Радев: Поели сме риска да има по-висок дефицит, за да има решения на проблемите на хората

П ремиерът Румен Радев защити решението на правителството да заложи на по-висок бюджетен дефицит през 2026 г., като заяви, че кабинетът съзнателно е поел този риск, за да финансира решаването на натрупани с години проблеми.

„Поели сме риска тази година да има по-висок дефицит, но съответно да има решение на проблемите на хората“, заяви Радев по време на посещението си в Плевен.

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По думите му стремежът към бюджетна дисциплина е важен, но не трябва да бъде за сметка на инвестициите в критична инфраструктура. Премиерът отправи критика към настояванията бюджетният дефицит за 2026 г. да бъде ограничен до 3%, като призова критиците на по-високите разходи да обяснят позицията си на хората, които очакват решение на проблемите с водоснабдяването.

„Когато има такива големи претенции към високия дефицит на Бюджет 2026, нека тези, които критикуват дефицита, да дойдат тук, в Плевен“, заяви той.

„И аз категорично се стремя натам, но да обяснят на хората дали приемат да спазим 3% дефицит за сметка на решаването на техните проблеми. Хората ще ви отговорят“, допълни министър-председателят.

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Основна тема при посещението му в Плевен беше водоснабдяването и необходимите инвестиции във ВиК инфраструктурата.

Радев заяви, че се надява до една година проблемът с безводието в Плевен да бъде трайно решен, като същевременно посочи, че подобни действия се планират и за Ловеч и Севлиево.

„Надявам се, че до година вече няма да говорим за водна криза в Плевен, надявам се и в Ловеч. След това ще положим усилия и за Севлиево“, каза премиерът след среща, посветена на водоснабдяването в региона, предаде NOVA.

Той припомни, че през миналата година е посетил Плевен по време на протестите заради безводието.

„Помните, че миналата година аз бях първият политик, който се осмели да дойде точно в разгара на протестите за безводието в Плевен. Мога да кажа, че оттогава вече се работи активно“, заяви Радев.

По думите му след встъпването си в длъжност правителството е организирало среща между ресорните министерства, областните управители и кметовете на населените места, за които рискът от проблеми с водоснабдяването е най-сериозен. Сред тях са Плевен, Ловеч и Севлиево.

„Работи се много сериозно. Аз съм доволен от напредъка“, каза министър-председателят.

Той посочи, че са осигурени значителни средства за различни проекти – водохващания, водопроводи, пречиствателни съоръжения и нови сондажи.

„Целта е вече да не мислим в хипотезата за реакция на криза, когато говорим за водните проблеми на Плевен и региона, а да имаме устойчиво проектно решение“, подчерта Радев.

Сред обсъжданите проекти е изграждането на пречиствателна станция, свързана с язовир „Горни Дъбник“. Премиерът уточни, че проектът все още е на етап обсъждане и проектиране и конкретните срокове предстои да бъдат определени.

Паралелно с това се работи и по други проекти, включително сериозен ремонт на ВиК мрежата в Плевен.

„Не е само пречиствателната станция. Работим и по много други проекти, така че наистина веднъж завинаги да се реши проблемът с водоподаването към град Плевен“, каза Радев.

Премиерът коментира и случая с дрона, навлязъл в българското въздушно пространство и взривил се край Кардам на 8 август.

По думите му България все още не е получила поисканата от Киев информация за инцидента.

„Министър Стоянов е тук, но отговор на неговите въпроси и на въпросите на Външното министерство все още няма“, заяви Радев.

Той изрази недоумение от забавянето, след като украинската страна е поела ангажимент да съдейства за изясняването на случая.

България поиска от Киев наличната информация, която би могла да помогне за установяването на обстоятелствата около полета на дрона.

„Беше редно досега да получим отговор и това съответно навява на редица въпроси“, подчерта министър-председателят.

Премиерът заяви още, че е доволен от работата на министрите в кабинета, но подчерта, че отправя критиките си директно към тях.

„Аз съм изключително взискателен, така че съм доволен от работата на министрите, но когато сме насаме, винаги има какво да чуят от мен“, каза той.

По думите му правителството работи с високо темпо, а в близко бъдеще министрите ще дадат открити брифинги, на които ще представят планираните реформи и ще отчетат вече започналата работа.

Радев отхвърли критиките на опозицията, че управленската програма на кабинета съдържа предимно намерения и не е достатъчно конкретна.

Според него настоящата програма е значително по-подробна от тези на предишни правителства.

„Вие чели ли сте управленските програми на правителствата преди нас – на „сглобките“, на последното правителство, на Желязков, на Денков и така нататък? Там е идейна и управленска немощ. Просто прочетете, за да видите за какво става въпрос“, заяви премиерът.

Той определи програмата на кабинета като „детайлна, силно аргументирана“ и съдържаща конкретни мерки.

Като пример посочи действията срещу олигархичните зависимости. По думите му първата стъпка вече е изпълнена – отстраняването от политическата власт на хората, които той определя като представители на олигархията.

„На първо място ние успяхме да изпълним първа точка – елиминиране на тази олигархия от политическата власт. Те вече са извън нея“, каза Радев.

Като следваща задача той посочи ограничаването на достъпа до публични средства.

Премиерът заяви още, че правителството работи с международните си партньори за разширяване на разследванията и установяване на сметки и имоти зад граница, както и на подставени лица.

„Олигархията не е само двама-трима души. Да, те са на върха на пирамидата – имената, които скандирахме и на протестите. Но под тях има много така наречени лейтенанти, които вършат цялата черна работа, работят с подставени лица, и ние вървим надолу по тази структура“, заяви Радев.

Премиерът коментира и избора на Бургас за домакин на „Евровизия“, като заяви, че градът има необходимите възможности да представи достойно България.

„Всеки един български град има какво да предложи – и като култура, и като история, най-вече като хора и съвременни услуги, така че да се представим достойно. Мисля, че Бургас е един наистина добър избор“, каза той.

Радев подчерта, че решението е взето от международна експертна комисия.

„Нека да подчертая - това е избор на международна експертна комисия, за да сложим край на всички спекулации. Аз мисля, че Бургас ще успее да представи достойно България“, допълни премиерът.

Радев коментира и случая с Ива Михайлова в Северна Македония.

Той подчерта, че България не може да се намесва в съдебните производства на друга държава, но българските институции поддържат постоянен контакт с Михайлова и семейството ѝ.

„България не се меси в съдебните процеси на други държави, но ние сме непрекъснато във връзка и с Ива Михайлова, със семейството, с нейната майка“, заяви премиерът.

По думите му българската държава е поела съдебната защита, а Министерството на външните работи работи активно по случая.

Радев благодари и на българските депутати, които са запознали европейските институции и обществеността със случая, както и на президента Илияна Йотова за позицията ѝ.

Премиерът отправи критика към отношението към Михайлова в Северна Македония.

„Цялостното отношение към Ива Михайлова е в разрез със здравия разум и с елементарни хуманни принципи“, заяви той.

По случая Министерството на външните работи е подготвило официална дипломатическа реакция.

„Министерството на външните работи е готово с протестна нота по този случай, която ще бъде връчена официално“, обяви Румен Радев.