Стотици гринди загинаха край Нова Зеландия (СНИМКА)

Г рупа от 215 гринди загина, след като животните заседнаха край отдалечен новозеландски остров, съобщиха ДПА и АФП, цитирани от БТА.

Много от гриндите вече са били мъртви, когато са били открити в северозападния край на остров Чатъм,

на около 800 км източно от Южния остров на Нова Зеландия, съобщиха от благотворителната организация за опазване на околната среда Проджект Джона.

Rescue teams were unable to refloat the whales due to the active threat of great white sharks in the area. https://t.co/XwdvajsOcm