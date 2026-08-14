Парите ни

Един ден в Созопол може да струва от 18 до над 80 евро на човек

„Ние, потребителите“ показват как изборът на храна, плаж и напитки променя дневния бюджет

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

14 август 2026, 13:29
Един ден в Созопол може да струва от 18 до над 80 евро на човек
Цените в Созопол позволяват различен бюджет за деня според избора на храна, плажни принадлежности, напитки и транспорт   
Източник: iStock

О т 18 до над 80 евро на човек може да струва един ден в Созопол, без в сметката да влизат транспортът до курорта и настаняването. Това показва проверка на онлайн платформата „Ние, потребителите“ при посещение в морския град.

Целта им е да покажат не кое е евтино или скъпо, а как различните решения през деня променят общия бюджет за почивка.

„Ще прекараме един ден в Созопол. Не за да кажем кое е евтино и кое - скъпо. А за да покажем, че през целия ден имаме избор. И именно той определя колко ще струва почивката ни“, обяснява Габриела Руменова от платформата.

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От 1,20 евро за закуска до 7 евро в заведение

Един от най-евтините варианти за закуска е високопротеиново кисело мляко с пресни плодове за точно 1,66 евро от местния супермаркет, споделя Руменова.

При тестена закуска от павилион - баничка, тутманик, кифла или друго подобно предложение - цената е между 1,20 и 2,50 евро.

Ако предпочетете бъркани яйца със зеленчуци и натурален сок в заведение, сумата стига 7 евро.

Капучиното струва между 2,30 и 4 евро в зависимост от това дали е за из път, в кафене във вътрешността на Созопол или на плажа.

От безплатна свободна зона до над 50 евро за плажен комплект

Голяма разлика има и при избора къде и как да прекарате деня на плажа. В свободната зона може да използвате собствен чадър и плажна кърпа без допълнителен разход. На Централния плаж в Созопол чадърите и шезлонгите са по 3,58 евро, а масичките - по 3 евро.

На някои места на плажовете „Каваците“ и „Смокиня“ комплект от чадър и два шезлонга струва над 50 евро.

От „Ние, потребителите“ напомнят, че принудителното отдаване на плажните принадлежности само в комбинация е нелоялна практика.

 

Колко струват водата и обядът

За водата също има различни възможности. От платформата дават пример с покупка на голяма бутилка от супермаркет, от която да се налива в термос през деня.

Бутилка от 1,5 литра в магазин срещу плажа струва около 1,20 евро, докато на плажния бар цената е значително по-висока - около 2,00 - 2,50 евро.

За обяд може да се избере павилион за готвена храна по крайбрежната алея. Там супите струват между 3,50 и 4,30 евро, салатите са около 3,50 - 3,60 евро, а основните ястия - между 1,20 и 1,80 евро за 100 грама.

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В ресторант салатите са между 6 и 9,50 евро, а предложения от българската кухня, аламинути и основни ястия могат да се намерят за около 8 - 9 евро. Има и значително по-скъпи ресторанти.

„Ние, потребителите“ напомнят още, че клиентите на заведенията имат право да използват санитарния възел безплатно.

Малките покупки също влизат в сметката

За следобеда вариант са плодове от супермаркет. При сладоледа от магазин непосредствено до плажа наблюдението на платформата показва надценка от порядъка на 30 - 40% спрямо обичайните цени.

Коктейл от плажен бар в по-скъпите зони може да струва над 8 евро.

Именно за тези малки покупки от „Ние, потребителите“ съветват да се внимава, защото поотделно изглеждат незначителни, но в края на деня също участват в общата сметка.

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Вечеря от под 1 евро за 100 грама до ресторант с морска гледка

И при вечерята изборът е широк. В топлите витрини на големи супермаркети повечето готови ястия могат да се намерят за под 1 евро за 100 грама, като на някои места след 21 часа има и 50% намаление.

Бургер или дюнер от павилион струва между 3 и 8 евро.

Друг вариант е ресторант с морска гледка. При проверката прясна риба с картофи и чаша вино в заведение до пристанището струват 17,90 евро.

При вечерната разходка парче торта или друг десерт в сладкарница може да струва около 5 - 6 евро, а по-достъпни предложения има между 2 и 3,80 евро.

До „Каваците“ и „Смокиня“ за 1,50 евро

Откритото автобусче на общината до плажовете „Каваците“ и „Смокиня“ струва 1,50 евро в посока. Пътуването с такси е около 10 - 12 евро.

От „Ние, потребителите“ посочват и възможност, при която, ако турист засече такси, повикано на адрес в същата посока, може да се договори с шофьора да го вземе срещу около 2 евро.

А колко струва нощувката

Настаняването не влиза в сметката от 18 до над 80 евро за ден.

Според проверката квартира в Созопол може да се намери за около 40 - 45 до 70 евро на вечер. Има и по-евтини предложения, но според „Ние, потребителите“ те не са с толкова добро съотношение между цена и качество.

При хотелите цените обикновено започват от около 50 евро и в зависимост от удобствата могат да надхвърлят 200 евро на вечер.

Транспортът до самия курорт също остава извън дневната сметка, тъй като разходът зависи от избрания начин на пътуване, разстоянието и броя на пътуващите.

Според Габриела Руменова в края на деня бюджетът не се определя непременно от един голям разход, а от поредицата решения - къде да закусите, откъде да купите кафе, дали да наемете чадър, дали да носите вода и дали да се храните в ресторант или да комбинирате различните възможности.

„Нито един от тези варианти не е по-правилен от другия. Просто всеки има различна цена и предлага различно преживяване“, посочва тя.

Автор: Маргарита Костадинова
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