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Боксьорът Причард Колон почина на 33 години, 11 години след тежка мозъчна травма

Пуерториканският боксьор изпадна в кома след двубоя си с Терел Уилямс през 2015 г. и така и не възстанови говора си

14 август 2026, 12:54
Причард Колон
Причард Колон   
Източник: Getty Images
  • Притчард Колон почина на 33 години, 11 години след тежката мозъчна травма, получена в мач срещу Терел Уилямс през 2015 г. Бившият непобеден талант изпада в кома за 221 дни и след това остава в продължително вегетативно състояние, без да възстанови говора си.
  • Инцидентът на ринга остава силно спорен. Колон многократно се оплаква от забранени удари в тила, а по-късно получава субдурален хематом, който налага спешна операция. Семейството му завежда дело за над 50 млн. долара срещу лекаря край ринга и организаторите, твърдейки, че двубоят е трябвало да бъде спрян по-рано.
  • Баща му Ричард Колон потвърди смъртта, като благодари за годините подкрепа и молитви. Официалната непосредствена причина за смъртта все още не е обявена, но семейството и публичните информации свързват трагичния му край с тежките последици от мозъчната травма.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Професионалният боксьор от Пуерто Рико Притчард Колон почина в четвъртък на 33-годишна възраст, слагайки край на 11-годишната му борба за живот след катастрофалната мозъчна травма, която получи по време на мач срещу Терел Уилямс през 2015 г.

Баща му Ричард Колон потвърди смъртта му по-рано през деня.

Колон, който някога бе смятан за изгряваща звезда с професионален баланс 16-0, прекара годините след инцидента в продължително вегетативно състояние. Той премина през дългогодишна рехабилитация, но така и не възстанови способността си да говори.

В публикация във Facebook баща му написа на испански:

„Добро утро, мои хора. Със съжаление ви съобщавам за кончината на моя син Притчард от този земен свят. Той вече е на по-добро място.“

Той добави, че е направил всичко възможно да изпълни желанието на сина си да го заведе на почивка в Пуерто Рико, „но това не можа да се случи“.

„Благодаря ви за толкова много години любов и молитви. Колкото можете, моля, продължавайте да се молите за нас“, написа Ричард Колон.

  • 11 години след трагичния мач

Ричард Колон е бил треньор на сина си през цялата му аматьорска и професионална кариера.

Не са оповестени допълнителни подробности за непосредствените обстоятелства около смъртта. Семейството обаче съобщи, че Притчард е продължил да живее в САЩ, където е получавал медицински грижи.

На 17 октомври 2015 г. Колон получава субдурален хематом в лявата част на мозъка по време на двубоя си с Терел Уилямс.

Той изпада в кома за 221 дни и никога не възстановява говора си. За комуникация и изпълнение на команди разчита на компютърни устройства и физическа терапия.

Майка му Ниевес редовно публикуваше актуална информация за състоянието му. През 2018 г. тя показа видео, на което той реагира на словесни инструкции.

Семейството се грижи за него до смъртта му, докато едновременно води продължителен съдебен спор, заведен през 2017 г. срещу лекаря край ринга и организаторите на двубоя.

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  • От какво е починал Колон?

Официална причина за смъртта все още не е обявена.

Колон е получил хематом с размер около 1,5 сантиметра и значително изместване на мозъчните структури, което е наложило спешна хемикраниектомия за намаляване на опасното подуване.

След излизането от комата той остава в продължително вегетативно състояние, неспособен да говори и нуждаещ се от постоянни грижи.

Заради тежестта и необратимия характер на мозъчните увреждания смъртта му на 33 години широко се свързва с последствията от травмата, получена на ринга. Семейството обаче не е потвърдило публично конкретна медицинска причина за смъртта.

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  • Какво се случи на ринга през 2015 г.?

Двубоят с Уилямс започва като обикновен професионален мач, но се превръща в един от най-спорните боксови инциденти през последното десетилетие.

Още в ранните рундове Колон многократно сигнализира на съдията Джо Купър, че получава удари в тила, т.нар. rabbit punches, които са забранени именно заради риска от тежки неврологични травми.

Според последвали съдебни документи съдията е предупредил Уилямс поне веднъж, но двубоят продължил.

В седмия рунд Колон е повален след пореден незаконен удар и инстинктивно хваща тила си, видим знак, че нещо не е наред.

В деветия рунд Уилямс го поваля два пъти. Колон изглежда дезориентиран и неспособен да се защитава нормално.

След края на рунда неговият ъгъл погрешно решава, че двубоят е приключил, и започва да сваля ръкавиците му. Според боксовите правила боецът не може да се върне на ринга без ръкавици и тъй като екипът не успява да ги постави обратно навреме, Колон е дисквалифициран.

Той напуска ринга с помощ, повръща в съблекалнята и след това припада.

Именно тогава лекарите установяват началото на мозъчния кръвоизлив.

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  • Иск за над $50 милиона

През 2017 г. родителите на Колон завеждат дело за над 50 милиона долара, твърдейки, че поредица от пропуски по време на двубоя са допринесли за тежестта на травмата.

Сред ответниците е лекарят край ринга д-р Ричард Ашби, неговата медицинска практика и организаторите на събитието.

В иска се твърди, че Ашби е позволил двубоят да продължи въпреки оплакванията на Колон от замайване и болка след многократните незаконни удари.

Семейството твърди също, че по-ранното спиране на мача, особено след седмия рунд и оплакванията на Колон, би могло да промени изхода.

Делото впоследствие преминава през различни съдилища и част от претенциите са отпаднали, но основното обвинение остава: системите, предназначени да предпазват боксьорите, са се провалили на няколко последователни нива.

Няма публично обявено окончателно решение или споразумение.

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  • Обещаваща кариера, прекъсната на 23 години

Преди травмата Колон е смятан за един от най-големите млади боксови таланти на Пуерто Рико.

Той завършва професионалната си кариера с 16 победи и 1 загуба, като 13 от победите му са с нокаут. Единственото му поражение е именно срещу Уилямс, чрез дисквалификация.

Като аматьор Колон има още по-впечатляващ баланс, 170 победи срещу 15 загуби, пет национални титли и златен медал от Панамериканското първенство за младежи през 2010 г.

Кариерата му приключва на 23 години. След това почти целият му живот преминава в борба с последствията от една-единствена боксова среща.

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