозия.

Украйна се защитава от пълномащабната руска инвазия вече повече от четири години. Разузнавателните ѝ служби редовно атакуват руски военни и украинци, които сътрудничат на Русия, често пъти чрез бомбени атентати срещу автомобилите им.

Дронове атакуваха музей в анексирания Крим

Украински дронове атакуваха тази сутрин исторически музей в град Севастопол в анексирания от Русия Крим, съобщиха властите, които ограничиха движението на нощни влакове заради засилващите се атаки срещу полуострова, предаде Ройтерс.

Музеят е посветен на Кримската война (1853 – 1856) между Руската и Османската империя. Русия е победена във войната.

Назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев написа в Телеграм, че покривът на музея е бил ударен. Той не даде други подробности за щетите, нито дали има жертви и ранени. „Врагът ще си плати за това кощунство!“, посочи той в публикацията си.

Междувременно назначеният от Русия губернатор на Крим Сергей Аксьонов съобщи в Телеграм, че властите ще разредят разписанието на нощните влакове, след като тези дни при нападение с дрон беше ранен машинист на композиция, а помощник-машинистът му загина.

Черноморският полуостров Крим, анексиран от Москва през 2014 г., е изправен пред недостиг на гориво заради украинските атаки с дронове в последно време, и то точно в началото на сезона на летните отпуски.

Междувременно противовъздушната отбрана в град Новокуйбишевск в руската Самарка област, важно средище на петролната промишленост по поречието на река Волга, където се намират няколко рафинерии на държавната корпорация „Роснефт“, се наложи да отблъсква атаки с дронове.

Властите призоваха жителите на едномилионния град да се скрият на безопасно място, а движението на градския транспорт бе преустановено заради въздушната тревога, съобщиха местни медии.

Украинските атаки срещу руската енергийна инфраструктура принудиха Москва да намали руския петролен добив, който е трети по големина в света. В южната Ростовска област, която граничи с Украйна, падащи отломки от дронове предизвикаха пожар в горивен склад в граждански обект, написа областният губернатор в Телеграм.

В същата социална мрежа кметът на Москва съобщи, че и там противовъздушната отбрана отблъсква атаки с дронове.

Необичайно заради разстоянието и в руските петролодобивни региони Ханти Мансийск, Перм и Тюмен, а също и в промишлените региони Челябинск и Свердловск в Урал, на хиляди километри от Украйна, беше обявена въздушна тревога, съобщиха местните власти в социалните мрежи.

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Източник: БТА/Владимир Сахатчиев    
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